A menekülő magyarokat büntette meg az UEFA a románok miatt félbeszakadt meccsért

Románia megúszta 30 ezer eurós pénzbüntetéssel a craiovai botrányt, elkerülte a zárt kapus büntetést. Az UEFA döntése értelmében a román szurkolók elől a pályáról lemenekülő magyar válogatott viselkedése miatt 1200 eurót kell fizetnie az MLSZ-nek. A futsal Európa-bajnoki pótselejtező visszavágója egy időre félbeszakadt, mert román szurkolók rohantak keresztül a pályán, majd összetűzésbe kerültek a rendfenntartókkal. Az ellenséges légkörben megvívott találkozón a hajrában egyenlített Magyarország (2-2), és 5-4-es összesítéssel kijutott a kontinensviadalra. Mutatjuk a botrány utóéletét.

2025. 10. 18. 8:35
Rendőröknek kellett megfékezni a román szurkolókat Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Sokat fizet, mégis olcsón megúszta a nagy botrányt a Román Labdarúgó Szövetség (FRF). Hiába szakadt félbe szurkolói rendbontás miatt a Craiovában rendezett mérkőzés, s került veszélybe a folytatás, az UEFA zárt kapus szankció helyett pénzbüntetéssel „elintézte” az ügyet. 

Ünnepel a magyar csapat, amelyet elmarasztalt az UEFA a botrány után Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Botrányos döntés

Összesen 30 ezer eurós, azaz mintegy 12 millió forintos pénzbüntetést kapott a rendező Románia a szeptember 24-i craiovai történésekért. Tömeges zavargásért rótta ki a legnagyobb, 15 ezres tételt az UEFA fegyelmi testülete, sporteseményre nem illő üzenetekért, tűzijáték használata miatt és a magyar himnusz megzavarásáért háromszor 5000 eurót kell fizetnie a Román Labdarúgó Szövetségnek. 

Önmagában az, hogy sem szektorbezárással, esetleg zárt kapus büntetéssel nem sújtották a románokat, több mint megkérdőjelezhető, ám ezt is felülmúlták az illetékesek további határozatai.

Forrás: UEFA

Mit csináltak a magyarok?

Az UEFA figyelmeztetésben részesítette a román válogatottat, ugyanakkor szintén „a csapat nem megfelelő viselkedéséért” Magyarország 1200 eurós (480 ezer forintos) pénzbüntetést kapott! Az a magyar csapat, amely azonnal elhagyta a pályát testi épségét joggal féltve, amikor a román szurkolók átrohantak a pályán, miközben pont ott sarokrúgáshoz készülődött.

 A határozatból nem derül ki, hogy ezért vagy más esetért marasztalták el a mieinket, akik nem provokálták a hazai szurkolókat, s csendben tűrték, hogy a magyar himnuszból teljesen kifütyülték a románok drukkerek. Kérdés, mit kellett volna tenniük Rábl Jánoséknak... 

És hogy még inkább igazságot szolgáltasson az UEFA, a debreceni találkozóért kizárólag Magyarországot marasztalta el: 11500 eurót (4,6 millió forintot) kell fizetnie az MLSZ-nek ugyancsak a játékosok viselkedése, illetve szurkolók transzparensei és a román himnusz megzavarása miatt. 

Az előzmények

Hatalmas botrány kerekedett a román-magyar 4 plusz egy fős teremlabdarúgó-párharc visszavágóján abból, hogy az eredményjelzőn Románia-Magyarország helyett Magyarország-Magyarország felirat szerepelt. Az elmondásuk szerint ezt nehezményező román ultrák ezért tüntettek, majd rohantak át a pályán, s verekedtek a rendfenntartókkal. Az eset miatt hosszú időre félbeszakadt a futsalmérkőzés, amelyet a keménymag kivezetése után végül lejátszottak. Az ellenséges légkörben megvívott találkozón a hajrában egyenlített Magyarország (2-2), és 5-4-es összesítéssel kijutott a kontinensviadalra

 

