Pánik tört ki egy frankfurti bevásárlóközpontban, lövöldözés történhetett + videó

Sajtójelentések szerint lövések dördültek egy frankfurti bevásárlóközpontban. A közösségi médiában felbukkanó vifeókon pánikba esett emberek láthatók, ahogy rohanva hagyják el a helyszínt.
Az első médiajelentések szerint jelenleg nagyszabású rendőrségi akció zajlik a frankfurti Heddernheim kerületben található Nordwestzentrum bevásárlóközpontban, amelyet kiürítettek – írja a Nius hírportál.
A Hessen Schau lap szerint a rendőrségtől egyelőre nincs hivatalos információ.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung arról ír, hogy egyelőre nem világos, hogy a zajt, amely pánikot okozott tűzijáték vagy esetleg lövések okozták-e.
A frankfurti Nordwestzentrum bevásárlóközpontban a helyzet továbbra sem tisztázott
– mondta egy rendőrségi szóvivő. Hozzátette, a tisztek a helyszínen értékelik a helyzetet, az épületet jelenleg kiürítik.
Cikkünk frissül....