Két ember meghalt, kilenc megsebesült egy egyetemi lövöldözésben

Két diák meghalt és kilenc másik ember megsérült a Rhode Island-i Brown Egyetemen történt lövöldözésben. A sérültek közül néhányat kritikus állapotban ápolnak kórházban, Brett Smiley, Providence polgármestere pedig arra figyelmeztet, hogy az áldozatok száma akár emelkedhet is – írja a BBC.
A gyanúsított továbbra is szabadlábon van – a rendőrség szerint a támadó egy feketébe öltözött férfi volt, aki gyalog menekült el. Egy személyt letartóztattak, mielőtt a rendőrség megállapította volna, hogy nincs köze a lövöldözéshez, és szabadon engedték.
