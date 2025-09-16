bűncselekménygyilkosságSvédországUlf Kristersson

A svéd miniszterelnök elismerte a közbiztonság drámai romlását + videó

A svéd miniszterelnök hazugságnak nevezte Orbán Viktor videóját, ugyanakkor elismerte a közbiztonság súlyos romlását. A rendőrség szerint idén már több mint száz lövöldözés történt, amelyek közül több tucat halálos kimenetelű volt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 16:30
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: KIN CHEUNG Forrás: POOL
Ulf Kristersson hazugságnak nevezte Orbán Viktor szavait, miközben a svéd közösségi médiában, de a hagyományos sajtófelületeken is nap mint nap lehet olvasni svédországi gyilkosságokról, erőszakos bűncselekményekről, késelésekről, robbantásokról és lövöldözésekről – hívja fel rá a figyelmet a Hír TV. 

Orbán Viktornak esett a svéd miniszterelnök
 

Svédországban rosszabb a helyzet, mint várnánk

Idén már 113 lövöldözést regisztrált a svéd rendőrség, ebből 33 volt halálos kimenetelű, és hogyha a jelenlegi ütem folytatódik, akkor ismét negatív rekord fog születni Svédországban.

Augusztusban írtunk róla, hogy nem csitulnak a svéd bandaháborúk, a lövöldözésről a robbantásra tértek át.

 

Borítókép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök (Fotó: AFP)

