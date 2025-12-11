MbappéXabi AlonsoAlavessérülésManchester CityReal

Ha nincs Mbappé, a Real Madrid képtelen nyerni

Lassan tényleg be kell látnia minden madridi szurkolónak: a csapatuk sikere attól függ, hogy a legveszélyesebb támadója éppen milyen passzban van, vagy egyáltalán pályára léphet-e. Kylian Mbappé a Real Madrid Celta Vigo elleni meccsén sérült meg – fájdalmai vannak a bal térdében –, így nem léphetett pályára a szerda esti, 2-1-re elveszített Manchester City elleni BL-rangadón. Most attól tartanak a királyi klubnál, hogy a jelenlegi idényben már 25 találatnál járó csatárzseni a hétvégi, Alavés elleni bajnokin sem léphet pályára.

Molnár László
2025. 12. 11. 8:58
Mbappé sérülten nem tudott segíteni a realnak a City elleni BL-meccsen Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Amikor legutóbb fájdalmak nélkül tudott pályára lépni, duplázott és gólpasszt adott, ezzel a csapatát versenyben tartotta a bajnoki címért zajló versenyfutásban. Kylian Mbappé egyszerűen nélkülözhetetlen a Real Madrid számára, és ez az utóbbi két találkozón ki is derült. Előbb a Celta Vigo elleni bajnokin megsérült a bal térde – a Real hazai pályán ki is kapott 2-0-ra –, majd szerda este, a Manchester City ellen, a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában a francia támadó nem léphetett pályára, így a City 2-1-re nyert. Most amiatt fél mindenki, hogy Mbappé sérülése nem jön rendbe a hétvégéig – erre sajnos minden esély megvan –, így nem léphet pályára az Alavés elleni bajnokin. Ha folytatódik a sorozat, miszerint ha nincs egészséges Mbappé, akkor nincs győzelem sem a csapat számára, bizony a madridiak jelentős hátrányba kerülhetnek a Barcelona ellen vívott aranycsatában.

Mbappé ritkán zár meccset gól nélkül, de a Szoboszlai vezette Liverpool elleni BL-rangadó ilyen volt
Mbappé ritkán zár meccset gól nélkül, de a Szoboszlai vezette Liverpool elleni BL-rangadó ilyen volt     Fotó: Getty Images/Liverpool FC

Mbappé mindent megér a Real számára

Ugyan némi túlzás, de szinte gólt csak a Real Madrid francia támadója tud szerezni, és ha ő ezt megteszi, akkor fut is a csapat szekere. Nem vitás, lehet Haaland a Premier League legeredményesebb csatára, Mbappé ma Európa legeredményesebb támadója. A Real francia támadózsenije – akinek értékét a Transfermarkt 180 millió euróra tartja – egészen fantasztikus szezont futott eddig, amíg meg nem sérült. Több gólt lőtt, mint ahány meccsen pályára lépett a jelenleg zajló idényben. A francia klasszis hat duplája mellett egy-egy triplát és mesternégyest jegyez, azaz már 25 gólnál jár, ami egészen elképesztő teljesítmény.

Mbappé 2025/26-os statisztikája

  • La Liga: 16 meccs, 16 gól, 4 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 5 meccs, 9 gól
  • Összesen: 21 meccs, 25 gól, 4 gólpassz

Mbappé a Celta Vigo elleni meccs első félideje óta küzd a bal térdében jelentkező fájdalommal, és bár nem tűnt komolynak a sérülése, az azóta is jelentkező fájdalmak miatt az előjelek nem túl jók a hétvégét illetően. A Real Madrid politikája pedig egyértelmű: nulla kockázat, különösen Mbappéval, akire a fentiek alapján is látszik, hatalmas teher rakódik.

Tizenegy sérültje van a Realnak, de Mbappé hiánya a legfájóbb

A Marca szerint Mbappé a City ellen annak ellenére nem volt játékképes, hogy benevezték a találkozóra. Jelen pillanatban senki sem tudja, hogy mennyire komoly a térdsérülése, és pályára küldhető-e az Alavés elleni bajnokin. Xabi Alonso sem tudja, mire számíthat, mindössze annyit mondott, meg kell várniuk az orvosi stáb véleményét. Ugyanakkor sokan azon a véleményen vannak, ha a City ellen nem lehetett pályára küldeni, amikor vesztésre állt a Real, akkor több, mint kérdéses a francia játékos állapota.

Ugyanakkor a Real Madrid helyzete kezd kritikussá válni a sérültek listáját nézve. Ugyanis messze nemcsak Mbappé az egyetlen, aki maródi, és ha összeadjuk, kikre nem számíthat Xabi Alonso a hétvégén, egy komplett csapatot kapunk.

A Real jelenlegi sérültjei, eltiltottjai

  • védelem: Carvajal, Alexander-Arnold, Mendy, Carreras, Fran García, Alaba, Militao, Huijsen
  • középpálya: Camavinga
  • támadók: Endrick, Mbappé.

Nem véletlenül mondják a királyi klub szurkolói, hogy mindez katasztrófa. Ugyanis csütörtökön még az is előfordulhat, hogy a fent felsoroltak közül senki sem játszhat az Alavés ellen.

 

 

 

