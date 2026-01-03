Amerika Venezuela megtámadásával Kínára is csapást mért

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy csapást mért venezuelai létesítményekre. Egy amerikai katonai beavatkozás esetén a venezuelai olajtermelés kiesése érdemben hat a globális olajárakra, mivel a piacnak pótolnia kellene Venezuela nehéz nyersolaját, amely Caracas kőolajexportjának döntő részét adja – idézi az Oilprice.com a Rystad Energy elemzését, melyet a Világgazdaság ismertetett.

Venezuela jelenleg mintegy napi 1,1 millió hordó kőolajat termel. Amennyiben az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség amerikai katonai behatolássá eszkalálódna a dél-amerikai országban, ez a teljes mennyiség veszélybe kerülhetne a katonai műveletek léptékétől függően – írja az energiapiaci elemzőcég. Bár a volumen globális kereskedelmi szinten viszonylag kicsi, a minőség egyedülálló, mivel a termelés több mint 67 százaléka nehéz nyersolaj – jegyezte meg a Rystad Energy. (A nehéz nyersolaj olyan kőolaj, amely sűrűbb és viszkózusabb, jellemzően magasabb a kéntartalma mint a könnyű (light) vagy közepes (medium) nyersolajoknak. A nehéz nyersolajból kevesebb benzin és több dízel, fűtőolaj, bitumen nyerhető ki. Feldolgozásához speciális, drága finomítói egységek kellenek.) A venezuelai olaj nehezen helyettesíthető, kiesése aránytalanul nagy árhatást okozhat a nehézolajpiacon.

A szűkösség érzékenyen érinti a finomítókat

A kínálat szűkössége különösen érzékenyen érinti azokat a finomítókat, amelyek erre vannak optimalizálva, ilyenek jellemzően az Egyesült Államokban, illetve Kínában találhatók. Az amerikai szankciók miatt a venezuelai nehézolaj szinte kizárólagos vásárlója Kína, amely ily módon tudja maximalizálni másodlagos konverziós egységeinek kihasználtságát. (A másodlagos konverziós egység a finomítók „feldolgozó motorja”: olyan berendezés, amely a sűrű, nehéz olajmaradékot tovább bontja, hogy abból több benzin, dízel és más értékes üzemanyag készülhessen.)

A venezuelai olajminőségek ideálisan illeszkednek ezekhez a finomítókhoz, és a kínálat kiesése jelentősen szűkítené a nehéz nyersolaj globális egyensúlyát – írja a Rystad Energy. Ennek következtében a globális nehézolaj-piac általános szűkülése felhajtaná az Egyesült Államok által importált nehéz olajfajták árát, különösen a kanadai nehéz nyersolajét. A Rystad Energy szerint még egy átmeneti venezuelai termeléskiesés is felfelé tolhatná a Dubai referenciaárat az ICE Brenthez képest, mivel Ázsia igyekszik pótolni a kieső venezuelai importot.

A Kpler elemzése szerint az esetleges ellátási zavarok arra kényszerítenék a kínai és amerikai finomítókat, hogy alternatív nehéz olajminőségek felé forduljanak az amerikai és a közel-keleti térségben.

A Kpler elemzői szerint Venezuela főtermékének számító, rendkívül nehéz Merey olajminőségének API-foka és kéntartalma alapján a legközelebbi helyettesítők földrajzilag is a térségben találhatók: ilyenek a kolumbiai Castilla, Apiay, Magdalena és Mares olajfajták. A nagy kérdés csak az, hogy egy eszkalálódó venezuelai konfliktus esetén mennyire lenne megoldható ezek kitermelésének bővítése, de legfőképp a szállítás. Ezért a kínai kereslet világszerte felhajtja az árakat a nehézolaj-piacon. Alternatíva lehetne az orosz olaj is, Kína egyike a legnagyobb vásárlóknak. Az orosz nyersolaj azonban nem teljes értékű alternatívája a venezuelai nehéz olajnak, főként minőségi és finomítói okokból.