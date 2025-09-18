Össze kellene drótozni a válogatottat, mert jönnek a románok

Tavasszal már nagy port vert fel a klasszis kihagyása, a jelek szerint ragaszkodik a fájó döntéséhez a szövetségi kapitány. Sergio Mullor hivatalosan azóta sem indokolta meg, miért nem számít Dróth Zoltánra, aki a magyar futsal korszakos játékosa.

Dróth Zoltán 2025 márciusában még gólt lőtt a norvégok 4-0-s legyőzésekor Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Dróth Zoltán nem érti

Az Európa-bajnoki selejtezősorozat kellős közepén, a Norvégiában elszenvedett 4-2-es vereséggel elúszott az egyenes ági kijutás esélye a magyar futsal-válogatott számára. A pótselejtezőt jelentő második helyet már legnagyobb ásza nélkül szerezte meg Montenegró és Szlovénia ellen Sergio Mullor együttese. A spanyol állampolgárságú szövetségi kapitány annyit mondott: „Ez az a pillanat, amikor a csapatnak az egyének fölé kell emelkednie”, mintha Dróth Zoltán nyakába varrta volna a kudarcot, bár név szerint nem említette, szimplán kihagyta a keretből.

Nem igazán volt megindokolva a döntés. Annyi csak, hogy jobb ez a csapatnak, így fogalmazott a szövetségi kapitány, ez szerintem nem komoly érv.

Hosszú éveket töltöttem az együttesben és az volt a fejemben, hogy az Eb-selejtezőt követően visszavonulok, mert úgy éreztem, itt a vége. Ez a zárás azonban csúnya, nagyon sajnálom, hogy így alakult – nyilatkozta később a fejlemények előtt értetlenül álló Dróth Zoltán a Veol.hu-nak.

Sergio Mullor száműzte a magyar futsalválogatottból Dróth Zoltánt Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Új korszak kezdődik

A 37 esztendős támadó 167 mérkőzésen 109 góllal segítette Magyarországot 2007-től 2025 tavaszáig. Dróth Zoltán hosszú évek óta a csapat kapitánya volt, számos emlékezetes pillanattal örvendeztette meg a szurkolókat, két Európa-bajnokságon szerepelt. Öt szövetségi kapitányt is szolgált, a 2023-ban kinevezett, tavaly újabb négyéves szerződést kapott Sergio Mullor is bevetette 16 mérkőzésen.

A spanyol új, fiatal csapatot épít, amelyre most hatalmas erőpróba vár: Románia ellen vív pótselejtezős párharcot Magyarország a futsal, azaz a 4+1-es teremlabdarúgó Európa-bajnokságra való kijutásért.

Nemzeti együttesünk csütörtök este (20.00, Debrecen, Főnix Aréna) fogadja riválisát, a visszavágót szeptember 24-én Craiovában játssza. A román válogatott három győzelemmel és három vereséggel az ukránok mögött a második helyet szerezte meg a selejtezőcsoportjában, megelőzve a német és a ciprusi együttest. A mieink három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a szlovénok mögött lettek a másodikok, a norvég és a montenegrói válogatott előtt.