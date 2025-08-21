Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett az ellenzék, a Fidesz nem lesz ott

Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték ellenzéki képviselők augusztus 25-re a devizaalapú szerződések felülvizsgálatával, az iskolakezdési támogatás kiterjesztésével, a gyermekek digitális védelmével, illetve a végrehajtás megreformálásával kapcsolatos indítványaik megvitatására.

Ilyen jelenet hétfőn nem lesz a rendkívüli ülésen (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Fidesz-frakció azonnal reagált: azt írta, hogy

a kormánypártok nem vesznek részt az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, amelyet az ellenzék kezdeményezett.

A rendkívüli ülésnap összehívásához az országgyűlési képviselők egyötödének aláírására van szükség. Az Országgyűlés honlapjára felkerült, a Jobbik által beterjesztett kezdeményezést minden ellenzéki frakcióból aláírták, így összegyűlt az elegendő számú aláírás.

Mivel azonban a kormánypártok nem vesznek részt rajta, a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz.