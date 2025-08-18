Hamarosan újra iható lesz a víz a székesfehérvári kórházban + videó

Hamarosan újra iható lesz a víz a székesfehérvári kórházban. A fejleményről Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvos igazgatója számolt be a Hír TV-nek.

A múlt héten péntek éjszaka az utolsó fertőtlenítő lépés is megtörtént, úgyhogy jelenleg a mintavételek időszakában vagyunk. Valamikor a hét folyamán remélhetőleg beépíthető lesz a vízvezetékrendszerbe egy fertőtlenítő gép, ami alacsony koncentrációban fogja kezelni az épület vízvezeték-hálózatát, és azt reméljük, hogy ezzel teljes lesz a védelem, amit a betegeinknek, kezeltjeinknek biztosítani tudunk – számolt be róla az orvos igazgató.

Lőrincz Ákos egyúttal azt is kéri, hogy senki se terjesszen ezzel ellentétes álhíreket a kórházban lévő állapotokról.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke balliberális médiumokkal felvértezve csütörtökön a kórházhoz vonult. A Tisza Párt vezére korábban azt állította: „nemcsak fogyasztásra, de fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan a víz, olyan fertőző baktériumokat találtak benne. Káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén. Az intézményben megjelenő baktériumfertőzés ellen tehetetlenek. Az osztályon lévőket nem megfelelően látják el” – jelentette ki. Azt ígérte, hogy a kialakult helyzet miatt számonkéri az intézmény vezetőjét.

Magyar Péter jött, látott, majd végül konstatálta, hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.

Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter és koalíciós partnere, a DK-s Földi Judit hetek óta politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy összehangolt támadást indítottak a kórház ellen. Kiemelte, hogy a kórház többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, mi okozza a problémát és hogyan fogják megoldani. Szerinte viszont Magyar Pétert ez nem érdekli, ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint a kórházra. „A Tisza Párt lelepleződött: nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték” – fogalmazott. Szakpolitikai elképzeléseik nincsenek, a vitákat nem vállalják, a kormányzáshoz szükséges szakértelemmel, képességekkel nem rendelkeznek. Az államtitkár hozzátette: „Nem marad más nekik, mint a hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés.”

Borítókép: Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvos igazgatója (Forrás: Hír TV)