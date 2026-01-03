Kórházba került a magyar válogatott játékosa, cserélni kellett Imre Bence posztján

A férfikézilabda Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában január 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal játszik a magyar válogatott, amely megkezdte a felkészülést a kontinensviadalra. Chema Rodríguez szövetségi kapitány egyet máris kénytelen volt cserélni: a szombat délutáni tájékoztatás szerint Krakovszki Zsolt helyett Szilágyi Benjámin került be. A jobbszélső poszton eddig is voltak gondok, hiszen Imre Bence Eb-részvétele is bizonytalan a hasfalsérülése miatt.

Krakovszki Zsolt nem lesz ott a férfikézilabda Európa-bajnokságon (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Krakovszki Zsolt helyett Szilágyi Benjámin az Eb-keretben

– Zsolt a jobb bokáján szenvedett súlyos szalagsérülést a válogatott edzésén, és mivel akut beavatkozásra volt szükség, még péntek este a Fejér Vármegyei Szent György Kórházban Batta István megoperálta – mondta el Tátrai Miklós, a válogatott keretorvosa a győriek játékosáról. – Ezúton is külön köszönjük a doktor úr és a teljes kórház maximális segítőkészségét, hozzáállását, a játékos a legjobb kezekben volt.

Zsolt bokája stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja.

Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap.

A szövetség hozzátette, hogy az edzésekre csatlakozik az együtteshez a MOL Tatabánya beállója, Papp Tamás is.

A magyar csapat a kontinenstorna előtt január 9-én 19 órától Románia csapatát fogadja az Audi Aréna Győrben.