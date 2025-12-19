Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

Barcelonahansi flickszivárogtatáském

Belülről árulták el a Barcelonát, Flick trükkösen átverte a kémet

Ezúttal nem a pályán nyújtott teljesítmény, hanem a színfalak mögötti történések generálják a feszültséget az FC Barcelonánál. A katalán klubnál egy futballista már hetek óta szivárogtat fontos belső információkat a csapatról, Hansi Flick vezetőedző azonban egy trükkel rájött, hogy ki az ezért felelős személy.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 7:22
A Barcelona német trénere, Hansi Flick elkapta a kémet
A Barcelona német trénere, Hansi Flick elkapta a kémet (Fotó: NurPhoto via AFP/Gongora)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Sport Bild szerint az elkövető már hetek óta kiszivárogtatja a Barcelona taktikai megbeszéléseit és az ahhoz kapcsolódó fontos információkat a spanyol médiának, Hansi Flick azonban agyafúrt módon elkapta a tettest. Rafael Hernández újságíró az X-en számolt be róla, hogy a német szakember hamis információt adott annak a játékosnak, akire gyanakodott: Flick azt terjesztette, hogy Wojciech Szczesny véd majd Marc-André ter Stegen helyett a harmadosztályú Guadalajara elleni Király-kupa-mérkőzésen, és mivel a gyanútlan kém továbbadta a hamis információt, a tréner rájött arra, hogy ki az elkövető.

Hansi Flicket maradásra bírná a Barcelona, a jövő azonban bizonytalan
Hansi Flicket maradásra bírná a Barcelona, a jövő azonban bizonytalan. Fotó: NurPhoto via AFP/José Breton

Bár a Barcelona nem adott ki hivatalos információt az üggyel kapcsolatban, Flick hamarosan megteszi a szükséges lépéseket a szivárogtató ellen, akinek káros magánakciói nem voltak jó hatással a játékosokra, és az edzőt is feldühítették.

Flick a hírek szerint egy jól ismert módszerhez folyamodott: még 2019-ben Wayne Rooney felesége, Coleen is hasonló eszközökkel kapta el azt, aki személyes információkat adott el egy lapnak – mint utólag kiderült, akkor Jamie Vardy felesége, Rebekah volt az elkövető.

A 2-0-s Barcelona-sikerrel végződött kupamérkőzésen végül Ter Stegen védett, aki az idényben először jutott szóhoz, és akivel kapcsolatban Flick kiemelte, hogy a döntése csak erre a meccsre szólt: – Marc a csapatkapitány. Körülbelül tizenkét éve van a klubnál, és most visszatért. Több lehetőséget akartam adni neki, így beszéltünk az edzői stábbal, és úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy visszatérjen, de ez a döntés csak erre a találkozóra szólt. Ez egy újabb lépés a számára, semmi több.

 

Hansi Flick jövője kérdéses

És ha már Flick: a legfrissebb hírek szerint a hatvanéves szakember hamarosan új szerződést írhat alá a Barcelonával. A német tréner jelenlegi szerződése 2027 nyaráig érvényes – erről még az előző idény végén állapodtak meg –, ám a katalán klub szeretne egy újabb évet hozzátenni ehhez. A tárgyalások már folyamatban vannak, és bár Flick az elmondása szerint boldog Barcelonában, a korábbi hírek arról szóltak, hogy 2027 nyarán szeretne visszavonulni, így erősen kérdéses, hogy hozzátenne-e még egy évet a jelenlegi szerződéséhez.

A megunhatatlan LaLiga!
A spanyol bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés egy futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu