Fegyveresek gyilkoltak meg több embert egy bárban

A dél-afrikai támadásban legalább tízen megsebesültek, a fegyveresek találomra lőtték az embereket.
A helyi rendőrség szerint 12 fegyveres érkezett a helyszínre, és nyitottak tüzet a KwaNoxolo nevű bárra, majd válogatás nélkül folytatták a tüzelést, miközben elmenekültek.
Egyes áldozatokra találomra lőttek rá az utcán az ismeretlen fegyveresek
– ismertette a rendőrség.
