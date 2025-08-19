Székesfehérvárpolgármestervízhálózatbaktérium

Baktériummal szennyezett az ivóvíz egy székesfehérvári kollégiumban is

Megszólalt a város polgármestere.

2025. 08. 19.
Székesfehérvár belvárosa Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Elrendeltem az önkormányzati intézmények, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését, hiszen a biztonság, az elővigyázatosság a legfontosabb” – írja közösségi oldalán Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András hozzáfűzi, az intézményekbe vetett közbizalom megtartása miatt megelőző fertőtlenítést hajtanak végre az önkormányzati intézményekben is.

Elrendelte továbbá az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelését is, ezt már nagyobb létesítményekben is kipróbálták és bevált, erre harmincmillió forintot csoportosított át. Hangsúlyozta, az önkormányzat a Szent György-kórháznak, a Szakképzési Centrumnak, és a Tankerületnek is minden segítséget megad. Az egyeztetések során azt tapasztalta, hogy mindenhol érdemi, szakmai lépések történtek. Leszögezte azonban: 

a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktérium által, tehát ismételten: a kórház és az Árpád kollégium problémája nem függ össze. 

Ez tehát azt jelenti, hogy Székesfehérváron nem csak a kórház ivóvízhálózata szennyezett a baktériummal. 

A Pseudomonas aeruginosa baktérium az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megjelent. 

A polgármester kiemelte, azért tesznek most lépéseket, mert a városi intézményekbe található vízminőségbe vetett közbizalom nem inoghat meg. 

