Vállalta a MOHU Budapest: takarít a lomtalanítás után ott, ahol a kerületi önkormányzat erre nem hajlandó

2025. 09. 05. 21:12
A MOHU Budapest átmenetileg vállalja a lomtalanításokat követő takarítás költségének rendezését ott, ahol a kerületi önkormányzat erre egyelőre nem hajlandó – közölte a MOHU Budapest pénteken az MTI-vel.

Kiemelték: a fővárosi utcák maradéktalan tisztasága, valamint a kerületi önkormányzatokkal való eredményes egyeztetés és a közös megoldás érdekében teszik mindezt. Mint írták, a céljuk a megegyezés és a párbeszéd folytatása az érintett kerületekkel annak érdekében, hogy „hosszú távon rendeződjön ez a kérdés és egy új, fenntartható megoldás szülessen”.

Hangsúlyozták, hogy a koncesszió értelmében a MOHU Budapest feladata lomtalanításkor a lom elszállítása, amelyet maradéktalanul teljesít is. 

Az ezt követő köztisztasági takarítás, vagy a lomnak nem minősíthető kihelyezett anyagok eltakarítása azonban az illetékes kerületi önkormányzat, valamint egyes területeken a főváros és egyéb ingatlan tulajdonosok feladata 

– hívták fel a figyelmet. Kifejtették, hogy közös érdek egy olyan jövőbe mutató, tisztább lomtalanítás, amelyet az európai országokban is üzemeltetnek évtizedek óta. Úgy fogalmaztak, hogy a mostani rendszert közösen kell megváltoztatniuk azért, hogy kulturált, kényelmes és biztonságos módja legyen a lakossági lom begyűjtésének, elszállításának, és minél hamarabb megszűnjenek az olyan illegális tevékenységek, mint a veszélyes hulladékok kihelyezése, a koordinálatlan utcai szemetelések, vagy az agglomerációból származó jogosulatlan hulladékbehordás.

 

