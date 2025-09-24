Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

pótselejtezőfutsalEurópa-bajnokságromán-magyar

A román botrány árnyékában a meccs végén jött az igazi dráma

Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott. A pótselejtező visszavágóján ellenséges légkör fogadta Rábl Jánosékat, majd a pályára berontó, egymást verő craiovai szurkolók balhéja miatt bő fél órát állt a játék az első félidőben. A hazai pályán aratott 3-2-es győzelem miatti előnyünk ekkorra már elolvadt, majd Rábl János gólt szerzett, amire még a szünet előtt kisbüntetőből válaszolt Románia, összesítésben döntetlenre állt a párharc. A második félidőben nagy fölényben játszott a magyar válogatott, kevesebb mint két perccel a vége előtt Buki Baltazár meg is szerezte a pótselejtezős párharcot végleg eldöntő gólt.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 24. 21:01
pótselejtező Craiova, 2025. szeptember 24. A magyar vélogatott tagjai ünneplik a továbbjutásukat a férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtezőn játszott Románia - Magyarország mérkőzés után a Sala Polivalenta din Craiova sportcsarnokban 2025. szeptember 24-é
Drámai véget ért a román-magyar pótselejtező Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egygólos előnnyel utazott Craiovába a magyar futsalválogatott, amely Románia vendége volt. Az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján – ahogy előre jeleztük – ellenséges hangulat fogadta a mieinket, akiknek gyorsan elolvadt az előnyük.

pótselejtező
Nem kímélték a románok a mieinket a pótselejtező visszavágóján Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Román gól és balhé

Már a magyar himnuszt sem lehetett hallani, annyire fütyöltek a román szurkolók, akik aztán szinte minden magyar labdaérintésnél tüntettek. A nagy hazai rohamok elmaradtak, mert a mieink kezdtek határozottabban. Olyannyira, hogy szabadrúgásból a lécet találta telibe az első meccsen eltiltását töltő Rutai Balázs. A két sárga lapot is begyűjtő, sokat reklamáló románok első valamire való akciójukból gólt szereztek: egy kontratámadás végén Darius Nastai a kapunak háttal lefordult a védőjéről és ballal a bal sarokba lőtt. Ezzel összesítésben 3-3-ra állt a párharc, majd kisvártatva a játék is megállt, óriási balhé robbant ki!

Öt és fél perc telt el a feszült hangulatú találkozóból, amikor a pályán átrohant néhány fekete ruhás szurkoló a túlodali román táborhoz. Erre többen is megindultak a játéktér felé, a biztonságiak alig tudták visszatartani az egymással verekedő románokat. A magyar válogatott tagjai azonnal a másik kapu mögött elhagyták a pályát, őket nem érte atrocitás.

Helyszíni információk szerint két craiovai tábor tagjai feszültek egymásnak. 

Petárda, hanggránát is robbant, a rendőrök könnygázt is bevetettek a zárt sportcsarnokban, ahol mintegy 3500-an voltak a nézőtéren. A játékvezető félbeszakította a mérkőzést.

pótselejtező
Menekülőre fogták a mieink a craiovai pótselejtezőn Fotó: prsc M4Sport

Folytatódott a pótselejtező

A rendfenntartók kiürítették az ultrák szektorát. Bő fél óra múlva folytatódott a találkozó azzal a kikötéssel, hogy újabb rendbontás után végleg véget vetnek a meccsnek. Úgy tűnt, a magyar játékosok megőrizték a koncentrációjukat: 

Nagy Imre még a kapufát találta el, kisvártatva Rábl János a végletekig kijátszott akció végén laza bokamozdulattal emelt a román kapuba (1-1, összesítésben 4-3 Magyarország javára).

A 36 éves kiválóság maradt meg egyedül hírmondónak abból a magyar csapatból, amelyik legutóbb, 2016-ban Eb-n szerepelt, éppen a románokat kiejtve a pótselejtezőn. A lelátón a magyar gól és a hangadók eltávolítása miatt alábbhagyott a hangulat. A hatodik román belépő után Rafinha fél lábon sántikált le a pályáról, a kisbüntetőt kihagyta Rutai, aki 10 méterről a kapus lábát találta el. Hatházi Sándor baja is meggyűlt Petrisor Tonitával, ziccerben nem tudta kicselezni a román kapuvédőt. 

pótselejtező
Rábl János (jobbról a második) szép és fontos gólt szerzett Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jött a büntetés

A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, a románok honosított játékosa, Daniel Araujo a magyar kapus, Alasztics Marcell lábai között gurította be a kisbüntetőjét, amivel 2-1-re vezetett Románia, összesítésben döntetlenre állt a párharc.

A félidei szünetet követően taktikusabbá vált a játék. Magyarország játszott fölényben, volt, hogy a gólvonalról mentettek a hazaiak, Tonita nagyokat védett. Az utolsó percekben a románok is többször veszélyeztettek, Ráblnek is ki kellett segítenie az ugyancsak bravúrokat bemutató Alasztics kapust a kapunk torkában. 

Amikor már csak kevesebb mint két perc volt hátra, megszületett a magyar gól! Tonitáról kipattant Nagy Imre lövése, Rábl János sarokkal lekészített, Büki Baltazár öt méterről a kapuba lőtt. Az odavágón duplázó támadó találata azt jelentette, hogy 2-2-re módosult az állás, összesítésben 5-4-re vezetett Magyarország. 

Kacsó Endre magyar ajkú játékosokkal felálló román válogatottja a kapust lehozva 5 a 4 ellen támadott, de nem tudta hosszabbításra menteni a párharcot. Magyarország negyedszer vehet részt a futsal Európa-bajnokságon. Legutóbb 2016-ban, miután éppen a románokat múlták felül egy drámai párharcban. Ez is hasonlóan emlékezetes csata volt.

