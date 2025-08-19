„Elrendeltem az önkormányzati intézmények, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését, hiszen a biztonság, az elővigyázatosság a legfontosabb” – írja közösségi oldalán Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András hozzáfűzi, az intézményekbe vetett közbizalom megtartása miatt megelőző fertőtlenítést hajtanak végre az önkormányzati intézményekben is.
Baktériummal szennyezett az ivóvíz egy székesfehérvári kollégiumban is
Megszólalt a város polgármestere.
Elrendelte továbbá az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelését is, ezt már nagyobb létesítményekben is kipróbálták és bevált, erre harmincmillió forintot csoportosított át. Hangsúlyozta, az önkormányzat a Szent György-kórháznak, a Szakképzési Centrumnak, és a Tankerületnek is minden segítséget megad. Az egyeztetések során azt tapasztalta, hogy mindenhol érdemi, szakmai lépések történtek. Leszögezte azonban:
a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktérium által, tehát ismételten: a kórház és az Árpád kollégium problémája nem függ össze.
Ez tehát azt jelenti, hogy Székesfehérváron nem csak a kórház ivóvízhálózata szennyezett a baktériummal.
A Pseudomonas aeruginosa baktérium az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megjelent.
A polgármester kiemelte, azért tesznek most lépéseket, mert a városi intézményekbe található vízminőségbe vetett közbizalom nem inoghat meg.
