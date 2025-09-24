Rendkívüli

Nem kapnak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

kukásautóMOHU MOL Zrtsztrájk

Tovább fokozódik a káosz a baloldali vezetésű Budapesten, van, aki dolgozik és van, aki nem.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 9:25
Nem vonult ki szerdán reggel a budapesti kukásautók egy része, néhányan a telephelyeken maradtak. Információink szerint a fővárosi szemetesek egy része tulajdonképpen sztrájkba lépett, mert 

nem sikerült bérmegállapodást kötniük munkáltatójukkal, a MoHu Budapest Zrt.-vel, 

és egy hete nem kaptak fizetést.

A MoHu Budapest egyébként ötven százalékban a Mol-csoport, ötven százalékban pedig a főváros tulajdona.

Úgy tudjuk, hogy messze 

nem az összes kukásautó személyzete döntött a sztrájk mellett, jó néhányan munkába álltak reggel.

A Blikk írta meg, hogy szerda reggel leállt Budapesten a hulladékszállítás. A kukásautók nem indultak el hajnalban a szokásos útjukra az Ecseri úti, illetve a másik két budapesti telepről sem. Mindez ugyanazon a napon, amikor a taxisok egy része is sztrájkba kezdett a fővárosban. Megírtuk, hogy több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.

 

Borítókép: Illusztráció. (Forrás: MoHu Budapest)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

