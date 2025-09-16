A svéd miniszterelnök elismerte a közbiztonság drámai romlását + videó

Ulf Kristersson hazugságnak nevezte Orbán Viktor szavait, miközben a svéd közösségi médiában, de a hagyományos sajtófelületeken is nap mint nap lehet olvasni svédországi gyilkosságokról, erőszakos bűncselekményekről, késelésekről, robbantásokról és lövöldözésekről – hívja fel rá a figyelmet a Hír TV.

Svédországban rosszabb a helyzet, mint várnánk

Idén már 113 lövöldözést regisztrált a svéd rendőrség, ebből 33 volt halálos kimenetelű, és hogyha a jelenlegi ütem folytatódik, akkor ismét negatív rekord fog születni Svédországban.