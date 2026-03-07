idezojelek
Egy ukrán náci

És vajon hány ilyen állat van még ott? És ezeknek a s…ggét nyalja ma Európa.

Náci karlendítéssel zárta fenyegető üzenetét a kárpátaljai magyaroknak egy ukrán katona. – Ukrán földön vagytok, mindenkit ismerünk. Tudjuk, közületek ki kapott útlevelet vagy ki fog bármilyen támogatást kapni a magyaroktól. Emlékezzetek, el fogunk jönni értetek. Mindenhol ott vagyunk. Meg fogunk találni benneteket. Tudjuk, hol dolgoztok, hol laktok, hol tanulnak a gyerekeitek. Gondosan figyeljétek a gondolataitokat és az autonómiáról szőtt álmaitokat. Ellenkező esetben eljövünk értetek és a gyermekeitekért – mondta korábban.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas)

