Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza hagyja ki a politikai hergelésből a Magyar Honvédséget! + videó

– Felszólítom a Tisza jelöltjeit, hagyják ki a politikai hergelésből a Magyar Honvédséget! – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf új videójában.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Havran Zoltán)

A honvédelmi miniszternek feltették azt a kérdést, meglepte-e, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egyéni országgyűlési képviselőjelölt lett a Tisza Párt színeiben.

– Hogy ő politikai pályára szánta magát, szíve joga. Nekem ezzel kapcsolatban nincs semmilyen közlendőm – közölte a miniszter. Hozzátette: azonban ha ezt volt katonaként úgy teszi, hogy hitelességet remél a hadseregtől, ha a hadsereg felé üzeneteket fogalmaz meg, ha ő a hadseregben szolgálók nevében nyilatkozik, rájuk hivatkozva kéretlenül oda helyezi magát,

azzal nagyon sokat árt a Magyar Honvédségnek és ezen keresztül a magyar emberek biztonságának.

Hiszen a honvédség egyik legfontosabb etikai alaptétele, hogy a politikától távol tartja magát, és a szolgálatuk elvégzésének is az az egyik legfontosabb feladata, különösen felfokozott és túlhajszolt politikai hangulatban, hogy a katonák nyugodtan a szolgálatukra tudjanak koncentrálni, és ne kelljen azzal foglalkozniuk, hogy politikusok a nevükben mindenféle állításokat fogalmaznak meg – mutatott rá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Tehát én ezúton is kérném a Tisza minden képviselőjét, nem csak a korábbi katonákat, hogy tartózkodjanak attól, hogy a Magyar Honvédséget belekeverjék a politikai reményeikbe, vágyaikba, amelyek úgysem fognak megvalósulni

– jelentette ki a miniszter.