Orbán Viktor: A svéd nép a barátunk, de a kormányuk nem barátja Magyarországnak

A miniszterelnök emlékeztetett, a svéd kormány számtalan esetben és fórumon fellépet hazánk ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 18:02
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Svédország a barátunk. A svéd nép a barátaink. De a kormányuk nem barátja Magyarországnak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a svéd miniszterelnöknek üzenve a közösségi oldalán. 

Orbán Viktor több alkalomra is emlékeztetett, amikor a svéd kormány fellépet Magyarország ellen. Mint írta:

  1. Önök felléptek Magyarország ellen a gyermekvédelmi törvény ügyében.
  2. Önök felléptek Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvények ügyében.
  3. Önök megszavazták a legtöbb magyar egyetem kizárását az Erasmus és Horizont programokból, és az uniós források több mint felének befagyasztását.
  4. Önök bíróság előtt léptek fel Magyarország ellen, amikor megtámadtuk a Bizottság diszkriminatív Erasmus/Horizont határozatát.
  5. Önök folyamatosan erőltetik a 7. cikkely következő szakaszát, a miniszterük pedig olyan megjegyzéseket tett, mint például: „Fel kell emelnünk a szavunkat a gyermekért.”
  6. Az EU-miniszterük megfogadta, hogy „további nyomást gyakorol Magyarországra”, egyszerűen azért, mert nem támogatjuk Ukrajna EU-csatlakozását.
  7. Önök azok között a kormányok között voltak, amelyek keresztülvitték a migrációs paktumot, annak ellenére, hogy a korábbi tanácsi határozat egyhangúságot írt elő ebben a nagyon érzékeny témában. Ez közvetlen veszélybe sodorja Magyarország biztonságát.

Orbán Viktor kiemelte:

Magyarországon ezt a viselkedést sokféleképpen neveznénk, de a barátságosság biztosan nem tartozik közéjük.

A miniszterelnök hozzátette: „minden országnak megvannak a maga problémái. Svédországban a migráció az egyik. Mégis, veletek ellentétben, mi nem avatkozunk bele mások szuverenitásába vagy belügyeibe, és nem oktatunk ki más országokat – azonban továbbra is aggódunk értetek és a svéd népért.”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt napokban éles szóváltás alakult ki Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök között, amiért a magyar kormányfő idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről és a skandináv országban uralkodó biztonsági állapotról.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

