Nagy változtatásra készül a Mohu, jobban járhatnak a kisboltok

Fontos levelet küldött ki ma a gyártói és kereskedői szövetségeknek a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. A Magyar Nemzet értesülései szerint a dokumentumban – amelyet holnap a visszaváltási rendszerben közreműködő kiskereskedelmi cégek is megkapnak – a kezelési díjak változásáról tájékoztat a Mohu. Jelenleg a boltoknak a kézi visszaváltásért palackonként öt forint, a gépiért 7,50 forint jár.

Az új, szeptember 1-jén életbe lépő sávos rendszerben

a kézi visszaváltók és a kétszáz négyzetméternél kisebb boltok 11,50 forintot,

a kétszáz és négyszáz négyzetméter közötti automatások 7,50 forintot,

a legnagyobbak pedig 3,50 forintot kapnak minden palack után.

Bejött a magyaroknak a visszaváltás

A módosítás nagy valószínűséggel az elmúlt évben kialakult aránytalanságokra kíván reflektálni. Az italospalackok visszaváltási rendszere ugyanis várakozáson felül teljesített: ma már a nagyobb boltokban akár naponta tízezer palack is az automatákba kerül, és összesen akár tízmillió palackot váltunk vissza. Mindez jó hír, hiszen a REpontok elindítása előtt napi kilenc- tízmillió műanyag palack és aludoboz hulladéklerakóba, a föld alá került. A használt palackoknak csak nagyjából harmadát dobta a lakosság a szelektív gyűjtőkbe, és ennek is csak a harmadát lehetett újrahasznosítani, mert a kétharmad része szennyezett volt. Ehhez képest Magyarországon futott fel a világon a leggyorsabban a visszaváltási rendszer, jelenleg bőven nyolcvan százalékos a visszaváltási arány.

Érdekellentét

Ugyanakkor a kisebb és a nagyobb boltok között feszültséget okoz a kezelési díj rendszere. A kezelési díjat a boltok azért kapják a Mohun keresztül a gyártók által befizetett hatósági (DRS) díjakból, mert ennek fejében vállalták a visszaváltás üzemeltetését, az ehhez szükséges automaták és helyiségek tisztán tartását.

Ez a gyártói hatósági díj független az ötven forintos visszaváltási díjtól, amely kvázi külön kassza, és az abban maradó összeget teljes egészében a hazai visszaváltási rendszer működtetésére kell felhasználni, szemben a korábbi fals információkkal.

Erre a kezelési díjra a gyártók minél kevesebbet akartak fizetni, a boltok minél többet akartak kapni. Ezt a nyilvánvaló érdekellentétet mindenki megelégedésére feloldani lehetetlenség, így végül a Mohu az indulás előtt kapott információk és saját számításai alapján vezette be a jelenleg érvényes, egyszerű kezelési díjrendszert.

Ez alapján összesen eddig mintegy 18 milliárd forint került az üvegvisszaváltással foglalkozó üzletekhez, csakhogy ennek több mint nyolcvan százaléka a nagyobb kereskedelmi egységeknél landolt.

Ráadásul ezeknek a boltoknak a forgalmát is jócskán növeli az, hogy a visszaváltásért kapott ötven forintokat is jellemzően náluk költik el a vásárlók. Számítások szerint a visszaváltási díjas termékekhez kapcsolódó bolti vásárlások forgalma százmilliárd forintos nagyságrendre tehető. Ez jelentős tétel, tekintettel arra, hogy 2024-ben összesen 928 milliárd forintot költöttünk élelmiszerre. Az sem mellékes a boltok számára, hogy a visszavitt palackokért kapott vásárlási kuponok értékét akkor is megkapja a bolt, ha a vásárló elveszíti a papírfecnit vagy bármi más okból nem váltja be, és a visszaváltás 80-85 százalékát kuponként kérik a vásárlók.