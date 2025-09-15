Orbán Viktor a svéd sajtó szerint Svédországot bírálta, amiért „előszeretettel leckézteti Magyarországot a jogállamiságról”, miközben – szerinte – saját igazságszolgáltatási rendszerét a bűnözői hálózatok használják ki, írja a svéd SVT.
A svéd kormányfő támadása ellenére egyre többen beszélnek az ország biztonsági válságáról
Éles szóváltás alakult ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Ulf Kristersson svéd kormányfő között. A magyar kormányfő arról beszélt, hogy Svédország a bűnözés miatt összeomlott, és 284 fiatalkorú lányt vettek őrizetbe gyilkosságért. Kristersson szerint ez „szégyentelen hazugság”, és úgy vélte, Orbán Viktor csak a közelgő magyar választások előtt próbálja tematizálni a közbeszédet.
„Egykor biztonságos ország volt, ma a családok félelemben élnek. Több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért” hozzátéve: Svédország „visszavonult az európai civilizációból”.
A svéd kormányfő sérelmezte Orbán Viktor szavait
A svéd kormányfő, Ulf Kristersson az X-en reagálva közölte:
Szégyentelen hazugságok. Nem meglepő egy olyan embertől, aki saját országában leépítette a jogállamiságot. Orbán kétségbeesett a közelgő választások miatt.
A magyar miniszterelnök Ulf Kristersson vádjaira azt írta közösségi oldalán:
A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként. A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása.
Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!
– tette hozzá.
Svéd sajtóreakciók
Az ügy hátterében egy Die Welt-cikk áll, amely arról írt, hogy 280 kiskorú lányt vizsgáltak Svédországban gyilkosság, emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény gyanújával. A cikk a svéd lapok szerint azonban félrevezető, az Aftonbladet azt írja: „Nem ismert, hogy az esetek közül hány kapcsolódik a szervezett bűnözéshez.”
Nem vagyunk teljesen hozzászokva ahhoz, hogy Magyarország ostobaságokat mond. Őszintén szólva, amit Magyarország Ukrajnával tesz, az sokkal rosszabb, mint hogy Orbán hazugságokat terjeszt Svédországról. Mi börtönbe zárjuk a bűnöző bandákat, ő meg az ellenzéket
– mondta Kristersson, írta a Svenska Dagbladet.
Együtt tudok élni azzal, hogy Magyarország hülyeségeket mond Svédországról, de ezt ki kell javítani. Sokkal rosszabb, hogy Magyarország szisztematikusan lerombolja az európai egységet Ukrajna kárára
– tette hozzá.
Orbán Viktor állítása az igazság miatt fájhat
Számos felháborodott komment jelent meg a svéd kormányfő Orbán Viktort támadó posztja alatt. Ulf Kristersson bejegyzése alatt csak úgy záporoznak a kommentek.
Milyen hazugságok? Hiszen igaza van
– áll egy svéd nyelvű hozzászólásban.
A svéd miniszterelnök kijelentéseire a Fidesz európai parlamenti képviselője, László András is reagált közösségi oldalán.
Még a korábbi kormányt vezető szocialisták egyik vezetője is elismerte az elvesztett választások után, hogy a migrációs politika egy kudarc. A svéd politikában újra és újra napirendre került az a kérdés, hogy bevessék-e a hadsereget a bandaháborúk miatt.
És akkor lehet itt játszani azzal, hogy mi a tűpontos adat vagy a jogilag megfelelő minősítés, de a svéd miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek egyértelműen valós problémaként számolnak be arról, hogy a kiskorúakat igenis tudatosan használja a szervezett bűnözés, hogy elkerüljék a felelősséget a bandavezérek
– fűzte hozzá a politikus.
Borítókép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
