Vajon közölték Ruszin-Szendi Romulusszal, hogy a Tisza egy „békés” párt?

Magyar Péter tudott arról, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel mászkál gyerekek, családok között? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Budapesti Fidesz elnöke rámutatott: ha tudott róla, akkor semmi kivetnivalót nem látott abban, hogy vezető politikusa családok között fegyverrel mászkáljon. Ha nem, akkor a pártelnök még arról sem tud, hogy a néhány politikusa közül valaki éles lőfegyverrel megy civilek közé.

Forrás: Képernyőkép

– A nem harcias hozzáállást, remélem, hogy Ruszin-Szendi Romulusz – az önök egyik vezető politikusa – is magára kötelezőnek érzi – mondta a frakcióvezető a Fővárosi Közgyűlésen a Tisza Párt képviselőinek. Majd hangsúlyozta:

csak azt nem tudom, hogy ezzel hogy jön az össze, hogy ő egyébként nyilvános rendezvényeken, akár még gyerekek mellett is egy – gondolom csőre töltött – fegyverrel mászkált.

Nem tudom, hogy vele is közölték-e, hogy önök békés és kompromisszumkész párt, vagy mi történt – tette hozzá.