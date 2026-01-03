kézilabdaImre BenceKrakovszki Zsoltférfi kézilabda Ebmagyar férfi kézilabda-válogatott

Kórházba került a magyar válogatott játékosa, cserélni kellett Imre Bence posztján

Változás történt a férfikézilabda Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott keretében. Krakovszki Zsolt sérülés miatt kikerült, helyére Szilágyi Benjámint hívta be Chema Rodríguez szövetségi kapitány. A jobbszélső poszton Imre Bence Eb-részvétele is bizonytalan.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 12:58
Varasd, 2025. január 15. Imre Bence a férfi kézilabda-világbajnokság D csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Észak-Macedónia mérkőzésen Varasdon, a Varazdin Arenában 2025. január 15-én.
Krakovszki Zsolt nem lesz ott az Eb-n, de Imre Bence szereplése is bizonytalan sérülés miatt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A férfikézilabda Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában január 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal játszik a magyar válogatott, amely megkezdte a felkészülést a kontinensviadalra. Chema Rodríguez szövetségi kapitány egyet máris kénytelen volt cserélni: a szombat délutáni tájékoztatás szerint Krakovszki Zsolt helyett Szilágyi Benjámin került be. A jobbszélső poszton eddig is voltak gondok, hiszen Imre Bence Eb-részvétele is bizonytalan a hasfalsérülése miatt.

Krakovszki Zsolt nem lesz ott a férfikézilabda Európa-bajnokságon, Imre Bence talán igen
Krakovszki Zsolt nem lesz ott a férfikézilabda Európa-bajnokságon (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Krakovszki Zsolt helyett Szilágyi Benjámin az Eb-keretben

– Zsolt a jobb bokáján szenvedett súlyos szalagsérülést a válogatott edzésén, és mivel akut beavatkozásra volt szükség, még péntek este a Fejér Vármegyei Szent György Kórházban Batta István megoperálta – mondta el Tátrai Miklós, a válogatott keretorvosa a győriek játékosáról. – Ezúton is külön köszönjük a doktor úr és a teljes kórház maximális segítőkészségét, hozzáállását, a játékos a legjobb kezekben volt. 

Zsolt bokája stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja.

Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap.

A szövetség hozzátette, hogy az edzésekre csatlakozik az együtteshez a MOL Tatabánya beállója, Papp Tamás is. 

A magyar csapat a kontinenstorna előtt január 9-én 19 órától Románia csapatát fogadja az Audi Aréna Győrben.

A magyar férfi-kézilabdaválogatott Európa-bajnoki kerete:

kapusok:

  • Andó Arián (Tatabánya), Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen)

balszélsők:

balátlövők:

beállók:

irányítók:

  • Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum HB, norvég), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)

jobbátlövők:

jobbszélsők:

  • Imre Bence (THW Kiel, német), Szilágyi Benjámin (Szeged), Rodríguez Alvarez Pedro (Tatabánya)

A tornára 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.

 

