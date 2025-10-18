Rendkívüli

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter embere más gyermekeinek az életét tenné kockára

Ruszin-Szendi Romulusz ismét a sorkötelezettség visszaállításáról fantáziált.

2025. 10. 18. 16:38
Fotó: Havran Zoltán
– A fegyvermániás és háborúmániás Ruszin-Szendi Romulusz nem tud leállni – figyelmeztet Rétvári Bence a közösségi oldalán. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jelezte, hogy Magyar Péter embere minden magyar fiatalt vinni akar a frontra. – Fegyverrel járkál, sorozásról beszél, minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet – több mint veszélyes – tette hozzá.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz. Fotó: Hatlaczki Balázs

Teljesen megborult annak a gondolkodása, aki így beszél. Nincs józan ítélőképessége és nagyon nem kerülhet döntéshozó helyzetbe. Mások gyerekeinek életével vagánykodik. Belőle teljesen kifogyott az emberi érzés?!?

– tette fel a kérdést az államtitkár. Hozzátette: „ha ennyire mániája a háború, akkor ne másokat sorozzon, menjen, ahova akar, és minket hagyjon békén.
Orbán Viktor a békéért dolgozik, a Tisza a háborúra készül. Békét akarunk, nem háborút” – hangsúlyozta Rétvári Bence.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Tisza Párt politikusa már nem először fantáziál a sorkatonai szolgálat visszaállításáról. Már korábban is úgy nyilatkozott, hogy „ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”. Erre az államtitkár által megosztott videóban hallható mondatok csak még jobban ráerősítenek.


Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Havran Zoltán)

