Egy ukrán náci

Náci karlendítéssel zárta fenyegető üzenetét a kárpátaljai magyaroknak egy ukrán katona. – Ukrán földön vagytok, mindenkit ismerünk. Tudjuk, közületek ki kapott útlevelet vagy ki fog bármilyen támogatást kapni a magyaroktól. Emlékezzetek, el fogunk jönni értetek. Mindenhol ott vagyunk. Meg fogunk találni benneteket. Tudjuk, hol dolgoztok, hol laktok, hol tanulnak a gyerekeitek. Gondosan figyeljétek a gondolataitokat és az autonómiáról szőtt álmaitokat. Ellenkező esetben eljövünk értetek és a gyermekeitekért – mondta korábban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas)