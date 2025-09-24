Taxisok lassítják a forgalmat a Margit hídon

A sztrájkoló taxisok a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért

a BRFK megkezdte a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében

– írta rövid közleményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Emlékeztettek, hogy a taxisszervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szeptember 24-ére: az V. kerület, Városház utcába, valamint a Hősök terére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette.

Megírtuk, hogy szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.

A javaslatcsomagból emellett a taxisok hiányolják a létszámstopra és a tarifa módosításra vonatkozó rendelkezéseket.

Utoljára év elején tartottak demonstrációt a taxisok, akkor több mint kétszáz autóval jelentek meg a Hősök terén. Ekkor több követelést is rögzítettek, köztük, hogy az alanyi adómentesség határát a jelenlegi 12 millió forintról 18 millióra emeljék, az Építési és Közlekedési Minisztérium vonja be a taxis szakszervezeteket az új KRESZ kialakításába, valamint kérték a Belügyminisztériumot, hogy a rendőrség közreműködésével tegyen rendet a városban. A szervezet ahhoz is ragaszkodott, hogy Budapesten létszámkorlátozást vezessenek be a taxisokra.