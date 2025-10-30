Magyar fiatalok életével játszana Magyar Péter háborúmániás embere

Nem kérünk Ruszin-Szendi Romulusz agymenéséből, miszerint azonnal kiküldenének minket az ukrán frontra – jelentette ki a Fidelitas a közösségi oldalán. A poszthoz mellékelt videójukban bemutatnak egy épületet, amelyben a háború párti Magyar Péter csapata dolgozik.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Azért jöttünk ide, hogy megmutassuk, nem kérünk Ruszin-Szendi Romulusz agymenéséből, miszerint minket azonnal kiküldenének az ukrán frontra

– hangzott el a felvételen. Majd emlékeztettek: a nyíltan háborúpárti Tisza Párt politikusa egy politikai fórumon arról beszélt, hogy visszaállítaná a kötelező sorkatonaságot, a magyar fiatalokat pedig kiküldene az ukrán frontra.

Mi viszont nem fogunk meghalni Ukrajnáért

– jelentették ki. Hozzátették: nem leszünk egy tőlünk teljesen független háború áldozatai. A videóban azt is jelezték, hogy petíciót indítottak a kötelező sorkatonaság ellen.