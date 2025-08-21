Emberölés előkészületének gyanúja miatt indítványozták a lúgos orvos áldozatát zaklató férfi letartóztatását

A megalapozott gyanú szerint a férfi „növekvő indulatában elhatározta, hogy megöli a nőt”. Augusztus 19-én késő délután a lakásához ment, és kaputelefonon közölte a sértett élettársával, hogy ha legközelebb erre jön, kioltja a nő életét, majd távozott – közölte a főügyészség.

Az emberölés előkészületével gyanúsított férfi letartóztatását azért indítványozták, hogy ne követhessen el újabb bűncselekményeket.

A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben rendelje végrehajtani. A nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt a letartóztatásról.