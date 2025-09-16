Harcosok órájaSemjén Zsoltálhírek

Semjén Zsolt: A történelem igazolta Orbán Viktort – élőben a Harcosok órája + videó

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes érkezik a Harcosok órája keddi adásába. A KDNP elnöke Németh Balázs műsorvezetővel együtt rántja le a leplet a balliberális politikusok és a sajtóban megjelent álhírekről, hazugságokról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 7:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A történelem igazolta Orbán Viktort, erről beszélt Semjén Zsolt annak kapcsán, hogy tíz évvel ezelőtt történt a röszkei csata, amikor az illegális migránsok megtámadták a magyar határt és a rendőröket. 

A migrációval csak egyszer lehet mellényúlni

A miniszterelnök-helyettes megjegyezte, hogy vannak olyan dolgok az életben, amelyeket vérrel és verejtékkel helyre lehet hozni, ilyen volt például a Gyurcsány-korszak idején hozott hibás döntések. Vannak ugyanakkor olyan hibák, amelyek végleg megpecsételik egy ország sorsát, ilyen például az, hogy beengedik az illegális migránsok tömegét.

Ha bejön több százezer muszlim Magyarországra, akkor soha többet nem tudunk megszabadulni tőlük. Érdemes abba is belegondolni, hogy hány millió magyar adta az életét, például a Hunyadiak idején, hogy nekünk ne kelljen a saría árnyékában élni. És az a helyzet, aki egyszer elrontotta, ők többet ezt nem tudják reparálni

– mutatott rá, példaként említve a nyugat-európai országokat. Úgy vélte, ennek az a következménye, hogy például az az idősebb generáció, aki ma Franciaországban él, az utolsó, aki még francia életet élhet. – Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon még küzdhetünk legalább azért, hogy magyar életet élhessünk – tette hozzá. Azt is megjegyezte, hogy a baloldal már régen eldöntötte, hogy felszámolja a keresztény civilizációt és a nemzeti létet.

A svéd miniszterelnöknek fáj az igazság

A műsorban kitértek arra, hogy Svédország is iszonyatosan nagy bajban van. Bevándorlók, bűnbandák randalíroznak az utcákon, no-go zónák jöttek létre, erőszak és terrorveszély uralkodik az utcákon.

Mint amikor egy ideget megszúrnak egy tűvel, úgy reagált a svéd miniszterelnök. Azért foglalkozik vele, mert amit Orbán Viktor mondott, nagyon is igaz, ők is érzik

– reagált a KDNP elnöke arra, hogy a svéd miniszterelnök a minap felháborodottan reagált Orbán Viktor szavaira. Semjén Zsolt szerint ha egy állam eltűri azt, hogy a saját területén nem feltétlenül érvényes az állam jogrendje, az az állam a szétesés útjára téved. – Ezért borzalmas és az öngyilkossággal azonos, amikor egy állam joggyakorlatában elismeri például a saríát – mondta.

Magyarország pont keresztényi alapon sokkal nagyobb segítséget nyújt a Hungary Helpsen keresztül és az üldözött keresztények államtitkárságán keresztül, mint a nálunk sokkal gazdagabb nyugati országok. Mi azt mondjuk, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni. Ez egy keresztényi kötelességünk, hogy a konkrét embernek segítsünk, és a kényszerű migráció kiváltó okait próbáljuk megszüntetni. Azzal nem segítünk a konkrét migránsnak, hogy bátorítjuk arra, hogy induljanak el, adják oda az összes pénzüket az emberkereskedőnek, és ha nem fulladnak bele a tengerbe, majd előbb-utóbb beengedik őket

– magyarázta, hozzáfűzve, hogy Nyugat-Európában ma azt csinálják, hogy akinek van valami szakmája, vagy valamire használható, azt ott tartják, a többit meg ide akarják küldeni a migrációs paktum keretében Magyarországra, Romániába és a többi kelet-európai országba. – Nekünk, magyar politikusoknak elsősorban a saját nemzetünk, a saját hazánk érdekeinek a képviselete az állapotbeli kötelességünk, hogy a népünket megvédjük a bűnözéstől, az országunkat megvédjük attól, hogy egy szétesett társadalom bomlassza, és keresztény emberként jogom van a keresztény civilizációnkat megvédeni – fogalmazott.

