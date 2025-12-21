Magyar PéterHír TVTarr ZoltánTisza PártDéri Stefi

Kidobták a Hír TV riporterét Magyar Péter rendezvényéről + videó

Némethi Botond, a Hír TV riportere odalépett Tarr Zoltánhoz, a Tisza Párt alelnökéhez, de alig kezdődött el az interjú, Magyar Péter biztonsági emberei gyorsan közbeléptek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 15:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Botrányos! Így dobták ki Némethi Botond kollégámat, a Hír TV riporterét a Tisza Párt rendezvényéről, miközben Tarr Zoltánt próbálta kérdezni. Ilyen a Tisza-stílus – számolt be az esetről Déri Stefi.

A műsorvezető megosztotta a sajtószabadságot megszégyenítő videót.

A felvételen jól látszik, hogy a riporter békésen odalép a Tisza Párt alelnökéhez, kulturáltan kérdezi, majd Magyar Péter biztonsági embere agresszívan, lökdösve távozásra készteti.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.