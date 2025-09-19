bűncselekménySvédországfiatalkorú

Svédország tehetetlen az egyre növekvő tinédzserbűnözéssel szemben

Noha a svéd kormány és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök azt állítja, nem igaz, hogy Svédország a bűnözés miatt összeomlott, ahogyan az sem, hogy a tinédzserkorú fiatalok bűncselekményeket követnek el, bűnbandák tagjaivá válnak és egyre inkább veszélyben vannak a fiatalok Svédországban, a tények mást mutatnak. Elemzők, szakértők régóta foglalkoznak a svédországi fiatalkorú bűnözés veszélyeivel és a migrációval, és komoly figyelemfelhívásokat fogalmaznak meg a témában, arra vonatkozóan is, hogy a fiatalok egyre inkább bevonódnak a bűnözői hálózatokba Svédországban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 11:13
Rendőrautók Stockholmban - illusztráció Fotó: FREDRIK SANDBERG Forrás: TT NEWS AGENCY
Svédországban az elmúlt évtizedben riasztóan gyorsan nőtt a fiatalok részvétele a súlyos bűncselekményekben, a bűnözői hálózatokhoz kapcsolódó bűnesetekben. A bűnözéssel kapcsolatos kihívások az egész országot érintik, legyen szó ritkán lakott területekről, kisebb városokról vagy nagyvárosi területekről – áll abban a tanulmányban, amelyet Tiina Ekman, a Svéd Ifjúsági és Civil Társadalmi Ügynökség (MUCF) vezető elemzője készített még év elején. 

Svédország
Tüntetés a Sergels Torg téren az örebrói Risbergska iskola lövöldözés áldozatainak emlékére. Stockholm, Svédország, 2025. február 7. Fotó: VIKTORIA BANK / TT NEWS AGENCY

Az elemzés kitér arra is, hogy az emberölések aránya Svédországban évek óta nagyon magas az európai országokhoz képest. 2021-ben negyvenegy, 15–29 éves férfi halt meg, míg gyilkosságokról szóló globális tanulmány szerint ugyanebben az évben Európában 28 ember halt meg erőszakos bűncselekményben. 

A tanulmány szerzője úgy fogalmazott: a magyarázat arra, hogy a gyilkosságok száma Svédországban jobban növekszik, mint más országokban, az, hogy szervezett bűnözés egyre növekszik a skandináv országban.

Szakértői elemzések arra is rámutatnak helyi bűnözői hálózatok nagy része aktívan toborozza a 18 év alatti fiatalokat. 

Egyre gyakoribbá vált, hogy a bűnbandák már nemcsak kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekhez, hanem erőszakos és kockázatos bűncselekmények, például lövöldözések, robbantások vagy gyilkosságok elkövetéséhez is gyermekeket és serdülőket használnak ki

– áll az elemzésben, amely kiemeli: ezt az állítást egyértelműen alátámasztják a sérüléssel vagy halállal járó lövöldözésekre vonatkozó statisztikák, amelyek szerint az elmúlt öt évben gyorsan nőtt a tizennyolc év alatti gyanúsítottak aránya. 

Svédország: súlyos bűncselekményeket követnek el gyermekek és serdülők 

A lőfegyveres gyilkosságok gyanúsítottjai és áldozatai egyre fiatalabbak, mivel egyre több gyermek és serdülő vesz részt bűnözői hálózatokban Svédországban

– hangsúlyozza tanulmányában Tiina Ekman, aki a korábbi évek statisztikai adataira visszatekintve arról is írt, hogy a 15–20 éves korosztályban 2014-ben harmincnégy gyilkosság, emberölés és halálos kimenetelű támadás gyanúsítottja volt, majd 2023-ra ez a szám négyszeresére, százhatvanhétre emelkedett, ami 391 százalékos növekedést jelent 2014-hez képest. 

Abban az évben a gyilkosságok gyanúsítottjai közül huszonegy lány volt. 

A 21 év felettiek korosztályában a növekedés jelentősen alacsonyabb, 37 százalék volt. 
Általában a bűnözői tevékenység a serdülőkorban növekszik, a korai felnőttkorban éri el csúcspontját, majd utána csökken. Ugyanez a mintázat figyelhető meg a bűnözői hálózatok tagjai között is. 

A svéd rendőrség szerint tizennégyezer személyt tartanak számon, akik aktívak a bűnözői hálózatokban. A hatóságok 2024-es adatai szerint körülbelül ezerhétszáz 18 év alatti gyermek és serdülő aktív tagjának tekinthető egy bűnözői hálózatban

– áll az elemzésben.  

A svéd kormány is elismeri: a migráns hátterű fiatalok okozzák a legnagyobb problémát

Bár a svéd kormányfő tagadja, hogy a fiatalkorú bűnözés gondot jelent Svédországban, a bűnmegelőzést a svéd kormány mégis az egyik legfontosabb feladatának tekintik. 

