A román botrány árnyékában a meccs végén jött az igazi dráma

Egygólos előnnyel utazott Craiovába a magyar futsalválogatott, amely Románia vendége volt. Az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján – ahogy előre jeleztük – ellenséges hangulat fogadta a mieinket, akiknek gyorsan elolvadt az előnyük.

Nem kímélték a románok a mieinket a pótselejtező visszavágóján Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Román gól és balhé

Már a magyar himnuszt sem lehetett hallani, annyire fütyöltek a román szurkolók, akik aztán szinte minden magyar labdaérintésnél tüntettek. A nagy hazai rohamok elmaradtak, mert a mieink kezdtek határozottabban. Olyannyira, hogy szabadrúgásból a lécet találta telibe az első meccsen eltiltását töltő Rutai Balázs. A két sárga lapot is begyűjtő, sokat reklamáló románok első valamire való akciójukból gólt szereztek: egy kontratámadás végén Darius Nastai a kapunak háttal lefordult a védőjéről és ballal a bal sarokba lőtt. Ezzel összesítésben 3-3-ra állt a párharc, majd kisvártatva a játék is megállt, óriási balhé robbant ki!

Öt és fél perc telt el a feszült hangulatú találkozóból, amikor a pályán átrohant néhány fekete ruhás szurkoló a túlodali román táborhoz. Erre többen is megindultak a játéktér felé, a biztonságiak alig tudták visszatartani az egymással verekedő románokat. A magyar válogatott tagjai azonnal a másik kapu mögött elhagyták a pályát, őket nem érte atrocitás.

Helyszíni információk szerint két craiovai tábor tagjai feszültek egymásnak.

Petárda, hanggránát is robbant, a rendőrök könnygázt is bevetettek a zárt sportcsarnokban, ahol mintegy 3500-an voltak a nézőtéren. A játékvezető félbeszakította a mérkőzést.

Menekülőre fogták a mieink a craiovai pótselejtezőn Fotó: prsc M4Sport

Folytatódott a pótselejtező

A rendfenntartók kiürítették az ultrák szektorát. Bő fél óra múlva folytatódott a találkozó azzal a kikötéssel, hogy újabb rendbontás után végleg véget vetnek a meccsnek. Úgy tűnt, a magyar játékosok megőrizték a koncentrációjukat:

Nagy Imre még a kapufát találta el, kisvártatva Rábl János a végletekig kijátszott akció végén laza bokamozdulattal emelt a román kapuba (1-1, összesítésben 4-3 Magyarország javára).

A 36 éves kiválóság maradt meg egyedül hírmondónak abból a magyar csapatból, amelyik legutóbb, 2016-ban Eb-n szerepelt, éppen a románokat kiejtve a pótselejtezőn. A lelátón a magyar gól és a hangadók eltávolítása miatt alábbhagyott a hangulat. A hatodik román belépő után Rafinha fél lábon sántikált le a pályáról, a kisbüntetőt kihagyta Rutai, aki 10 méterről a kapus lábát találta el. Hatházi Sándor baja is meggyűlt Petrisor Tonitával, ziccerben nem tudta kicselezni a román kapuvédőt.