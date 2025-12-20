Menczer Tamás nem dobatta ki az újságírókat, mint Magyar Péter, rendületlenül válaszolt a legvadabb kérdésekre is + videó

Ellenzéki riporterek kérdéseire is válaszolt a Digitális polgári körök (DPK) szegedi háborúellenes gyűlésének helyszínén Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki Facebook-posztjában külön rámutatott: ő nem dobatta ki Szegeden az újságírókat úgy, mint Magyar Péter.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormánypárti politikus még a legprovokatívabb kérdésekre is higgadtan válaszolt. Az egyik újságíró például azt firtatta, Menczer Tamás miért tartja fontosnak, hogy eljöjjenek a fideszesek a DPK-rendezvényekre.

– Először is nem csak azt tartom fontosnak, hogy a fideszesek eljöjjenek, hanem azt tartom fontosnak, hogy jöjjön el mindenki, aki nemet mond a háborúra és meg akarja őrizni Magyarország békéjét. És azért is fontosnak tartom, mert a helyzet hétről hétre romlik és egyre veszélyesebbé válik

– emelte ki a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás emlékeztetett, hogy az elmúlt héten különösen veszélyessé vált a helyzet, hiszen Brüsszel és 21 uniós tagállam arról döntött, hogy belemegy a háborúba. „Egy hadikölcsönt adnak Ukrajnának, 90 milliárd eurót, és ezt a kölcsönt csak akkor kapják vissza, hogyha folytatják a háborút és legyőzik Oroszországot. Itt megjegyezném azt, hogy Oroszországot minden katonai elemzés szerint csak akkor lehet legyőzni, hogyha nemcsak pénzt küldenek majd az európaiak, hanem katonákat is küldenek a frontra. Tehát arról döntöttek Brüsszelben, hogy mennek bele a háborúba, és most már pénzügyi kényszer is van erre” – idézte fel a történteket Menczer, hozzátéve: hazánk a hadikölcsönből kimarad, és ebből az egész háborús őrületből ki akarunk maradni.

De ez csak akkor történhet meg, mert a nyomás egyre fokozódik, ha Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezeti az országot. Az én politikai közösségem a garancia arra, hogy nemet mondunk a háborúra és megőrizzük Magyarország békéjét

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás az egyik válaszában felidézte, mit mondott Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter, aki arról beszélt: gyertyát gyújtanak és imádkoznak azért, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást és jöjjön egy ukránbarát, ukránpárti és háborúpárti kormány Magyarországon.