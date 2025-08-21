Zelenszkij: Csak semleges helyen találkoznék Putyinnal

Csak semleges helyszínen hajlandó találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő – írja az RTSH albón hírportál. A lap szerint Zelenszkij Törökországot, Svájcot vagy Ausztriát látná szívesen helyszínként.

Zelenszkij feltételeket szabna a Putyinnal való találkozó létrejöttéhez (Fotó: AFP)

A találkozó azonban csak akkor jöhet létre, ha a szövetségesek megállapodnak Ukrajna biztonsági garanciáiról, amelyek megakadályoznák a jövőbeli orosz támadásokat a harcok befejezése után – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök a csütörtökön kiadott nyilatkozatában figyelmeztetett, hogy mindkét fél további harcokra készül.

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök az orosz–ukrán háború lezárása érdekében közvetlen tárgyalást igyekszik tető alá hozni Putyin és Zelenszkij között, illetve háromoldalú megbeszélés keretében is megvitatnák a felek a békemegállapodás feltételeit. A találkozóra akár már a következő hetekben is sor kerülhet, lehetséges helyszínként pedig Budapest is felmerült.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)