Svédország első átfogó nemzeti stratégiáját a szervezett bűnözés ellen 2024-ben fogadták el. Célja, hogy a legtöbb szereplőt, köztük a magánszektort és a civil társadalmat is összefogja a bűnözés elleni küzdelem érdekében nemzeti, regionális és helyi szinten.

A Svéd Ifjúsági és Civil Társadalmi Ügynökség (MUCF) vezető elemzője tanulmányában kiemelte: 

a szervezett bűnözés elleni stratégia mellett a kormány a társadalmi bűnözés megelőzésére is összpontosít. Itt a hangsúly elsősorban azon van, hogy megakadályozzák a gyermekek és fiatalok bűnözői hálózatokba való belépését és más bűncselekmények elkövetését, valamint biztosítsák, hogy azok, akik bűncselekményt követnek el, ne váljanak visszaesővé.

Az elemzés arra is kitér, hogy az iskolákban is fontos szerepet kap a bűnmegelőzés és a szülői felelősség megerősítését is szorgalmazzák Svédországban. Emellett a gyermekek és fiatalok támogatását, a szociális szolgáltatások jobb lehetőségeinek biztosítását is megoldásnak látják a svédek.

Ugyanakkor a legtöbb intézkedés – mind a represszív, megtorló, visszaszorítást célzó, mind a megelőzésért tett intézkedések – a szociálisan hátrányos helyzetű területekről származó fiúkra és fiatal férfiakra összpontosít, akik közül sokan bevándorlói közösségekből származnak.

Szabadidőkártyával a bűnözés ellen?

A társadalmi bűnmegelőzési stratégia mellett 2025 elején a kormány programot indított gyermekek és serdülők számára szóló szabadidőkártyákra, amelynek középpontjában azok állnak, akik nem vagy csak ritkán vesznek részt szervezett szabadidős tevékenységekben. A cél az, hogy a 8 és 16 év közötti fiatalok számára jobb hozzáférést biztosítsanak a sport-, kulturális, szabadtéri és egyéb társadalmi tevékenységekhez. 

A kártyára előre feltöltik az ezekre a tevékenységekre fordítható összeget. Az összeg változó lesz, hogy ösztönözze a különösen szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetű háztartásokból származó gyermekeket és serdülőket az ilyen tevékenységekben való részvételre.

Az 1990-es évek óta sok svéd, elsősorban városi önkormányzat, csak a társadalmi-gazdasági problémákkal jellemzett lakóövezetekben tart fenn szabadidős létesítményeket. 

Az elmúlt években problémák merültek fel a bűnözői bandák tevékenységének növekedése miatt ezeken a területeken. 

Tiina Ekman arra is kitért tanulmányában, hogy a létesítményeket a bűnöző ifjúsági csoportok tagjai is használják, akik időnként zavargásokat okoznak. 

Voltak azonban olyan esetek is, amikor a központok alkalmazottai vettek részt a szervezett bűnözésben, amely rámutat arra, hogy milyen fontos a fiatalokkal foglalkozó szakemberek megfelelő készségeinek és képesítésének biztosítása. Svédországban nincsenek konkrét szabványok vagy minimális képesítési követelmények az ilyen területen dolgozó, ifjúságvédelemmel foglalkozók számára

 – hangsúlyozta, hozzátéve: a nyílt szabadidőközpontokban dolgozó személyzet több mint hatvan százaléka nem rendelkezik formális képzéssel.

Svéd tinédzserekkel dolgoztatnak a bűnbandák

Amint arról beszámoltunk, a svéd bűnbandák az utóbbi időben egyre fiatalabb lányokat vonnak be gyilkosságokba, erőszakba és más bűncselekményekbe. A szakértők többször egyértelműen megfogalmazták: a jelenség mögött az elhibázott bevándorláspolitika, a könnyen hozzáférhető fegyverek és a nemzetközi bűnözői hálózatok állnak. A kormánykoalíció bejelentette, hogy a gyilkosságokhoz és robbantásokhoz egyre gyakrabban felhasznált gyermekek miatt 13 évre tervezik csökkenteni a büntethetőségi korhatárt.

A svéd kormány – intézkedéseivel – elismeri a problémát, dacára annak, hogy a svéd miniszterelnök tagadja azt. Az ügy kapcsán szóváltás alakult ki Orbán Viktor és Ulf Kristersson között. A magyar kormányfő arról beszélt, hogy Svédország a bűnözés miatt összeomlott, és 284 fiatalkorú lányt vettek őrizetbe gyilkosságért, míg a svéd kormányfő ezt szégyentelen hazugságnak nevezte. 

A svéd közbiztonsági állapotokról Carl-Oskar Bohlin polgári védelmi miniszter is posztolt. Az X-en közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy a parlamentből hazafelé egy csoport követte és zaklatta őt, így végül vissza kellett menekülnie az épületbe. 

Egy csoport antiszociális, domináns viselkedésű ember kezdett el követni, ami oda vezetett, hogy egyszerűen nem tudtam hazajutni

– írta. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

