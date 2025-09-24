Szítják a tüzet a román focidrukkerek, pedig a saját játékosaik sem kérnek belőle

Rendkívüli

Elhunyt Caludia Cardinale olasz színésznő

Idegenben, Romániában kell kiharcolnia az Európa-bajnoki szereplés jogát Magyarországnak. A magyar futsalválogatott 3-2-es előnyt szerzett Debrecenben, a pótselejtezős párharc első felvonásán, szerda este Craiovában rendezik a visszavágót. A hazaiak nagy erőkkel toborozták a szurkolókat, szerintük egy generáció mérkőzése következik. A román keret fele magyar nemzetiségű, ahogy a kispadon Kacsó Endre szövetségi kapitány és segítője, Mánya Szabolcs is. Teremlabdarúgó-csapatunk spanyol szakvezetője, Sergio Mullor szerint nagy nyomást helyeznek majd a magyar futsalválogatottra.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 24. 5:45
futsal-válogatott Debrecen, 2025. szeptember 18. A román Robert Crisan a férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtezőn játszott Magyarország - Románia mérkőzésen a debreceni Főnix Arénában 2025. szeptember 18-án. MTI/Szigetváry Zsolt
A magyar futsal-válogatott hasonló megmozdulásokra számíthat Robert Crisantól Craiovában is Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Megnyugtatónak egyáltalán nem nevezhető előnnyel utazott el Romániába a magyar együttes, amely 3-1-re is vezetett, végül 3-2-ra nyert az odavágón Debrecenben. A magyar futsalválogatottnak mentálisan is felkészültnek kell lennie a szerdai (Craiova, 18.30, tv: M4Sport) összecsapásra.

Debrecenben győzelmet ünnepelt a magyar futsalválogatott Románia ellen
Debrecenben győzelmet ünnepelt a magyar futsalválogatott Románia ellen Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Nyomás alatt a futsalválogatott 

Nehéz mérkőzés vár ránk Romániában, ellenfelünk várhatóan próbál majd nagyobb nyomást helyezni ránk, de felkészülünk erre is, és akárcsak ezúttal, idegenben is mindent megteszünk majd, hogy megnyerjük a párharcot

értékelt és tekintett előre Sergio Mullor, Magyarország szövetségi kapitánya. Az új csapatot építő, Dróth Zoltánt, a legnagyobb sztárt kihagyó spanyol szakember jelezte, ennél több kell Craiovában.

– A győzelemnek örülök, de van bennem azért hiányérzet, mert a helyzetek alapján nagyobb különbséggel kellett volna nyernünk, elsősorban az első félidőben éreztem azt, hogy bennünk maradt legalább egy gól. 

Voltak olyan aspektusai a játéknak, amivel nem voltam igazán elégedett, gondolok itt például a támadó átmenetekre, ha ebben a játékelemben jobbak vagyunk, a labdaszerzéseinket követően szerezhettünk volna néhány további gólt. 

 

Hadnagyék támadni fognak

Pontosan ez lehet a kulcs, mert a románok vélhetően nyomás alá helyezik majd a magyar csapatot. Debrecenben többnyire átadták a területet, de például kétgólos hátrányban a kapust lehozva pillanatok alatt a kapujukhoz szögezték Alasztics Marcelléket Kacsó Endre tanítványai, és gólt is szereztek. A mieinknek ezúttal sokkal veszélyesebbnek és hatékonyabbnak kell lenniük a megszerzett labdákból indított ellenakciókból. Amúgy nagy meglepetést talán nem tud okozni egymásnak a két válogatott, miután jól ismerik egymást a játékosok. A román keret fele magyar nemzetiségű, ahogy a kispadon a szövetségi kapitány és segítője, Mánya Szabolcs is. Hadnagy István például klubszinten játszott Kecskeméten, most a Nyíregyházát erősíti. Nem is örült, hogy a sorsoláson nem sikerült elkerülniük Magyarországot.

– Amikor megtudtam, hogy nem sikerült, egy picit szíven ütött, de azóta megpróbáltam elengedni ezt a dolgot, és csak arra összpontosítani, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a párharcból. A magyar válogatott játékosainak felét barátomnak is mondhatom, tehát tényleg jól ismerem őket, és szerintem ők is ismernek minket

 – mondta a 29. születésnapját a két mérkőzés között ünneplő román válogatott teremlabdarúgó.

Toboroznak a románok

Barátság ide, barátság oda, egy magyar–román párharc semmilyen szinten nem az. A szurkolók között fokozottan érezhető ez, Debrecenben a mintegy négyezer drukker egy része „adott” is egy kis ízelítőt a románoknak vendégszeretetből. 

Szerda este Craiovában, szándékosan nem a magyarok lakta Székelyudvarhelyen rendezik a visszavágót, várhatóan a hazaiak is kedveskednek majd a magyaroknak.

 A románok nagy erőkkel toborozták a szurkolókat.

– Minden alkalommal ti, a szurkolók voltatok a 6. ember a pályán, és hátulról segítettétek a játékosokat. Minden alkalommal ti, a szurkolók válaszoltatok Romániának, és minden alkalommal erősebbek voltunk miattatok. Szerdán, szeptember 24-én egy generáció mérkőzése vár ránk – fogalmaz és mozgósít a román szövetség hivatalos oldala. Azóta kiderült, minden jegy elkelt, 3500-an lesznek a lelátókon.

Magyarország eddig háromszor (egyszer házigazdaként), Románia négyszer szerepelt a futsal Európa-bajnokságon. A mieink legutóbb 2016-ban, miután éppen a románokat múlták felül egy drámai párharcban. Akkor hazai pályán játszottuk a visszavágót, ezúttal idegenben kell megvívnunk.

 

