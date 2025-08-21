baktériumSzékesfehérvárvízhálózat

Nincs összefüggés a székesfehérvári kórház és kollégium vízszennyezése között

A vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy a közös gerinchálózat nem szennyezett, így a két eset független egymástól. Mindez azonban nem egyedi eset, világszerte ismert probléma az egészségügyi intézményekben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 21. 16:19
Forrás: Pexels
vízcsap
Fotó: Pexels

A központ közleménye egyértelműen fogalmaz:

A vizsgálatok egyértelműen igazolják, hogy a közös gerinchálózatban nem mutatható ki szennyezés, vagyis a két eset teljesen független egymástól

– emelték ki.

A közlés szerint a Pseudomonas aeruginosa egy olyan környezeti baktérium, amely természetes módon előfordul a talajban és vízben is. Ritkán használt vagy nem megfelelően karbantartott vízhálózati szakaszokon – például csövekben, szerelvényeken – szaporodhat el. 

Ez a jelenség nem egyedi, és világszerte ismert probléma egészségügyi intézményekben is.

Az egészségügyi hatóság feladata folyamatosan felügyelni a kórházi ellátás biztonságát, és ha szükséges, azonnali intézkedéseket elrendelni. Kórházi osztály bezárására kizárólag akkor kerülhet sor, ha igazolt, humán megbetegedésekkel járó járványhelyzet alakul ki, ez a székesfehérvári kórház esetében fel sem merült az időben megtett intézkedéseknek köszönhetően – szögezte le az NNGYK.

A kórház teljes érintett vízhálózatának fertőtlenítése és vízkőmentesítése folyamatos

– hangsúlyozta a kommüniké, amely arra is rámutat: a hatóságok minden szükséges intézkedést megtettek és megtesznek a betegek biztonsága érdekében. A vízben lévő Pseudomonas egészséges immunrendszerű emberekre lenyelés útján sem jelent veszélyt.

A baktérium ritkán ugyan, de háztartási környezetben is előfordulhat, azonban alapvető higiénés intézkedésekkel – például csapok rendszeres vízkőtlenítésével, a víz kifolyatásával használat előtt, illetve hideg víz fogyasztásával – a probléma megelőzhető. Eseti előfordulása nem jelent egészségkockázatot a lakosság számára – ismertette az NNGYK.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)
 

 

