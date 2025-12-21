Fegyveresek gyilkoltak meg több embert egy bárban

A dél-afrikai támadásban legalább tízen megsebesültek, a fegyveresek találomra lőtték az embereket.

A hatóságok dolgoznak a dél-afrikai lövöldözés helyszínén, ahol fegyveresek kilenc embert mészároltak le. Fotó: AFP

A helyi rendőrség szerint 12 fegyveres érkezett a helyszínre, és nyitottak tüzet a KwaNoxolo nevű bárra, majd válogatás nélkül folytatták a tüzelést, miközben elmenekültek.

Egyes áldozatokra találomra lőttek rá az utcán az ismeretlen fegyveresek

– ismertette a rendőrség.