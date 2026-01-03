Rendkívüli

Kiderült, hogy miért fogták el a venezuelai elnököt

Venezuelavenezuelai olajolajpiac

Amerika Venezuela megtámadásával Kínára is csapást mért

A venezuelai olaj minőségét nehéz pótolni, főleg Kína számára nagy hátrány ez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 11:59
Az Egyesült Államok támadása Venezuela ellen felboríthatja az olajpiaci egyensúlyt Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy csapást mért venezuelai létesítményekre. Egy amerikai katonai beavatkozás esetén a venezuelai olajtermelés kiesése érdemben hat a globális olajárakra, mivel a piacnak pótolnia kellene Venezuela nehéz nyersolaját, amely Caracas kőolajexportjának döntő részét adja – idézi az Oilprice.com a Rystad Energy elemzését, melyet a Világgazdaság ismertetett. 

Venezuela jelenleg mintegy napi 1,1 millió hordó kőolajat termel. Amennyiben az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség amerikai katonai behatolássá eszkalálódna a dél-amerikai országban, ez a teljes mennyiség veszélybe kerülhetne a katonai műveletek léptékétől függően – írja az energiapiaci elemzőcég. Bár a volumen globális kereskedelmi szinten viszonylag kicsi, a minőség egyedülálló, mivel a termelés több mint 67 százaléka nehéz nyersolaj – jegyezte meg a Rystad Energy. (A nehéz nyersolaj olyan kőolaj, amely sűrűbb és viszkózusabb, jellemzően magasabb a kéntartalma mint a könnyű (light) vagy közepes (medium) nyersolajoknak. A nehéz nyersolajból kevesebb benzin és több dízel, fűtőolaj, bitumen nyerhető ki. Feldolgozásához speciális, drága finomítói egységek kellenek.) A venezuelai olaj nehezen helyettesíthető, kiesése aránytalanul nagy árhatást okozhat a nehézolajpiacon. 

A szűkösség érzékenyen érinti a finomítókat

A kínálat szűkössége különösen érzékenyen érinti azokat a finomítókat, amelyek erre vannak optimalizálva, ilyenek jellemzően az Egyesült Államokban, illetve Kínában találhatók. Az amerikai szankciók miatt a venezuelai nehézolaj szinte kizárólagos vásárlója Kína, amely ily módon tudja maximalizálni másodlagos konverziós egységeinek kihasználtságát. (A másodlagos konverziós egység a finomítók „feldolgozó motorja”: olyan berendezés, amely a sűrű, nehéz olajmaradékot tovább bontja, hogy abból több benzin, dízel és más értékes üzemanyag készülhessen.) 

A venezuelai olajminőségek ideálisan illeszkednek ezekhez a finomítókhoz, és a kínálat kiesése jelentősen szűkítené a nehéz nyersolaj globális egyensúlyát – írja a Rystad Energy. Ennek következtében a globális nehézolaj-piac általános szűkülése felhajtaná az Egyesült Államok által importált nehéz olajfajták árát, különösen a kanadai nehéz nyersolajét. A Rystad Energy szerint még egy átmeneti venezuelai termeléskiesés is felfelé tolhatná a Dubai referenciaárat az ICE Brenthez képest, mivel Ázsia igyekszik pótolni a kieső venezuelai importot.

A Kpler elemzése szerint az esetleges ellátási zavarok arra kényszerítenék a kínai és amerikai finomítókat, hogy alternatív nehéz olajminőségek felé forduljanak az amerikai és a közel-keleti térségben. 

A Kpler elemzői szerint Venezuela főtermékének számító, rendkívül nehéz Merey olajminőségének API-foka és kéntartalma alapján a legközelebbi helyettesítők földrajzilag is a térségben találhatók: ilyenek a kolumbiai Castilla, Apiay, Magdalena és Mares olajfajták. A nagy kérdés csak az, hogy egy eszkalálódó venezuelai konfliktus esetén mennyire lenne megoldható ezek kitermelésének bővítése, de legfőképp a szállítás. Ezért a kínai kereslet világszerte felhajtja az árakat a nehézolaj-piacon. Alternatíva lehetne az orosz olaj is, Kína egyike a legnagyobb vásárlóknak. Az orosz nyersolaj azonban nem teljes értékű alternatívája a venezuelai nehéz olajnak, főként minőségi és finomítói okokból.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.