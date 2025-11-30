Többen meghaltak és megsebesültek egy lövöldözésben Kaliforniában

Legkevesebb négy ember meghalt és tíz másik megsebesült szombat este Stocktonban, egy kaliforniai városban, az Egyesült Államok nyugati részén, a hálaadásnapi hosszú hétvégén – közölte a rendőrség.

A jelenlegi állás szerint megerősíthetjük, hogy mintegy 14 személyt ért lövés, és négy áldozat meghalt

– írta közleményében a San Joaquin megyei seriff hivatala, amelynek Stockton a székhelye. A rendőrség közölte, hogy célzott lövöldözésről lehet szó. A hatóságok azt közölték, hogy helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt érkezett hozzájuk bejelentés egy lövöldözésről. A nyomozás jelenleg is folyik, és az információk még korlátozottak. Az első jelek arra utalnak, hogy célzott támadásról lehet szó, és a nyomozók minden lehetőséget megvizsgálnak.

A hatóságok nem közöltek részleteket a lövöldözőről. Az áldozatok között felnőttek és gyerekek is vannak. A kórházba szállított sérültek állapotáról egyelőre nem tudni semmit.

A Fox News azt is írta, hogy az esetet az FBI is vizsgálja, és kiderült az is, Gavin Newsom kaliforniai kormányzót tájékoztatták a helyzetről, és a kormányzó hivatalának Katasztrófavédelmi Szolgálata együttműködik a helyi rendvédelmi szervekkel.

A Fox News azt írta cikkében, hogy a lövöldözés egy bálteremben tartott családi összejövetel alatt történt. Stockton alpolgármestere, Jason Lee ugyanakkor azt mondta, hogy a lövöldözés egy gyermek születésnapi zsúrján történt egy fagylaltozóban.

Borítókép: A lövöldözés helyszíne (Forrás: Fox News)