halálos lövöldözésMalmötinédzser

Tizenkét éves gyereket vetettek be Malmöben – halálos lövöldözés lett a vége

Egy mindössze tizenkét éves fiút gyanúsítanak egy halálos lövöldözéssel Malmöben: a svéd hatóságok szerint a kiskorút bűnszervezetek toborozták, és „gyerekkatonaként” küldték gyilkolni. Az eset újabb riasztó példája annak, hogyan használják fel a bandák a büntethetetlen korú gyerekeket súlyos erőszakos bűncselekményekre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 6:15
Stockholm - Illusztráció (Fotó: FREDRIK SANDBERG Forrás: TT NEWS AGENCY)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tragédia december 12-én történt Malmö Oxie városrészében. Egy Audira több lövést adtak le egy másik járműből, az egyik golyó pedig eltalálta a hátsó ülésen utazó 21 éves férfit. Az áldozatot kórházba szállították, ám röviddel később belehalt sérüléseibe. A nyomozás szerint a támadó feltehetően összetévesztette őt egy másik személlyel, aki szintén az autóban ült. A svéd rendőrség a történteket egy befejezett gyilkosságként, valamint két rendbeli gyilkossági kísérletként kezeli – számolt be róla a Samnytt svéd hírportál.

Malmö
Malmö (Fotó: Pexels)

Döbbenetes: a gyanúsított egy 12 éves fiú

A hatóságok rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőt: egy tizenkét éves fiút, aki az ország egy másik részéből utazott Malmöbe kizárólag a támadás végrehajtása céljából. 

A gyerek jelenleg a szociális hatóságok felügyelete alatt áll, mivel életkora miatt nem vonható büntetőjogi felelősségre.

Svéd kriminológusok szerint példa nélküli esetről van szó. A Sydsvenskan által megszólaltatott szakértők közül többen is jelezték: nem ismernek olyan korábbi ügyet, ahol ilyen fiatal gyanúsítottat hoztak volna összefüggésbe befejezett gyilkossággal.

A Samnytt beszámolója szerint a fiú a támadás előtt megszökött egy nyugat-svédországi HVB-otthonból, ahol ideiglenesen helyezték el. Információk szerint több bűnözői kör is kapcsolatba lépett vele, és akár több százezer svéd koronát ígértek neki különböző „megbízásokért”.

A hatósági dokumentumokból kiderül: a gyerek problémás családi háttérrel rendelkezik, korábban erőszakos környezetben élt, és már fiatal kora ellenére is többször került a hatóságok látókörébe.

Tinédzserek a bandaháborúk frontvonalában

Svédországban egyre súlyosabb problémát jelent, hogy a szervezett bűnözői csoportok kifejezetten kiskorúakat toboroznak lövöldözésekhez és robbantásokhoz. A közösségi médiát használják kapcsolattartásra és beszervezésre, a pénzígéreteket pedig gyakran fenyegetések váltják fel. A jelenség annyira elterjedt, hogy a svéd közbeszédben már „gyerekkatonáknak” nevezik az ilyen módon felhasznált fiatalokat.

Mivel a gyanúsított még nem töltötte be a 15. életévét, vele szemben nem alkalmazható büntetőeljárás. Az ügyet a szociális szolgálatok kezelik, amelyek a gyermek elhelyezéséről és további sorsáról döntenek. A svéd kormány – a Tidö-megállapodás keretében – már jelezte: fontolóra veszik a büntethetőségi korhatár 13 évre történő csökkentését, éppen az ilyen sokkoló esetek miatt.

Borítókép: Stockholm - Illusztráció (Fotó: FREDRIK SANDBERG Forrás: TT NEWS AGENCY)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekeurópa

Robert C. Castel: Miért akar háborút Európa?

Robert C. Castel avatarja

Az unió megoldhatatlan belső problémái és a „rezsimtúlélési lottó”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu