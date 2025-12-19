Belülről árulták el a Barcelonát, Flick trükkösen átverte a kémet

A Sport Bild szerint az elkövető már hetek óta kiszivárogtatja a Barcelona taktikai megbeszéléseit és az ahhoz kapcsolódó fontos információkat a spanyol médiának, Hansi Flick azonban agyafúrt módon elkapta a tettest. Rafael Hernández újságíró az X-en számolt be róla, hogy a német szakember hamis információt adott annak a játékosnak, akire gyanakodott: Flick azt terjesztette, hogy Wojciech Szczesny véd majd Marc-André ter Stegen helyett a harmadosztályú Guadalajara elleni Király-kupa-mérkőzésen, és mivel a gyanútlan kém továbbadta a hamis információt, a tréner rájött arra, hogy ki az elkövető.

Hansi Flicket maradásra bírná a Barcelona, a jövő azonban bizonytalan. Fotó: NurPhoto via AFP/José Breton

Bár a Barcelona nem adott ki hivatalos információt az üggyel kapcsolatban, Flick hamarosan megteszi a szükséges lépéseket a szivárogtató ellen, akinek káros magánakciói nem voltak jó hatással a játékosokra, és az edzőt is feldühítették.

Flick a hírek szerint egy jól ismert módszerhez folyamodott: még 2019-ben Wayne Rooney felesége, Coleen is hasonló eszközökkel kapta el azt, aki személyes információkat adott el egy lapnak – mint utólag kiderült, akkor Jamie Vardy felesége, Rebekah volt az elkövető.

A 2-0-s Barcelona-sikerrel végződött kupamérkőzésen végül Ter Stegen védett, aki az idényben először jutott szóhoz, és akivel kapcsolatban Flick kiemelte, hogy a döntése csak erre a meccsre szólt: – Marc a csapatkapitány. Körülbelül tizenkét éve van a klubnál, és most visszatért. Több lehetőséget akartam adni neki, így beszéltünk az edzői stábbal, és úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy visszatérjen, de ez a döntés csak erre a találkozóra szólt. Ez egy újabb lépés a számára, semmi több.

Hansi Flick jövője kérdéses

És ha már Flick: a legfrissebb hírek szerint a hatvanéves szakember hamarosan új szerződést írhat alá a Barcelonával. A német tréner jelenlegi szerződése 2027 nyaráig érvényes – erről még az előző idény végén állapodtak meg –, ám a katalán klub szeretne egy újabb évet hozzátenni ehhez. A tárgyalások már folyamatban vannak, és bár Flick az elmondása szerint boldog Barcelonában, a korábbi hírek arról szóltak, hogy 2027 nyarán szeretne visszavonulni, így erősen kérdéses, hogy hozzátenne-e még egy évet a jelenlegi szerződéséhez.