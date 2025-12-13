A magyar konzul és egy olimpiai bajnok társaságában szurkolta ki a Barcelona győzelmét a legenda

A La Liga 17. fordulójának szombat esti mérkőzése országos egyes volt, és az Osasuna-szurkolókon kívül mindenki csak azon gondolkodott, vajon a bombaformában lévő katalánok mekkora különbséggel győzik le hazai pályán az ellenfelüket. A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick még azt is megengedte megának, hogy a 37 éves, ám ebben az idényben újra a gólfát rázó Robert Lewandowskit – aki 12 bajnokin nyolc gólt lőtt és adott két gólpasszt – a kispadra ültesse, és a helyén Ferrán Torrest kezdesse. Ugyancsak a kezdőben kapott helyett a katalánoknál teljesen kivirult Marcus Rashford, Lamine Yamal és Raphinha, azaz kijelenthető, hogy a veterán lengyel csatár nélkül is benne volt a gól a csapatban.

A Barcelona legyűrte az Osasunát, és hét pont az előnye a Real Madrid előtt Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Barcelona vezetését Raphinha sarka akadályozta meg

A Camp Nou lelátójának népe nincs ahhoz hozzászokva, hogy kedvenceik egy alsóházi ellenfél ellen képtelenek legyenek betalálni. Ahhoz meg aztán végképp nem, hogy az Osasuna centere, Budimir két ziccert is elhibázzon, így szinte hálásak lehettek azért, hogy gól nélkül zárult az első félidő. Holott Ferrán Torres a 23. percben megszerezte a vezetést, ám hosszú VAR-vizsgálat követte a gólt, és a végén kiderült, a találat érvénytelen, ugyanis Raphinha sarka belógott a védők mögé. Pedig a katalánok elképesztően nagy fölénybe játszottak:

labdabirtoklás: 80,5 – 19,5 százalék

lövések száma: 13 – 2

kaput eltaláló lövések száma: 3 – 2

szabálytalanságok száma: 3 – 3

Az első 45 percben többször is látni lehetett a katalán klub ikonját, Andrés Iniestát, aki igencsak előkelő társaságban bosszankodhatott egykori csapata játékán. Ugyanis a magyar sportélet két kiválósága ült közvetlenül mögötte, a barcelonai magyar konzul, a legeredményesebb magyar férfi teniszező, Taróczy Balázs, valamint a kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Szabó Bence, aki egyéni aranyát éppen az 1992-es ötkarikás játékokon nyerte.

Raphinha sérüléséből visszatérve gyorsan megtalálta a góllövő cipőjét, a duplája három pontot ért a Barcelonának Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Raphinha duplája aztán mindent eldöntött

A második félidőben még erőteljesebb rohamokat vezettek a katalánok, és sejteni lehetett, hogy csak idő kérdése, mikor omlik be az Osasuna védelme. Nos, a 73. percig bírták a nyomást, amikor Raphinha betalált, és ezzel a góllal el is dőlt a három pont sorsa. A brazil aztán még egyszer eredményes volt – nem volt nehéz dolga, hiszen a kapu előtt az ellenfél védőjéről pattant hozzá a labda –, így a Barcelona 2-0-ra megnyerte a találkozót. Az, hogy a brazil két gólt lőtt, egyben egy európai csúcsot is jelentett, hiszen a kontinensen egyedül a Barca rendelkezik négy játékossal, akik a bajnokságban már legalább hat találatot értek el:

Lewandowski 8 gól

Ferran Torres 11 gól

Raphinha 6 gól

Yamal 6 gól

Ez a siker pedig azt jelentette, hogy a katalánok 7 pontra növelték az előnyüket a nagy rivális Real Madrid előtt, igaz, utóbbi csapat vasárnap játszik az Alavés ellen.

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?