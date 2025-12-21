dél - afrikarendőrségbárlövöldözés

Fegyveresek gyilkoltak meg több embert egy bárban

Kilenc embert gyilkoltak meg fegyveresek vasárnapra virradóra a Johannesburgtól mintegy 46 kilométerre nyugatra található Bekkersdal egyik bárjában – közölték a dél-afrikai hatóságok. Dél-Afrika az egyik legmagasabb gyilkossági rátával rendelkező ország a világon.

Munkatársunktól
2025. 12. 21. 17:19
A dél-afrikai lövöldözés helyszíne Fotó: AFP
A dél-afrikai támadásban legalább tízen megsebesültek, a fegyveresek találomra lőtték az embereket.

A hatóságok dolgoznak a dél-afrikai lövöldözés helyszínén, ahol fegyveresek kilenc embert mészároltak le
A hatóságok dolgoznak a dél-afrikai lövöldözés helyszínén, ahol fegyveresek kilenc embert mészároltak le. Fotó: AFP

A helyi rendőrség szerint 12 fegyveres érkezett a helyszínre, és nyitottak tüzet a KwaNoxolo nevű bárra, majd válogatás nélkül folytatták a tüzelést, miközben elmenekültek.

Egyes áldozatokra találomra lőttek rá az utcán az ismeretlen fegyveresek

– ismertette a rendőrség.

Három héten belül ez volt a második ilyen jellegű, halálos áldozatokkal járó incidens. December elején fegyveresek a dél-afrikai főváros közelében legalább 12 embert gyilkoltak meg. 

Az akkori lövöldözésben tizenhárman sebesültek meg.

Dél-Afrika az egyik legmagasabb gyilkossági rátával rendelkező ország a világon, a lőfegyverekkel elkövetett erőszak pedig messze a legfőbb halálok. Tavaly mintegy 26 ezer gyilkosságot követtek el, vagyis átlagosan naponta több mint hetven emberölés történt.

 

Borítókép: A dél-afrikai lövöldözés helyszíne (Fotó: AFP)

