Ha nincs Mbappé, a Real Madrid képtelen nyerni

Amikor legutóbb fájdalmak nélkül tudott pályára lépni, duplázott és gólpasszt adott, ezzel a csapatát versenyben tartotta a bajnoki címért zajló versenyfutásban. Kylian Mbappé egyszerűen nélkülözhetetlen a Real Madrid számára, és ez az utóbbi két találkozón ki is derült. Előbb a Celta Vigo elleni bajnokin megsérült a bal térde – a Real hazai pályán ki is kapott 2-0-ra –, majd szerda este, a Manchester City ellen, a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában a francia támadó nem léphetett pályára, így a City 2-1-re nyert. Most amiatt fél mindenki, hogy Mbappé sérülése nem jön rendbe a hétvégéig – erre sajnos minden esély megvan –, így nem léphet pályára az Alavés elleni bajnokin. Ha folytatódik a sorozat, miszerint ha nincs egészséges Mbappé, akkor nincs győzelem sem a csapat számára, bizony a madridiak jelentős hátrányba kerülhetnek a Barcelona ellen vívott aranycsatában.

Mbappé ritkán zár meccset gól nélkül, de a Szoboszlai vezette Liverpool elleni BL-rangadó ilyen volt Fotó: Getty Images/Liverpool FC

Mbappé mindent megér a Real számára

Ugyan némi túlzás, de szinte gólt csak a Real Madrid francia támadója tud szerezni, és ha ő ezt megteszi, akkor fut is a csapat szekere. Nem vitás, lehet Haaland a Premier League legeredményesebb csatára, Mbappé ma Európa legeredményesebb támadója. A Real francia támadózsenije – akinek értékét a Transfermarkt 180 millió euróra tartja – egészen fantasztikus szezont futott eddig, amíg meg nem sérült. Több gólt lőtt, mint ahány meccsen pályára lépett a jelenleg zajló idényben. A francia klasszis hat duplája mellett egy-egy triplát és mesternégyest jegyez, azaz már 25 gólnál jár, ami egészen elképesztő teljesítmény.

Mbappé 2025/26-os statisztikája

La Liga: 16 meccs, 16 gól, 4 gólpassz

Bajnokok Ligája: 5 meccs, 9 gól

Összesen: 21 meccs, 25 gól, 4 gólpassz

Mbappé a Celta Vigo elleni meccs első félideje óta küzd a bal térdében jelentkező fájdalommal, és bár nem tűnt komolynak a sérülése, az azóta is jelentkező fájdalmak miatt az előjelek nem túl jók a hétvégét illetően. A Real Madrid politikája pedig egyértelmű: nulla kockázat, különösen Mbappéval, akire a fentiek alapján is látszik, hatalmas teher rakódik.