G20-csúcstalálkozóDonald TrumpDél-afrikai Köztársaság

G20: nyilatkozatot fogadtak el a klímaválság kezeléséről

Nyilatkozatot fogadtak el a klímaválság és egyéb globális kihívások kezeléséről szombaton Johannesburgban a világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20-csoport állam- és kormányfőinek tanácskozásán. Annak ellenére, hogy a Dél-afrikai Köztársaságban zajló G20-értekezletet az Egyesült Államok teljes egészében bojkottálja.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 22. 21:02
Fotó: LEON NEAL Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyilatkozat szövege végleges, annak tartalmáról már nem folyik több tárgyalás – mondta el a G20-találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök szóvivője újságírók előtt a kétnapos találkozó első napján. Hozzátette: egész évben egyeztettek a nyilatkozat elfogadása érdekében, és az utóbbi egy hét munkája különösen intenzív volt.

(From L to R): Turkeys President Recep Tayyip Erdogan, Japan's Prime Minister Sanae Takaichi, Indonesia's Vice President Gibran Rakabuming Raka, European Commission President Ursula Von der Leyen, European Council President Antonio Costa, Chinas Premier Li Qiang, Australia's Prime Minister Anthony Albanese, Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, South Africa's President Cyril Ramaphosa, President of Angola and Chairperson of the African Union Joao Lourenco, Canadas Prime Minister Mark Carney, Frances President Emmanuel Macron, German Chancellor Friedrich Merz, India's Prime Minister Narendra Modi, South Korea's President Lee Jae Myung, Britain's Prime Minister Keir Starmer, Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud hold hands as they pose for a family picture during the G20 Leaders' Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg on November 22, 2025. (Photo by GIANLUIGI GUERCIA / POOL / AFP)
G20-csúcstalálkozó a Dél-afrikai Köztársaságban
Fotó: AFP

Ramaphosa a tanácskozás megnyitóján jelezte, hogy elsöprő egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy rögtön az értekezlet elején fogadják el a nyilatkozatot.

Nem hagyhatjuk, hogy bármi is kisebbítse a G20-csoport első afrikai elnökségének értékét, formátumát és hatását

– mondta.

A nyilatkozat olyan elemeket is tartalmaz, amelyeket Washington korábban élesen ellenzett.

Egyebek mellett hangsúlyozzák benne a klímaváltozás súlyosságát, illetve annak szükségességét, hogy a világ minél hatékonyabban alkalmazkodjon a változásokhoz, méltatják a megújuló energiaforrások használatának fokozására kitűzött ambiciózus célokat és felhívják a figyelmet arra, milyen nehézségeket okoz a szegény országok adósságszolgálata.

Az éghajlatváltozás említésével a résztvevők nem vették figyelembe Donald Trump amerikai elnök véleményét, aki többször is kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy tudományos konszenzus lenne arról, hogy a klímaváltozás valóban az emberi tevékenység következménye. Amerikai tisztségviselők korábban jelezték: Washington ellenzi, hogy a G20-csúcs nyilatkozatában megemlítsék az éghajlatváltozást.

Donald Trump amerikai, valamint Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök egyaránt lemondták részvételüket az afrikai kontinensen első ízben megrendezett G20-csúcson. Mexikó és Argentína vezetői sem vesznek részt az eseményen.

Trump kormánya teljes egészében bojkottálja az értekezletet, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány súlyosan elnyomja a fehér farmereket. 

Dél-Afrika alaptalannak tartja a vádat.

Ronald Lamola dél-afrikai külügyminiszter a SABC dél-afrikai műsorszolgáltatónak nyilatkozva azt mondta: a multilaterális együttműködést nem béníthatja meg az a körülmény, hogy egyes meghívottak mégsem jelentek meg. „Ez a G20-tanácskozás nem az Egyesült Államokról szól, hanem a csoport valamennyi, 21 tagjáról. Mindannyian a G20 egyenrangú tagjai vagyunk. Azok, akik itt most döntést hoztak, úgy határoztak, hogy a világnak ebbe az irányba kell mennie” – fogalmazott a külügyminiszter.

A G20-csoport következő csúcstalálkozóját jövőre az Egyesült Államokban tartják, és a tagországok között rotálódó elnökséget most kellene átvennie Washingtonnak. Ramaphosa jelezte: egy üres széknek kell majd átadnia az elnökséget.

A dél-afrikai elnök nem fogja egy alacsony rangú nagykövetségi tisztségviselőnek átadni a soros elnökséget, azzal megsértenék a protokollt – mondta Vincent Magwenya elnöki szóvivő, utalva arra, hogy Dél-Afrika elfogadhatatlannak tartja az Egyesült Államok azon ajánlatát, hogy az ügyvivő amerikai nagykövet vehetné át az elnökséget a ceremónián.

Borítókép: G20-csúcstalálkozó (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.