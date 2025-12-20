Tizenkét éves gyereket vetettek be Malmöben – halálos lövöldözés lett a vége

A tragédia december 12-én történt Malmö Oxie városrészében. Egy Audira több lövést adtak le egy másik járműből, az egyik golyó pedig eltalálta a hátsó ülésen utazó 21 éves férfit. Az áldozatot kórházba szállították, ám röviddel később belehalt sérüléseibe. A nyomozás szerint a támadó feltehetően összetévesztette őt egy másik személlyel, aki szintén az autóban ült. A svéd rendőrség a történteket egy befejezett gyilkosságként, valamint két rendbeli gyilkossági kísérletként kezeli – számolt be róla a Samnytt svéd hírportál.

Malmö (Fotó: Pexels)

Döbbenetes: a gyanúsított egy 12 éves fiú

A hatóságok rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőt: egy tizenkét éves fiút, aki az ország egy másik részéből utazott Malmöbe kizárólag a támadás végrehajtása céljából.

A gyerek jelenleg a szociális hatóságok felügyelete alatt áll, mivel életkora miatt nem vonható büntetőjogi felelősségre.

Svéd kriminológusok szerint példa nélküli esetről van szó. A Sydsvenskan által megszólaltatott szakértők közül többen is jelezték: nem ismernek olyan korábbi ügyet, ahol ilyen fiatal gyanúsítottat hoztak volna összefüggésbe befejezett gyilkossággal.