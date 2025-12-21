Méltó bosszút állt az év botrányáért a magyar válogatott, megint pórul jártak a románok

A sportág történetének egyik legnagyobb balhéja robbant ki Romániában még szeptember 24-én, amikor a hazai szurkolók egy része a létfontosságú Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján összeverekedett a rohamrendőrökkel, majd egymással, többen átfutottak a pályán, nem sokkal később petárda is robbant a sportcsarnokban. Holott a kontinenstornára való kijutásról döntő meccsen 1-0-ra vezetett a román futsalválogatott a magyarok ellen (összesítésben 3-3-ra állt a párharc), azaz a továbbjutás kérdése teljesen nyílt volt. Nagy botrány kerekedett – mindkét csapat játékosai az öltözőbe menekültek –, és csak mintegy félórás kényszerszünetet követően folytatódhatott a játék. Nem is akárhogyan. A 2-2-es döntetlent elérő magyar csapat kijutott az Európa-bajnokságra, miután a debreceni odavágón 3-2-re győzni tudott.

Összesen nyolcszor örülhetett a magyar futsalválogatott a porecsi torna románok elleni meccsén. Forrás: MLSZ.hu

Akkor hetekig minden a Craiovában rendezett meccsen kirobbant botrányról szólt, melynek végén összesen harmincezer eurós, azaz mintegy 12 millió forintos pénzbüntetést kapott a rendező Románia, míg sokak döbbenetére az UEFA a csapat nem megfelelő viselkedéséért Magyarországnak is küldött egy 1200 eurós (480 ezer forintos) csekket büntetésképpen.

A botrányba fulladt meccs összefoglalója:

Ilyen előzmények után találkozott vasárnap ismét a két válogatott, és a a januári–februári Európa-bajnokságra készülő magyar futsalosok 8-5-re legyőzték a román csapatot a porecsi nemzetközi torna ötödik helyéért rendezett mérkőzésen.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a helyosztón a magyarok diktálták a tempót, akik így Pál Patrik és a csapatkapitány Rábl János góljával 2-0-ra elhúztak, azonban a rivális a szünetig egyenlített. A térfélcserét követően Rutai Balázs találatára még érkezett válasz, ezután Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha is eredményes volt, innen pedig már nem volt visszaút a riválisnak. A hajrában gyors gólváltásokkal alakult ki a 8-5-ös végeredmény, magyar részről Suscsák és Rafinha talált még be. A magyar csapat a csoportkörben 4-1-re kikapott a házigazda a szlovénoktól, majd 4-3-ra legyőzte a japán együttest.

– Jó meccset játszottunk, amelyen kulcsfontosságú volt, hogy a fordulópontokból jól jöttünk ki. Ha ezeken a pontokon nem lett volna megfelelő a hozzáállásunk, akár ki is kaphattunk volna, de a csapat jól reagált minden helyzetre, aminek külön örülök, mert azt mutatja, hogy a játékosok hisznek magukban és az elvégzett munkában.

Összességében elégedett vagyok a tornán nyújtott teljesítménnyel, a szlovénok ellen még csak az első félidőben játszottunk nagyon jól, Japán ellen viszont már végig kitűnően teljesítettünk, és végül a mai mérkőzéssel is elégedett voltam, így pozitívan összegezhetjük a torna tapasztalatait – értékelt a meccs után Sergio Mullor szövetségi kapitány.