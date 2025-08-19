Baktériummal szennyezett az ivóvíz egy székesfehérvári kollégiumban is

a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktérium által, tehát ismételten: a kórház és az Árpád kollégium problémája nem függ össze.

Ez tehát azt jelenti, hogy Székesfehérváron nem csak a kórház ivóvízhálózata szennyezett a baktériummal.

A Pseudomonas aeruginosa baktérium az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megjelent.

A polgármester kiemelte, azért tesznek most lépéseket, mert a városi intézményekbe található vízminőségbe vetett közbizalom nem inoghat meg.