Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • „Sokkos állapotban vagyok!” – megszólalt a románokat a pokolban csendre intő magyar hős
Európa-bajnokságkijutásfutsal

„Sokkos állapotban vagyok!” – megszólalt a románokat a pokolban csendre intő magyar hős

Drámai párharcban harcolta ki az Európa-bajnoki szereplés jogát a magyar futsalválogatott. A 3-2-re megnyert hazai mérkőzésen duplázó Büki Baltazár a hajrában alakította 2-2-re az állást Romániában, s végül utóbbi gólja döntötte el a kétfelvonásos csatát. Mint beszámoltunk róla, Craiovában hatalmas botrány tört ki a magyar himnuszt is kifütyölő, egymással ölre menő román szurkolók miatt, félbe is kellett szakítani a mérkőzést. Ilyen körülmények között vívta ki a győzelemmel felérő döntetlent Sergi Mullor csapata. A szövetségi kapitány és Büki Baltazár is értékelt.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 24. 22:27
Büki Baltazár Craiova, 2025. szeptember 24. Rendőrök fékezik meg a román szurkolókat a férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtezőben játszott Románia - Magyarország mérkőzésen a Sala Polivalenta din Craiova sportcsarnokban 2025. szeptember 24-én. MTI/Sziget
Büki Baltazár és a magyar válogatott pokoli hangulatban jutott tovább Craiovában Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mint beszámoltunk róla, Magyarország kivívta az Európa-bajnoki szereplés jogát, miután a 3-2-re megnyert hazai találkozó után 2-2-es döntetlent ért el Romániában. A lelátói botránnyal tarkított találkozó és a párharc nyerőembere Büki Baltazár volt, aki összesen három gólt szerzett.

Büki Baltazár
A kulcspillanat: Rábl János sarkal, Büki Baltazár (jobbra) lövésre készül Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Büki Baltazár sajnálkozott

– Még egy picit sokkos állapotban vagyok! Elképesztő, nagyon kemény csata volt. 

Hihetetlen hangulatban játszottunk, az elején félbeszakadt a mérkőzés, ami tele volt hullámvölggyel. Hol mi támadtunk, hol ők. Rengeteg helyzetünk volt, boldog vagyok, hogy a végén sikerült egyet bekotornom – adott érzelemdús értékelést az M4Sportnak Büki Baltazár, aki 1 perc 45 másodperccel a mérkőzés vége előtt lőtte a párharcot eldöntő gólt.

– Egyet sajnálok, hogy picit korán jött a gól. Lehetett volna később, hogy ne legyen ennyi izgalom a végén. Viccet félretéve, alakulhatott volna fordítva is a párharc, kellett hozzá szerencse.

Az utolsó tánc

A románok elleni párharcban három gólt elérő Büki Baltazár sokat köszönhet az őt remekül kiszolgáló Rábl Jánosnak. A csapatkapitány – Dróth Zoltán mellőzése után – az egyetlen, aki megmaradt hírmondónak a legutóbb, 2016-ban Európa-bajnokságon szerepelt csapatból.

– Szerintem nagyon jól játszottunk, jobban, mint Debrecenben. Megérdemelt a továbbjutásunk, pedig nem tudtuk a helyzeteinket több gólra váltani, illetve sok szabálytalanságot követtünk el. Persze, kicsit könnyedén be is fújták a játékvezetők. Nagyon szeretnék menni, hiszen nem valószínű, hogy lesz több Eb-m – tekintett előre a januári kontinensviadalra a 36 esztendős teremfocista. 

Büki Baltazár
Sergio Mullor kivezette az Európa-bajnokságra Büki Baltazárékat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A szövetségi kapitány büszke

A 2023-ban kinevezett, tavaly újabb négyéves szerződést kapott Sergio Mullor szövetségi kapitány nagy tettet vitt véghez Magyarország élén. Márciusban a norvégok elleni 4-0 után idegenben 4-2-re kikapó együttes még a pótselejtezőtől is távol került. Ehhez képest tíz év elteltével, összességében negyedszer lesz ott az Európa-bajnokságon.

– Semmit nem tudok most mondani, csupán annyit: hittünk magunkban, ezt mondtam a csapatnak is. Nemrég még egészen más pozícióban jegyeztek bennünket, senki nem gondolta, hogy helyet szerzünk az Európa-bajnokságra. Ugyanakkor megérdemelten jutottunk ki. Akkor is elégedett lennék, ha szétlövésben jutottunk volna tovább. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, a csapat tele volt energiával. 

Büszke vagyok rájuk, és köszönöm mindenkinek, aki segített bennünket. Ez egy hatalmas siker a magyar futsalnak 

– mondta Sergio Mullor.

 

