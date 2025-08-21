Fideszellenzékfrakcióországgyűlés

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett az ellenzék, a Fidesz nem lesz ott

A tanácskozás minden bizonnyal határozatképtelen lesz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 16:04
A parlament épülete Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték ellenzéki képviselők augusztus 25-re a devizaalapú szerződések felülvizsgálatával, az iskolakezdési támogatás kiterjesztésével, a gyermekek digitális védelmével, illetve a végrehajtás megreformálásával kapcsolatos indítványaik megvitatására. 

Budapest, 2023. május 3. Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. május 3-án. MTI/Máthé Zoltán
Ilyen jelenet hétfőn nem lesz a rendkívüli ülésen (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Fidesz-frakció azonnal reagált: azt írta, hogy 

a kormánypártok nem vesznek részt az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, amelyet az ellenzék kezdeményezett.

A rendkívüli ülésnap összehívásához az országgyűlési képviselők egyötödének aláírására van szükség. Az Országgyűlés honlapjára felkerült, a Jobbik által beterjesztett kezdeményezést minden ellenzéki frakcióból aláírták, így összegyűlt az elegendő számú aláírás.

Mivel azonban a kormánypártok nem vesznek részt rajta, a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz.

Borítókép: A Parlament épülete (Forrás: NurPhoto)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

