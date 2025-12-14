FC BarcelonaSzaúdi Királyságkoronaherceg

Visszautasíthatatlannak tűnő ajánlat, szaúdi kézbe kerülhet a Barcelona futballcsapata

A spanyol labdarúgó-bajnokság 1. helyén álló FC Barcelona megvásárlására kész tízmilliárd eurós ajánlatot tenni a szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalmán – állítják Spanyolországban. Ha ez igaznak bizonyul, akkor a katalán klub elnöke, Joan Laporta sorsfordító döntés előtt állhat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 13:07
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke szaúdi ajánlatot kaphat (Fotó: NurPhoto via AFP/Joan Valls)
A 28-szoros spanyol bajnok, 32-seres Király-kupa-nyertes és ötszörös Bajnokok Ligája-győztes FC Barcelona az elmúlt években komoly anyagi és ezáltal átigazolási problémákkal küzdött. Noha tavaly a La Liga mellett a kupában is diadalmaskodott a katalán együttes, és idén is hét ponttal vezeti a bajnokságot az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Real Madrid előtt, továbbra sincs minden rendben a klub vezetőségében. A Spanyolországban közkedvelt El Chiringuito rendre jólértesült újságírója, Francois Gallardo úgy tudja, a szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalmán segítheti ki a bajból a Barcelonát.

Spanyol ajtóhírek szerint a szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalmán segíthet az FC Barcelona csapatán
Spanyol ajtóhírek szerint a szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalmán segíthet az FC Barcelona csapatán (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Nem kerülhet könnyen szaúdi kézbe az FC Barcelona

Gallardo arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a negyvenéves uralkodó a Szaúd-Arábiai Közvetlen Befektetési Alap (PIF) útján kész tzmilliárd eurós ajánlatot tenni az FC Barcelona megvásárlására, amelyet ezzel kisegítheti a több mint 2,5 milliárd eurósnak becsült adósságából. Egy külföldi szervezet ilyen felvásárlást önmagában nem tehet, csupán technikailag fektethet be a klubba, ám ha a katalánoknál Joan Laporta elnök úgy dönt, hogy a futballegyesületet szétválasztja a klub egészétől, akkor már megvalósítható lenne mindez – állítólag a Real Madridot irányító Florentino Pérez éppen hasonló, elkülönítő modell megvalósításán gondolkodik. 

A PIF jelenleg többek között a négy legnagyobb szaúdi futballklub és az angol Newcastle United többségi tulajdonosa is.

A Barcelona egyelőre nem reagált a sajtóhírekre, ahogyan a PIF részéről sem történt hivatalos megerősítés, de ha Francois Gallardo értesülései helyesek, akkor a katalánoknak dönteniük kell, hogy az anyagi biztonság érdekében szaúdi kézbe adják-e a jövőjüket.

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?

