Szítják a tüzet a román focidrukkerek, pedig a saját játékosaik sem kérnek belőle

Megnyugtatónak egyáltalán nem nevezhető előnnyel utazott el Romániába a magyar együttes, amely 3-1-re is vezetett, végül 3-2-ra nyert az odavágón Debrecenben. A magyar futsalválogatottnak mentálisan is felkészültnek kell lennie a szerdai (Craiova, 18.30, tv: M4Sport) összecsapásra.

Debrecenben győzelmet ünnepelt a magyar futsalválogatott Románia ellen Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Nyomás alatt a futsalválogatott

Nehéz mérkőzés vár ránk Romániában, ellenfelünk várhatóan próbál majd nagyobb nyomást helyezni ránk, de felkészülünk erre is, és akárcsak ezúttal, idegenben is mindent megteszünk majd, hogy megnyerjük a párharcot

– értékelt és tekintett előre Sergio Mullor, Magyarország szövetségi kapitánya. Az új csapatot építő, Dróth Zoltánt, a legnagyobb sztárt kihagyó spanyol szakember jelezte, ennél több kell Craiovában.

– A győzelemnek örülök, de van bennem azért hiányérzet, mert a helyzetek alapján nagyobb különbséggel kellett volna nyernünk, elsősorban az első félidőben éreztem azt, hogy bennünk maradt legalább egy gól.

Voltak olyan aspektusai a játéknak, amivel nem voltam igazán elégedett, gondolok itt például a támadó átmenetekre, ha ebben a játékelemben jobbak vagyunk, a labdaszerzéseinket követően szerezhettünk volna néhány további gólt.

Hadnagyék támadni fognak

Pontosan ez lehet a kulcs, mert a románok vélhetően nyomás alá helyezik majd a magyar csapatot. Debrecenben többnyire átadták a területet, de például kétgólos hátrányban a kapust lehozva pillanatok alatt a kapujukhoz szögezték Alasztics Marcelléket Kacsó Endre tanítványai, és gólt is szereztek. A mieinknek ezúttal sokkal veszélyesebbnek és hatékonyabbnak kell lenniük a megszerzett labdákból indított ellenakciókból. Amúgy nagy meglepetést talán nem tud okozni egymásnak a két válogatott, miután jól ismerik egymást a játékosok. A román keret fele magyar nemzetiségű, ahogy a kispadon a szövetségi kapitány és segítője, Mánya Szabolcs is. Hadnagy István például klubszinten játszott Kecskeméten, most a Nyíregyházát erősíti. Nem is örült, hogy a sorsoláson nem sikerült elkerülniük Magyarországot.

– Amikor megtudtam, hogy nem sikerült, egy picit szíven ütött, de azóta megpróbáltam elengedni ezt a dolgot, és csak arra összpontosítani, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a párharcból. A magyar válogatott játékosainak felét barátomnak is mondhatom, tehát tényleg jól ismerem őket, és szerintem ők is ismernek minket

– mondta a 29. születésnapját a két mérkőzés között ünneplő román válogatott teremlabdarúgó.