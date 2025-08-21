A főügyészség a sértettet évek óta kitartóan zaklató férfival szemben súlyos, élet elleni bűncselekmény miatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben végrehajtandó kényszerintézkedés elrendelését indítványozza.
Emberölés előkészületének gyanúja miatt indítványozták a lúgos orvos áldozatát zaklató férfi letartóztatását
Emberölés előkészületének gyanúja miatt a Fővárosi Főügyészség indítványozta a „lúgos orvos” áldozatát zaklató férfi letartóztatását – közölte a vádhatóság csütörtökön.
Az eljárás adatai szerint a férfi figyelemmel kísérte a lúgos orvosként közismertté vált férfi ellen folytatott bűnügyet, és arról sajátos, a jogerős ítélettől eltérő meggyőződése alakult ki, amely egyre inkább a rögeszméjévé vált. Megszerezte a sértett lakcímét, és a nőt több különböző módon és fórumon is zaklatta, emiatt több büntetőeljárás is indult ellene, érdemi büntetőjogi felelősségre vonásának azonban törvényi akadálya volt.
A megalapozott gyanú szerint a férfi „növekvő indulatában elhatározta, hogy megöli a nőt”. Augusztus 19-én késő délután a lakásához ment, és kaputelefonon közölte a sértett élettársával, hogy ha legközelebb erre jön, kioltja a nő életét, majd távozott – közölte a főügyészség.
Az emberölés előkészületével gyanúsított férfi letartóztatását azért indítványozták, hogy ne követhessen el újabb bűncselekményeket.
A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben rendelje végrehajtani. A nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt a letartóztatásról.
Ki gondolta volna? Karácsony Gergely szerint a kigyulladt buszok miatt is a kormány a hibás
Hosszú Facebook-bejegyzést írt a főpolgármester, amelynek végére érve az olvasók megtudhatták: a kigyulladt BKV-buszok miatt is a kormány a hibás.
A Kossuth tér közepén áll a fabódé, amit az éj leple alatt fosztottak ki
Hatalmas a felháborodás és az elkeseredettség.
Jégeső, zivatarok és felhőszakadás miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat + térkép
Az esernyő sem segíthet.
Nincs összefüggés a székesfehérvári kórház és kollégium vízszennyezése között
A vizsgálatok igazolták, hogy a közös gerinchálózat nem szennyezett.
