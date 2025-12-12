Real Madridkylian mbappéla ligaXabi AlonsoAlavés

Egyre nagyobb bajban a Real Madrid: két lépés hátra, egy előre

Két vereséggel a háta mögött vág neki a Real Madrid az Alavés elleni bajnoki mérkőzésnek. Miközben Xabi Alonso vezetőedzőnek nagy szüksége van arra, hogy újra nyerjen a csapata, nehogy menesszék őt a csapnivaló eredmények miatt, azon törheti a fejét, milyen összeállításban küldje ki a Real Madridot, hiszen egy kezdőcsapatnyi hiányzója is lehet vasárnap.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 19:59
Kylian Mbappé a Real Madrid következő mérkőzésén is kiszorul a pályáról? Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legfőbb kérdés jelenleg a Real Madrid háza táján, hogy Xabi Alonso meddig marad a csapat vezetőedzője. A BL rekordbajnoka az elmúlt nyolc mérkőzéséből csak kettőt nyert meg, az utolsó kettő vereséggel zárult, miközben a spanyol lapok már arról cikkeztek, hogy a Manchester City elleni vereség a spanyol tréner kirúgásához vezethet. A Marcának nem volt igaza, a Real Madrid szerdán 2-1-re kikapott, de továbbra is Xabi Alonso az edző – csak nem tudni, hogy meddig. A BBC úgy tudta, legalább az Alavés elleni vasárnapi bajnokiig (21.00, tv: Spíler2) nem lesz változás, ám egy baszkföldi vereség akár végzetes is lehet.

Dean Huijsen visszatérése sokat jelentene a Real Madridnak
Dean Huijsen visszatérése sokat jelentene a Real Madridnak (Fotó: JOSE JORDAN / AFP)

Nos, hamarosan okosabbak leszünk, Xabi Alonsónak ugyanakkor már most is annak kell lennie, mivel a sorsdöntő meccs(ek) előtt több sebből vérzik a csapata. Szó szerint, mert a játékosok együtt bicegnek a betegszoba felé, egymás után dőlnek ki a sorból. Jelen állás szerint 

akár az is előfordulhat, hogy vasárnap akár egy kezdőcsapatnyi, azaz tizenegy futballistát kell nélkülöznie.

Egymás után dőlnek ki a Real Madrid játékosai

A legnagyobb hiányzó Kylian Mbappé lehet, aki nélkül fogatlan oroszlánként működik a Real Madrid, az ő hiányában a győzelmek elkerülik a királyi gárdát. A Celta Vigo elleni múlt vasárnapi vereség alkalmával a világbajnok csatár eltörte a bal gyűrűsujját. A fájdalom ellenére végigjátszotta a mérkőzést, a Manchester City elleni csatát viszont a kispadról nézte végig. Mint kiderült, egyértelmű volt, hogy nem játszhat, de azért a cserék között mindenképp ott akart lenni. Nem az ujjtörése, hanem izomfájdalom akadályozta őt a játékban, és ez lehet a helyzet vasárnap is. Pénteken még nem edzett a társaival, szombaton dől el, hogy az Alavés ellen bevethető lesz-e. 

Akkor lehet tizenegy hiányzója a Real Madridnak, ha a korábbi sérültlistából senki sem tér vissza, ám Dean Huijsen játékára van esély, ő pénteken már a többiekkel készült. Antonio Rüdiger viszont minden bizonnyal kimarad a hátsó tengelyből azok után, hogy a Manchester City elleni mérkőzést fájdalmakkal kínlódta végig. Ugyanez igaz Fede Valverdére is, ő azonban a várakozások szerint Xabi Alonso rendelkezésére áll majd az Alavés ellen. Valószínűleg Eduardo Camavinga sem lép pályára, Endrick, Fran García és Álvaro Carreras ugyanakkor biztosan nem, mivel ők eltiltásukat töltik a Celta Vigo ellen való kiállításuk után. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy és Éder Militao pedig továbbra is lábadoznak. Nélkülük kell vasárnap helytállnia a Real Madridnak, és közben nyernie sem ártana, mert az éllovas Barcelona négy pontra meglépett előle a La Liga tabelláján, míg a harmadik Villarreal egy meccsel kevesebbet játszva egy ponttal marad csak el a blancóktól.

La Liga, 16. forduló

péntek:

  • Real Sociedad–Girona 21.00 (tv: Spíler2)

szombat:

  • Atlético Madrid–Valencia 14.00 (tv: Spíler2)
  • Mallorca–Elche 16.15 (tv: Spíler2)
  • Barcelona–Osasuna 18.30 (tv: Spíler2)
  • Getafe–Espanyol 21.00 (tv: Spíler2)

vasárnap:

  • Sevilla–Oviedo 14.00 (tv: Spíler2)
  • Celta Vigo–Athletic Bilbao 16.15 (tv: Spíler2)
  • Levante–Villarreal 18.30 (tv: Spíler2)
  • Alavés–Real Madrid 21.00 (tv: Spíler2)

hétfő:

  • Rayo Vallecano–Betis 21.00

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?

A spanyol labdarúgó-bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona és a Real Madrid örök párharca. A kiélezett küzdelem most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A kérdés csak az, hogy a Real–Barca különcsatába ezúttal melyik csapat tud beleszólni? A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.