Pánik tört ki egy frankfurti bevásárlóközpontban, lövöldözés történhetett + videó

Lövöldözés történhetett egy franfurti bevásárlóközpontban. Az első információk szerint pánik tört ki, miután legalább egy hangos csattanást hallottak a vásárlók. Egyelőre nem világos, pontosan mi történt.

2025. 11. 01. 17:10
Illusztráció Fotó: ANDREAS ARNOLD Forrás: DPA
Sajtójelentések szerint lövések dördültek egy frankfurti bevásárlóközpontban. A közösségi médiában felbukkanó vifeókon pánikba esett emberek láthatók, ahogy rohanva hagyják el a helyszínt. 

Az első médiajelentések szerint jelenleg nagyszabású rendőrségi akció zajlik a frankfurti Heddernheim kerületben található Nordwestzentrum bevásárlóközpontban, amelyet kiürítettek – írja a Nius hírportál. 

A Hessen Schau lap szerint a rendőrségtől egyelőre nincs hivatalos információ

A Frankfurter Allgemeine Zeitung arról ír, hogy egyelőre nem világos, hogy a zajt, amely pánikot okozott tűzijáték vagy esetleg lövések okozták-e.

A frankfurti Nordwestzentrum bevásárlóközpontban a helyzet továbbra sem tisztázott 

– mondta egy rendőrségi szóvivő. Hozzátette, a tisztek a helyszínen értékelik a helyzetet, az épületet jelenleg kiürítik.  

Cikkünk frissül.... 

