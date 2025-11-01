Pánik tört ki egy frankfurti bevásárlóközpontban, lövöldözés történhetett + videó

Sajtójelentések szerint lövések dördültek egy frankfurti bevásárlóközpontban. A közösségi médiában felbukkanó vifeókon pánikba esett emberek láthatók, ahogy rohanva hagyják el a helyszínt.

🇩🇪



Aktuell verlassen zahlreiche Menschen das Nordwestzentrum fluchtartig. Nach unbestätigten Meldungen sollen dort Schussgeräusche wahrgenommen worden sein.



Nordwestzentrum Frankfurt pic.twitter.com/pF05vKdeL4 — Oscar (@zwergnase01) November 1, 2025

Az első médiajelentések szerint jelenleg nagyszabású rendőrségi akció zajlik a frankfurti Heddernheim kerületben található Nordwestzentrum bevásárlóközpontban, amelyet kiürítettek – írja a Nius hírportál.

A Hessen Schau lap szerint a rendőrségtől egyelőre nincs hivatalos információ.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung arról ír, hogy egyelőre nem világos, hogy a zajt, amely pánikot okozott tűzijáték vagy esetleg lövések okozták-e.

A frankfurti Nordwestzentrum bevásárlóközpontban a helyzet továbbra sem tisztázott

– mondta egy rendőrségi szóvivő. Hozzátette, a tisztek a helyszínen értékelik a helyzetet, az épületet jelenleg kiürítik.

Cikkünk frissül....