Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

1-0-s román vezetésnél félbeszakadt Craiovában a magyar és a román futsalválogatott Eb-selejtezője. Nagy botrány kerekedett. A futsal történetének egyik legnagyobb balhéja robbant ki Romániában. Mintegy félórás kényszerszünetet követően folytatódott a játék.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 18:56
futsal
Rábl János (b) és Büki Baltazár Géza (j), valamint a román Hadnagy István (k) a férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtezőn játszott Magyarország - Románia mérkőzésen a debreceni Főnix Arénában Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A hazaiak 1-0-s vezetésénél a hatodik percben nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt a Románia-Magyarország férfi futsalmérkőzés, az Európa-bajnoki pótselejtező szerda esti visszavágója.

futsal
Nem sokkal a kezdés után szakadt félbe a magyar és a román futsal válogatott Eb-selejtezője
Fotó: M4 Sport.hu

A futsal Eb-pótselejtezőn a román szurkolók egymást verték

A hazai szurkolók egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. A párharc első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re a magyarok nyerték.

Egyelőre nem lehet tudni, mi lesz a folytatással. Azzal, hogy a román csapat az első félidő 5. percében 1-0-ra vezetett, ledolgozta hátrányát. Azok után, hogy a csapatok levonultak, a botrány nem csillapodott. Füstgránátok és petárdák robbantak a csarnokban, a rendezők képtelenek voltak megfékezni az indulatokat.

Az biztos, hogy nem a román és a magyar drukkerek között történt meg a nézőtéri verekedés, hanem román vert románt. Két, egymással ellenséges ultracsoport csapott össze a craiovai csarnokban.

A helyszínről jelentkezett az M4 Sport kiküldött munkatársa. Ő azt mondta, a meccset folytatni fogják, de csak addig, amíg nem tör ki újabb botrány. Ha mégis, akkor véget vetnek a küzdelemnek. 

A csarnokban egyelőre a könnygáz szaga terjeng, ami nagy nehézségeket okoz. A román rendőrség az ultrákat megpróbálták kivezetni.

A magyar csapat egyelőre az öltözőben várja a fejleményeket. Az újságírókat a rendőrök nem engedik az öltözők közelébe.

Ennek a mérkőzésnek az az érdekessége, hogy bár az esemény az UEFA égisze alatt zajló futsal Európa-bajnokság pótselejtezője, a rendezéshez semmi köze nincs az Európai Labdarúgó Szövetségnek. A rendezés joga a román szövetség kezében van, ami teljesen érthetetlen. Az UEFA csak egy ukrán ellenőrt és egy belga időmérőt delegált a román városba.

20 perccel a botrány kirobbanása után a román csapat visszatért a pályára, ami azt jelezte, hogy a meccs folytatódni fog. Nem sokkal később a magyar csapat is visszajött, ők is elkezdték a melegítést. 

Nem sokkal később a mérkőzés 1-0-s román vezetésről folytatódott.

Ami ezzel a meccsel kapcsolatban történt, az teljesen érthetetlen, mert ilyen körülmények közepette nem lett volna szabad folytatni az összecsapást. 

A magyar válogatott óriási sportszerűségről tett tanúbizonyságot azzal, hogy folytatta a meccset, 

simán mondhatták volna, hogy ilyen körülmények között nem vállalják a meccset. 

 

