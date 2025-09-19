Svédország tehetetlen az egyre növekvő tinédzserbűnözéssel szemben

Svédországban az elmúlt évtizedben riasztóan gyorsan nőtt a fiatalok részvétele a súlyos bűncselekményekben, a bűnözői hálózatokhoz kapcsolódó bűnesetekben. A bűnözéssel kapcsolatos kihívások az egész országot érintik, legyen szó ritkán lakott területekről, kisebb városokról vagy nagyvárosi területekről – áll abban a tanulmányban, amelyet Tiina Ekman, a Svéd Ifjúsági és Civil Társadalmi Ügynökség (MUCF) vezető elemzője készített még év elején.

Tüntetés a Sergels Torg téren az örebrói Risbergska iskola lövöldözés áldozatainak emlékére. Stockholm, Svédország, 2025. február 7. Fotó: VIKTORIA BANK / TT NEWS AGENCY

Az elemzés kitér arra is, hogy az emberölések aránya Svédországban évek óta nagyon magas az európai országokhoz képest. 2021-ben negyvenegy, 15–29 éves férfi halt meg, míg gyilkosságokról szóló globális tanulmány szerint ugyanebben az évben Európában 28 ember halt meg erőszakos bűncselekményben.

A tanulmány szerzője úgy fogalmazott: a magyarázat arra, hogy a gyilkosságok száma Svédországban jobban növekszik, mint más országokban, az, hogy szervezett bűnözés egyre növekszik a skandináv országban.

Szakértői elemzések arra is rámutatnak helyi bűnözői hálózatok nagy része aktívan toborozza a 18 év alatti fiatalokat.

Egyre gyakoribbá vált, hogy a bűnbandák már nemcsak kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekhez, hanem erőszakos és kockázatos bűncselekmények, például lövöldözések, robbantások vagy gyilkosságok elkövetéséhez is gyermekeket és serdülőket használnak ki

– áll az elemzésben, amely kiemeli: ezt az állítást egyértelműen alátámasztják a sérüléssel vagy halállal járó lövöldözésekre vonatkozó statisztikák, amelyek szerint az elmúlt öt évben gyorsan nőtt a tizennyolc év alatti gyanúsítottak aránya.