Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett az ellenzék, a Fidesz nem lesz ott

Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték ellenzéki képviselők augusztus 25-re a devizaalapú szerződések felülvizsgálatával, az iskolakezdési támogatás kiterjesztésével, a gyermekek digitális védelmével, illetve a végrehajtás megreformálásával kapcsolatos indítványaik megvitatására.
A Fidesz-frakció azonnal reagált: azt írta, hogy
a kormánypártok nem vesznek részt az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, amelyet az ellenzék kezdeményezett.
A rendkívüli ülésnap összehívásához az országgyűlési képviselők egyötödének aláírására van szükség. Az Országgyűlés honlapjára felkerült, a Jobbik által beterjesztett kezdeményezést minden ellenzéki frakcióból aláírták, így összegyűlt az elegendő számú aláírás.
Mivel azonban a kormánypártok nem vesznek részt rajta, a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz.