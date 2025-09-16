svéd miniszterelnökbűnözésSvédországSemjén ZsoltOrbán ViktorUlf Kristerssonigazság

A svéd miniszterelnöknek fáj az igazság

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Harcosok órája keddi adásában arról is beszélt, hogy Svédország iszonyatosan nagy bajban van. A KDNP elnöke szerint tény: bevándorlók, bűnbandák randalíroznak az utcákon, no-go zónák jöttek létre, erőszak és terrorveszély uralkodik a közterületeken.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 10:07
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: Ukrán elnökség Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Svéd miniszterelnök
Ulf Kristersson és Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A magyar miniszterelnök a svéd helyzetről szólva úgy fogalmazott: „Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.”

Erre válaszul a svéd kormányfő durva támadást indított Orbán Viktor ellen. Kristersson hazugságnak nevezte Orbán állításait, és a jogállamiság lebontásával vádolta meg a magyar miniszterelnököt.

A svéd miniszterelnöknek fáj az igazság

Mint amikor egy ideget megszúrnak egy tűvel, úgy reagált a svéd miniszterelnök. Azért foglalkozik vele, mert amit Orbán Viktor mondott, nagyon is igaz, ők is érzik

 – reagált a KDNP elnöke a svéd miniszterelnök felháborodására Orbán Viktor szavain.

Semjén Zsolt szerint ha egy állam eltűri azt, hogy a saját területén nem feltétlenül érvényes az állam jogrendje, az az állam a szétesés útjára téved.

Ezért borzalmas és az öngyilkossággal azonos, amikor egy állam joggyakorlatában elismeri például a saríát 

– mondta.

Forrás: Harcosok órája

Hozzátette: Magyarország pont keresztényi alapon sokkal nagyobb segítséget nyújt a Hungary Helpsen keresztül és az üldözött keresztények államtitkárságán keresztül, mint a nálunk sokkal gazdagabb nyugati országok. 

Mi azt mondjuk, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni. Ez egy keresztényi kötelességünk, hogy a konkrét embernek segítsünk, és a kényszerű migráció kiváltó okait próbáljuk megszüntetni.

– Azzal nem segítünk a konkrét migránsoknak, hogy bátorítjuk arra, hogy induljanak el, adják oda az összes pénzüket az emberkereskedőnek, és ha nem fulladnak bele a tengerbe, majd előbb-utóbb beengedik őket – magyarázta, hozzáfűzve, hogy Nyugat-Európában ma azt csinálják, hogy akinek van valami szakmája, vagy valamire használható, azt ott tartják, a többit meg ide akarják küldeni a migrációs paktum keretében Magyarországra, Romániába és a többi kelet-európai országba.

Nekünk, magyar politikusoknak elsősorban a saját nemzetünk, a saját hazánk érdekeinek a képviselete az állapotbeli kötelességünk, hogy a népünket megvédjük a bűnözéstől, az országunkat megvédjük attól, hogy egy szétesett társadalom bomlassza, és keresztény emberként jogom van a keresztény civilizációnkat megvédeni 

– fogalmazott.

Borítókép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök (Fotó: Anadolu/AFP/Ukrán elnökség)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu