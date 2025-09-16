A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Ulf Kristersson és Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A magyar miniszterelnök a svéd helyzetről szólva úgy fogalmazott: „Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.”

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

Erre válaszul a svéd kormányfő durva támadást indított Orbán Viktor ellen. Kristersson hazugságnak nevezte Orbán állításait, és a jogállamiság lebontásával vádolta meg a magyar miniszterelnököt.

A svéd miniszterelnöknek fáj az igazság

Mint amikor egy ideget megszúrnak egy tűvel, úgy reagált a svéd miniszterelnök. Azért foglalkozik vele, mert amit Orbán Viktor mondott, nagyon is igaz, ők is érzik

– reagált a KDNP elnöke a svéd miniszterelnök felháborodására Orbán Viktor szavain.

Semjén Zsolt szerint ha egy állam eltűri azt, hogy a saját területén nem feltétlenül érvényes az állam jogrendje, az az állam a szétesés útjára téved.

Ezért borzalmas és az öngyilkossággal azonos, amikor egy állam joggyakorlatában elismeri például a saríát

– mondta.

Forrás: Harcosok órája

Hozzátette: Magyarország pont keresztényi alapon sokkal nagyobb segítséget nyújt a Hungary Helpsen keresztül és az üldözött keresztények államtitkárságán keresztül, mint a nálunk sokkal gazdagabb nyugati országok.

Mi azt mondjuk, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni. Ez egy keresztényi kötelességünk, hogy a konkrét embernek segítsünk, és a kényszerű migráció kiváltó okait próbáljuk megszüntetni.

– Azzal nem segítünk a konkrét migránsoknak, hogy bátorítjuk arra, hogy induljanak el, adják oda az összes pénzüket az emberkereskedőnek, és ha nem fulladnak bele a tengerbe, majd előbb-utóbb beengedik őket – magyarázta, hozzáfűzve, hogy Nyugat-Európában ma azt csinálják, hogy akinek van valami szakmája, vagy valamire használható, azt ott tartják, a többit meg ide akarják küldeni a migrációs paktum keretében Magyarországra, Romániába és a többi kelet-európai országba.

Nekünk, magyar politikusoknak elsősorban a saját nemzetünk, a saját hazánk érdekeinek a képviselete az állapotbeli kötelességünk, hogy a népünket megvédjük a bűnözéstől, az országunkat megvédjük attól, hogy egy szétesett társadalom bomlassza, és keresztény emberként jogom van a keresztény civilizációnkat megvédeni

– fogalmazott.