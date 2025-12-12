Egyre nagyobb bajban a Real Madrid: két lépés hátra, egy előre

A legfőbb kérdés jelenleg a Real Madrid háza táján, hogy Xabi Alonso meddig marad a csapat vezetőedzője. A BL rekordbajnoka az elmúlt nyolc mérkőzéséből csak kettőt nyert meg, az utolsó kettő vereséggel zárult, miközben a spanyol lapok már arról cikkeztek, hogy a Manchester City elleni vereség a spanyol tréner kirúgásához vezethet. A Marcának nem volt igaza, a Real Madrid szerdán 2-1-re kikapott, de továbbra is Xabi Alonso az edző – csak nem tudni, hogy meddig. A BBC úgy tudta, legalább az Alavés elleni vasárnapi bajnokiig (21.00, tv: Spíler2) nem lesz változás, ám egy baszkföldi vereség akár végzetes is lehet.

Dean Huijsen visszatérése sokat jelentene a Real Madridnak (Fotó: JOSE JORDAN / AFP)

Nos, hamarosan okosabbak leszünk, Xabi Alonsónak ugyanakkor már most is annak kell lennie, mivel a sorsdöntő meccs(ek) előtt több sebből vérzik a csapata. Szó szerint, mert a játékosok együtt bicegnek a betegszoba felé, egymás után dőlnek ki a sorból. Jelen állás szerint

akár az is előfordulhat, hogy vasárnap akár egy kezdőcsapatnyi, azaz tizenegy futballistát kell nélkülöznie.

Egymás után dőlnek ki a Real Madrid játékosai

A legnagyobb hiányzó Kylian Mbappé lehet, aki nélkül fogatlan oroszlánként működik a Real Madrid, az ő hiányában a győzelmek elkerülik a királyi gárdát. A Celta Vigo elleni múlt vasárnapi vereség alkalmával a világbajnok csatár eltörte a bal gyűrűsujját. A fájdalom ellenére végigjátszotta a mérkőzést, a Manchester City elleni csatát viszont a kispadról nézte végig. Mint kiderült, egyértelmű volt, hogy nem játszhat, de azért a cserék között mindenképp ott akart lenni. Nem az ujjtörése, hanem izomfájdalom akadályozta őt a játékban, és ez lehet a helyzet vasárnap is. Pénteken még nem edzett a társaival, szombaton dől el, hogy az Alavés ellen bevethető lesz-e.

Akkor lehet tizenegy hiányzója a Real Madridnak, ha a korábbi sérültlistából senki sem tér vissza, ám Dean Huijsen játékára van esély, ő pénteken már a többiekkel készült. Antonio Rüdiger viszont minden bizonnyal kimarad a hátsó tengelyből azok után, hogy a Manchester City elleni mérkőzést fájdalmakkal kínlódta végig. Ugyanez igaz Fede Valverdére is, ő azonban a várakozások szerint Xabi Alonso rendelkezésére áll majd az Alavés ellen. Valószínűleg Eduardo Camavinga sem lép pályára, Endrick, Fran García és Álvaro Carreras ugyanakkor biztosan nem, mivel ők eltiltásukat töltik a Celta Vigo ellen való kiállításuk után. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy és Éder Militao pedig továbbra is lábadoznak. Nélkülük kell vasárnap helytállnia a Real Madridnak, és közben nyernie sem ártana, mert az éllovas Barcelona négy pontra meglépett előle a La Liga tabelláján, míg a harmadik Villarreal egy meccsel kevesebbet játszva egy ponttal marad csak el a blancóktól.