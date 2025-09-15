A svéd kormányfő támadása ellenére egyre többen beszélnek az ország biztonsági válságáról

Orbán Viktor állítása az igazság miatt fájhat

Számos felháborodott komment jelent meg a svéd kormányfő Orbán Viktort támadó posztja alatt. Ulf Kristersson bejegyzése alatt csak úgy záporoznak a kommentek.

Milyen hazugságok? Hiszen igaza van – áll egy szintén svéd nyelvű hozzászólásban.

A svéd miniszterelnök kijelentéseire a Fidesz európai parlamenti képviselője, László András is reagált közösségi oldalán.

Még a korábbi kormányt vezető szocialisták egyik vezetője is elismerte az elvesztett választások után, hogy a migrációs politika egy kudarc. A svéd politikában újra és újra napirendre került az a kérdés, hogy bevessék-e a hadsereget a bandaháborúk miatt.

És akkor lehet itt játszani azzal, hogy mi a tűpontos adat vagy a jogilag megfelelő minősítés, de a svéd miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek egyértelműen valós problémaként számolnak be arról, hogy a kiskorúakat igenis tudatosan használja a szervezett bűnözés, hogy elkerüljék a felelősséget a bandavezérek

– fűzte hozzá a politikus.