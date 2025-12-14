Rhode Islandegyetemi lövöldözéshalottsérült

Két ember meghalt, kilenc megsebesült egy egyetemi lövöldözésben

Két diák életét vesztette, kilencen pedig megsérültek a Rhode Island állambeli Brown Egyetemen történt lövöldözésben szombat délután. A sebesültek közül többeket kritikus állapotban ápolnak, miközben a támadó továbbra is szabadlábon van, az egyetem környékén pedig érvényben maradt a menedékhelyre vonatkozó figyelmeztetés. Brett Smiley, Providence polgármestere szerint az áldozatok száma még emelkedhet, a történtekről Donald Trump elnököt is tájékoztatták.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 7:04
A hatóságok szerint a lövöldözésben két ember meghalt, nyolcan életveszélyesen megsérültek december 13-án délután a Brown Egyetemen; az elkövető szökésben van, a környéken kijárási tilalom van érvényben Fotó: AFP
Két diák meghalt és kilenc másik ember megsérült a Rhode Island-i Brown Egyetemen történt lövöldözésben. A sérültek közül néhányat kritikus állapotban ápolnak kórházban, Brett Smiley, Providence polgármestere pedig arra figyelmeztet, hogy az áldozatok száma akár emelkedhet is – írja a BBC.

A Brown Egyetem hallgatóit egy tömeges lövöldözést követően autóbusszal evakuálták a Barus & Holley épület közeléből – amely a mérnöki és fizikai tanszékeknek ad otthont – a Rhode Island állambeli Providence-ben, 2025. december 13-án
A Brown Egyetem hallgatóit egy tömeges lövöldözést követően autóbusszal evakuálták a Barus & Holley épület közeléből – amely a mérnöki és fizikai tanszékeknek ad otthont – a Rhode Island állambeli Providence-ben, 2025. december 13-án Fotó: AFP

A gyanúsított továbbra is szabadlábon van  – a rendőrség szerint a támadó egy feketébe öltözött férfi volt, aki gyalog menekült el. Egy személyt letartóztattak, mielőtt a rendőrség megállapította volna, hogy nincs köze a lövöldözéshez, és szabadon engedték.

A Brown Egyetem környékén továbbra is érvényben van a menedékhelyre való kijárási tilalomra vonatkozó figyelmeztetés. Donald Trump elnök azt állítja, hogy tájékoztatták a szombaton helyi idő szerint 16:05-kor (GMT 21:05-kor) történt lövöldözésről.

Kedden délután a Kentucky Állami Egyetem területén tört ki lövöldözés: egy diák meghalt, egy másik kritikus állapotban került kórházba, a feltételezett elkövetőt pedig rövid időn belül őrizetbe vették. 

Borítókép: A hatóságok szerint a lövöldözésben két ember meghalt, nyolcan életveszélyesen megsérültek december 13-án délután a Brown Egyetemen; az elkövető szökésben van, a környéken kijárási tilalom van érvényben (Fotó: AFP)


 

