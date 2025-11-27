Csillagok háborúja a BL-ben: Mbappé csillogásához egyedül Vitinha ragyogása ért fel

Már az Aranylabda idei odaítélésénél is komoly versengés folyt a Real Madrid csatára, Kylian Mbappé és a BL-címvédő Paris Saint-Germain középpályása, Vitinha között, melyet végül utóbbi nyert meg, miután 3. helyen zárt a szavazatok alapján, míg a francia világklasszis hetedik lett a rangsorban. A két játékos szerdán este a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában folytatta a versengést, mindketten a góllövő cipőjüket felvéve győzelemre vezették csapatukat, azaz a Real Madridot – az Olimpiakoszt verte 4-3-ra – és a PSG-t – emberhátrányban győzték le 5-3-ra a Tottenham gárdáját –, és Mbappé és Vitinha összesen a kilenc találatból hetet szerzett. Természetesen ők voltak a meccs hősei, most nézzük, a statisztikai adatok szerint melyikük volt a forduló játékosa.
Veszélyben a Bajnokok Ligája gólrekordja, Mbappé letaszíthatja Ronaldót a trónról
Az egyáltalán nem számított meglepetésnek, hogy a Real Madrid – ugyan nagy csatában – győzni tudott Pireuszban a görög Olimpiakosszal szemben (4-3), ám a 15-szörös BL/BEK-győztes támadószekcióját ismerve az már igen, hogy valamennyi találat Mbappé nevéhez fűződött. A 26 éves francia csatár ebben a szezonban megállíthatatlan, és sokan azt jósolják, hogy ő – vagy esetleg a Manchester City gólgépe, a norvég Erling Haaland – fogja megdönteni Cristiano Ronaldo 140 gólos csúcsát a Bajnokok Ligája történetében.
A Real francia támadózsenije – akinek értékét a Transfermarkt 180 millió euróra tartja – egészen fantasztikus szezont fut eddig, több gólt lőtt, mint ahány meccsen pályára lépett a jelenleg zajló idényben.
- La Liga: 13 meccs, 13 gól, 3 gólpassz
- Bajnokok Ligája: 5 meccs, 9 gól
- Összesen: 18 meccs, 22 gól, 3 gólpassz
A görög bajnok elleni találkozón egészen pazar teljesítményt nyújtott a négy gólján felül is, a meccs statisztikái szerint Mbappé messze a találkozó legjobbja volt. A számok pedig nem hazudnak.
Mbappé statisztikája
- osztályzat: 9,4
- lövés: 6
- passzhatékonyság: 87% (23-ből 20 jó)
- labdaérintés: 42
- kapu előtti labdaérintés: 12
- sikeres cselek: 5
- sikeres párharcok: 8
Csak a miheztartás véget, a találkozón a Real középpályájának motorja, Camavinga érdemelte ki a második legmagasabb osztályzatot: a szakírók 8,4-re értékelték a teljesítményét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!