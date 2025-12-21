Kidobták a Hír TV riporterét Magyar Péter rendezvényéről + videó

– Botrányos! Így dobták ki Némethi Botond kollégámat, a Hír TV riporterét a Tisza Párt rendezvényéről, miközben Tarr Zoltánt próbálta kérdezni. Ilyen a Tisza-stílus – számolt be az esetről Déri Stefi.

A műsorvezető megosztotta a sajtószabadságot megszégyenítő videót.

A felvételen jól látszik, hogy a riporter békésen odalép a Tisza Párt alelnökéhez, kulturáltan kérdezi, majd Magyar Péter biztonsági embere agresszívan, lökdösve távozásra készteti.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)