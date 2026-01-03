Kórházba került a magyar válogatott játékosa, cserélni kellett Imre Bence posztján

A férfikézilabda Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában január 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal játszik a magyar válogatott, amely megkezdte a felkészülést a kontinensviadalra. Chema Rodríguez szövetségi kapitány egyet máris kénytelen volt cserélni: a szombat délutáni tájékoztatás szerint Krakovszki Zsolt helyett Szilágyi Benjámin került be. A jobbszélső poszton eddig is voltak gondok, hiszen Imre Bence Eb-részvétele is bizonytalan a hasfalsérülése miatt.
– Zsolt a jobb bokáján szenvedett súlyos szalagsérülést a válogatott edzésén, és mivel akut beavatkozásra volt szükség, még péntek este a Fejér Vármegyei Szent György Kórházban Batta István megoperálta – mondta el Tátrai Miklós, a válogatott keretorvosa a győriek játékosáról. – Ezúton is külön köszönjük a doktor úr és a teljes kórház maximális segítőkészségét, hozzáállását, a játékos a legjobb kezekben volt.
Zsolt bokája stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja.
Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap.
A szövetség hozzátette, hogy az edzésekre csatlakozik az együtteshez a MOL Tatabánya beállója, Papp Tamás is.
A magyar csapat a kontinenstorna előtt január 9-én 19 órától Románia csapatát fogadja az Audi Aréna Győrben.
A magyar férfi-kézilabdaválogatott Európa-bajnoki kerete:
kapusok:
- Andó Arián (Tatabánya), Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen)
balszélsők:
- Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)
balátlövők:
- Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
beállók:
- Bánhidi Bence (Szeged), Papp Tamás (Tatabánya), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)
irányítók:
- Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum HB, norvég), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)
jobbátlövők:
- Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia)
jobbszélsők:
- Imre Bence (THW Kiel, német), Szilágyi Benjámin (Szeged), Rodríguez Alvarez Pedro (Tatabánya)
A tornára 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.