Eluralkodott az antiszemitizmus

Európában megjelent egy olyan antiszemitizmus, ami rendkívüli veszélyt jelent a zsidóságra. Egyfelől az iszlámnak van egy zsidóság iránt és Izrael iránti gyűlölete, másrészről pedig az európai fősodornak is van egy Izrael-ellenessége, jelentette ki Semjén Zsolt.

Minden országot lehet kritizálni, így Izraelt is. De az a helyzet, hogy az a gyűlölet, ami ma legitimmé vált a mainstream ideológiában, egy olyan antiszemitizmus, ami az iszlám radikalizmussal párosulva konkrét és valóságos veszélyt jelent a zsidóság számára

– emelte ki.

Fókuszban a genderlobbi

A genderlobbi kapcsán arról beszélt, hogy Magyarország egy szabad ország, mindenki azt csinál, amit akar a magánéletében. –De néhány dolgot nem engedhetünk. Először is ne hívják házasságnak az azonos neműek kapcsolatát, mert ez egy megszentelt fogalom. Ne fogadjanak örökbe gyereket, mert a gyereknek az egészséges fejlődéshez való joga a legerősebb jog. Ne okozzanak közbotrányt sem – sorolta.

A másik pedig, amiben nem tudunk engedni, ez a bizonyos nemi átalakítás, ami szerintem egyébként maga az LMBTQ-nak is az Achilles-sarka, mert az igazi probléma az LMBTQ-ban, hogy hol van ennek vége. Az állam nem azért támogatja a házasságot szimbolikusan és anyagilag is, hogy az állampolgárok szexuális önmegvalósítását finanszírozza, hanem azért, mert a családba születik a gyerek, aki fönntartja a nemzetet és a társadalmat

– fogalmazott. – Le lehet valakinek vágni valamit, lehet plasztikázni valamit, vagy annyi hormont nyomni egy nőbe, ameddig szakálla nő. Ettől még a férfi az férfi, a nő pedig nő – szögezte le.

Brüsszel egybeolvasztaná az uniós országokat

A brüsszeli balliberális elit évek óta azon dolgozik, hogy elvegyen minden nemzeti szuverenitáshoz kötődő jogot az uniós államoktól. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője is ezt erőlteti, itthon pedig már a Tisza Párt is Magyar Péter vezérletével.

Nem véletlen, hogy az európai uniós csatlakozásnál úgy fogalmaztunk, hogy Magyarország nem mond le a szuverenitásának semmilyen részletéről, hanem az Európai Unióra tekintettel a szuverenitásának egy részét más országokkal közösen gyakorolja. Nagyon nagy különbség, hogy a szuverenitásunkat más országokkal közösen gyakoroljuk bizonyos kérdésekben, és egészen más, hogy lemondunk a szuverenitásunkról

– hívta fel a figyelmet Semjén Zsolt. Brüsszelben már egyértelműen az Európai Egyesült Államokban gondolkodnak. A miniszterelnök-helyettes leszögezte azt is, hogy a néppárti tagság ára a háborúpártiság, Ukrajna támogatása és a migrációs paktum támogatása. Magyar Péterék ide csatlakoztak, jegyezte meg a KDNP elnöke. A Tisza Párt abban is engedelmeskedne Brüsszelnek, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést, leválna a olcsó és kiszámítható orosz energiahordozókról. Semjén Zsolt megjegyezte ezen a ponton, hogy a német gazdaság, ami Európa motorja volt, éppen az olcsó orosz energiának köszönhette a fellendülését annak idején.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekCharlie Kirk

Tort ülnek a halottgyalázók, a digitális nekrofílek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A szél által sokfelől összefújt söpredék most igazán kitett magáért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.