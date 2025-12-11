Szoboszlai sikerrel járt, ahol Mbappé, Rodri és Sergio Ramos elbukott

Ha a régi bölcsességből indulunk ki, miszerint büntetőt nem lehet védeni, csak rosszul rúgni, Szoboszlai Dominik tulajdonképpen a kötelező feladatot teljesítette, amikor az Inter elleni BL-meccs hajrájában tizenegyesből megszerezte a Liverpool győztes gólját. Az olaszok kapusa, Yann Sommer múltja miatt azonban egyáltalán nem volt olyan könnyű ez a feladat. Igaz, Szoboszlai saját jó emlékből tudott táplálkozni, ő már korábban is értékesített büntetőt Sommerrel szemben, noha ugyanez Kylian Mbappé, Rodri, Jorginho vagy éppen Sergio Ramos számára megoldhatatlan feladat volt.

Szoboszlai Dominik lő, Yann Sommer tehetetlen: a szereposztás nem változott, csak a Leipzig és a Bayern helyett immár a Liverpool és az Inter volt a két érintett klub (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Simon/Frank Hoermann)

Sommer nagy sorozata: Ramos, Mbappé, Rodri

Yann Sommer két olyan meccset is lejátszott már pályafutása során, amikor két büntetőt is védett. Az egyik alkalommal ráadásul ugyanaz a futballista állt oda mindkétszer a mészponthoz: Sergio Ramos a svájci és a spanyol válogatott 2020-as Nemzetek Ligája-meccsén egyik alkalommal sem tudott túljárni Sommer eszén.

Sommer a 2021 nyarán rendezett Európa-bajnokságon még nagyobb skalpot gyűjtött be: Kylian Mbappé tizenegyesét hárította, Svájc ezzel búcsúztatta szétlövésben az aktuális világbajnok Franciaországot.

Egy fordulóval később a későbbi Aranylabda-győztes Rodri is hibázott Sommerrel szemben, de Spanyolország így is megnyerte a tizenegyespárbajt.

Néhány hónappal később a 2021-es év egyik legjobb futballistája, Jorginho is hibázott Sommerrel szemben, igaz, akkor a svájci kapusnak nem kellett védenie: az olasz középpályás fölé lőtte a büntetőt, aminek döntő szerepe volt abban, hogy Svájc kijutott a 2022-es vb-re, Olaszország viszont pótselejtezőre mehetett, s ott végül elvérzett.

Szoboszlai és Sommer jó mérlege

Persze a fenti esetek nem jelentik azt, hogy lehetetlen lenne Sommernek betalálni a mészpontról: a svájci kapus tizenegyes-mutatója a párbajokat nem számítva: 103 büntetőből 17 védés (17%), ami egyébként jó arány.

Tizenegyes-végrehajtóként egészen más mutató számít sikeresnek, de Szoboszlai 95%-os sikeressége (21 lövés, 20 gól) mindenképpen a kategória elitjébe emeli a magyar futballistát.