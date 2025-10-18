Magyar Péter embere más gyermekeinek az életét tenné kockára

– A fegyvermániás és háborúmániás Ruszin-Szendi Romulusz nem tud leállni – figyelmeztet Rétvári Bence a közösségi oldalán. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jelezte, hogy Magyar Péter embere minden magyar fiatalt vinni akar a frontra. – Fegyverrel járkál, sorozásról beszél, minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet – több mint veszélyes – tette hozzá.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz. Fotó: Hatlaczki Balázs

Teljesen megborult annak a gondolkodása, aki így beszél. Nincs józan ítélőképessége és nagyon nem kerülhet döntéshozó helyzetbe. Mások gyerekeinek életével vagánykodik. Belőle teljesen kifogyott az emberi érzés?!?

– tette fel a kérdést az államtitkár. Hozzátette: „ha ennyire mániája a háború, akkor ne másokat sorozzon, menjen, ahova akar, és minket hagyjon békén.

Orbán Viktor a békéért dolgozik, a Tisza a háborúra készül. Békét akarunk, nem háborút” – hangsúlyozta Rétvári Bence.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Tisza Párt politikusa már nem először fantáziál a sorkatonai szolgálat visszaállításáról. Már korábban is úgy nyilatkozott, hogy „ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”. Erre az államtitkár által megosztott videóban hallható mondatok csak még jobban ráerősítenek.