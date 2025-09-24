Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Ez az eredménye a Tisza–Karácsony városvezetésnek

Elégedetlen taxisok bénítják meg a fővárost.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 11:13
Fotó: Ladóczki Balázs
A baloldali városvezetés képességei ma is megmutatkoztak. Reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendeletben több olyan javaslat is szerepel, amelyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal. 

taxi tüntetés
Fotó: Ladóczki Balázs

A Tisza–Karácsony városvezetés egy év után: taxisok és szemétszállítók egyszerre tüntetnek és bénítják meg a várost

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a taxisok a javaslatcsomagból  többek között hiányolják a létszámstopra és a tarifa módosítására vonatkozó rendelkezéseket. A taxisok, hogy nemtetszésüknek hangot adjanak, a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a BRFK megkezdte a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében.

Utoljára év elején tartottak demonstrációt a taxisok, akkor több mint kétszáz autóval jelentek meg a Hősök terén. Ekkor több követelést is rögzítettek, köztük azt, hogy az alanyi adómentesség határát a jelenlegi 12 millió forintról 18 millióra emeljék, az Építési és Közlekedési Minisztérium vonja be a taxis szakszervezeteket az új KRESZ kialakításába, valamint kérték a Belügyminisztériumot, hogy a rendőrség közreműködésével tegyen rendet a városban.

 

 

Borítókép: A tüntetés (Fotó: Ladóczki Balázs)

Fontos híreink

