A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök a svéd helyzetről szólva úgy fogalmazott: „Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.”
Erre válaszul a svéd kormányfő durva támadást indított Orbán Viktor ellen. Kristersson hazugságnak nevezte Orbán állításait, és a jogállamiság lebontásával vádolta meg a magyar miniszterelnököt.
A svéd miniszterelnöknek fáj az igazság
Mint amikor egy ideget megszúrnak egy tűvel, úgy reagált a svéd miniszterelnök. Azért foglalkozik vele, mert amit Orbán Viktor mondott, nagyon is igaz, ők is érzik
– reagált a KDNP elnöke a svéd miniszterelnök felháborodására Orbán Viktor szavain.
Semjén Zsolt szerint ha egy állam eltűri azt, hogy a saját területén nem feltétlenül érvényes az állam jogrendje, az az állam a szétesés útjára téved.
Ezért borzalmas és az öngyilkossággal azonos, amikor egy állam joggyakorlatában elismeri például a saríát
– mondta.
Hozzátette: Magyarország pont keresztényi alapon sokkal nagyobb segítséget nyújt a Hungary Helpsen keresztül és az üldözött keresztények államtitkárságán keresztül, mint a nálunk sokkal gazdagabb nyugati országok.
Mi azt mondjuk, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni. Ez egy keresztényi kötelességünk, hogy a konkrét embernek segítsünk, és a kényszerű migráció kiváltó okait próbáljuk megszüntetni.
– Azzal nem segítünk a konkrét migránsoknak, hogy bátorítjuk arra, hogy induljanak el, adják oda az összes pénzüket az emberkereskedőnek, és ha nem fulladnak bele a tengerbe, majd előbb-utóbb beengedik őket – magyarázta, hozzáfűzve, hogy Nyugat-Európában ma azt csinálják, hogy akinek van valami szakmája, vagy valamire használható, azt ott tartják, a többit meg ide akarják küldeni a migrációs paktum keretében Magyarországra, Romániába és a többi kelet-európai országba.
Nekünk, magyar politikusoknak elsősorban a saját nemzetünk, a saját hazánk érdekeinek a képviselete az állapotbeli kötelességünk, hogy a népünket megvédjük a bűnözéstől, az országunkat megvédjük attól, hogy egy szétesett társadalom bomlassza, és keresztény emberként jogom van a keresztény civilizációnkat megvédeni
– fogalmazott.