Csillagok háborúja a BL-ben: Mbappé csillogásához egyedül Vitinha ragyogása ért fel

Szerdán este folytatódott a BL alapszakasza, és az ötödik fordulóban többen is világklasszis teljesítményt nyújtottak, csapatuk vezérei voltak. A Bajnokok Ligája címvédője és rekordgyőztese, azaz a PSG és a Real Madrid igencsak gólgazdag meccsen győzött, aminek két letéteményese a négy gólig jutó Kylian Mbappé és a triplázó Vitinha volt. Noha más és más poszton játszanak, érdekes összehasonlítani a két világsztár teljesítményét. Mi most megtettük.

Molnár László
2025. 11. 27. 8:03
A négy gólt szerző Kylian Mbappé volt a Real Madrid nyerőembere az Olimpiakosz ellen
A négy gólt szerző Kylian Mbappé volt a Real Madrid nyerőembere az Olimpiakosz ellen Forrás: OSCAR DEL POZO/AFP
Már az Aranylabda idei odaítélésénél is komoly versengés folyt a Real Madrid csatára, Kylian Mbappé és a BL-címvédő Paris Saint-Germain középpályása, Vitinha között, melyet végül utóbbi nyert meg, miután 3. helyen zárt a szavazatok alapján, míg a francia világklasszis hetedik lett a rangsorban. A két játékos szerdán este a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában folytatta a versengést, mindketten a góllövő cipőjüket felvéve győzelemre vezették csapatukat, azaz a Real Madridot – az Olimpiakoszt verte 4-3-ra – és a PSG-t – emberhátrányban győzték le 5-3-ra a Tottenham gárdáját –, és Mbappé és Vitinha összesen a kilenc találatból hetet szerzett. Természetesen ők voltak a meccs hősei, most nézzük, a statisztikai adatok szerint melyikük volt a forduló játékosa.

Mbappé remekelt a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában, az ő négy góljával nyert a Real az Olimpiakosz ellen
Mbappé remekelt a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában, az ő négy góljával nyert a Real az Olimpiakosz ellen    Fotó: AFP/Alberto Gardin / NurPhoto

Veszélyben a Bajnokok Ligája gólrekordja, Mbappé letaszíthatja Ronaldót a trónról

Az egyáltalán nem számított meglepetésnek, hogy a Real Madrid – ugyan nagy csatában – győzni tudott Pireuszban a görög Olimpiakosszal szemben (4-3), ám a 15-szörös BL/BEK-győztes támadószekcióját ismerve az már igen, hogy valamennyi találat Mbappé nevéhez fűződött. A 26 éves francia csatár ebben a szezonban megállíthatatlan, és sokan azt jósolják, hogy ő – vagy esetleg a Manchester City gólgépe, a norvég Erling Haaland – fogja megdönteni Cristiano Ronaldo 140 gólos csúcsát a Bajnokok Ligája történetében.

Kylian Mbappé rendkívül eredményesen játszik a bajnokságban és a BL-ben is, ha így folytatja, veszélybe kerülhet Ronaldo gólrekordja
Kylian Mbappé rendkívül eredményesen játszik a bajnokságban és a BL-ben is, ha így folytatja, veszélybe kerülhet Ronaldo gólrekordja    Fotó: Transfermarkt

A Real francia támadózsenije – akinek értékét a Transfermarkt 180 millió euróra tartja – egészen fantasztikus szezont fut eddig, több gólt lőtt, mint ahány meccsen pályára lépett a jelenleg zajló idényben.

  • La Liga: 13 meccs, 13 gól, 3 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 5 meccs, 9 gól
  • Összesen: 18 meccs, 22 gól, 3 gólpassz

A görög bajnok elleni találkozón egészen pazar teljesítményt nyújtott a négy gólján felül is, a meccs statisztikái szerint Mbappé messze a találkozó legjobbja volt. A számok pedig nem hazudnak.

Mbappé statisztikája

  • osztályzat: 9,4
  • lövés: 6
  • passzhatékonyság: 87% (23-ből 20 jó)
  • labdaérintés: 42
  • kapu előtti labdaérintés: 12
  • sikeres cselek: 5
  • sikeres párharcok: 8

Csak a miheztartás véget, a találkozón a Real középpályájának motorja, Camavinga érdemelte ki a második legmagasabb osztályzatot: a szakírók 8,4-re értékelték a teljesítményét.

– Nagyon fontos volt újra nyerni. Tudjuk, hogy három meccs óta nem nyertünk, és ez nagy dolog volt számunkra. Fontos nap volt ez a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé jutás szempontjából. Nagyon boldog vagyok, hogy négyszer is betaláltam, mindig öröm gólokat szerezni. A csapattársaim minőségi passzokat adtak, nagyon szerencsés vagyok, hogy ebben a csapatban játszhatok. Mindig megpróbálok gólt szerezni, néha sikerül, néha nem – jelentette ki a Marca kérdésére Mbappé.

Vitinha ezúttal a befejezéseket vállalta magára az előkészítés helyett

A Paris Saint-Germain a Realhoz hasonlóan igencsak gólgazdag meccsen (5-3) szerezte meg a három pontot az előző idényben az Európa-ligát megnyerő Tottenham ellen, ám az is hasonló volt a spanyol bajnok BL-találkozójához, hogy itt is akadt valaki, aki a gólszerzés nemes feladatát magára vállalta. A címvédő portugál középpályása, Vitinha ezúttal nem az előkészítésben vállalt főszerepet, és a triplájának köszönhetően az emberhátrányban záró PSG megnyerte ezt a továbbjutás szempontjából nagyon fontos találkozót. Vitinha még az előző szezonban mutatott pazar formáját is felülmúlva játszik – akkor 59 meccsen lőtt 8 gólt és adott 5 gólpasszt –, igaz, Mbappé eredményességétől elmarad, de nem is ez lenne az első számú feladata.

  • Ligue 1: 12 meccs, 1 gól, 6 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 5 meccs, 4 gól, 1 gólpassz
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz
  • Összesen: 18 meccs, 5 gól, 8 gólpassz
Vitinha nem véletlenül a Real Madrid és a Liverpool kiszemeltje, mesterhármasával főszerepet játszott a Tottenham legyőzésében
Vitinha nem véletlenül a Real Madrid és a Liverpool kiszemeltje, mesterhármasával főszerepet játszott a Tottenham legyőzésében     Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A 25 éves portugál teljesítményét növeli az a tény, hogy kétszer is az ő találatával egyenlített a PSG az angolok ellen, majd hidegvérrel lőtte be a győzelem szempontjából talán legfontosabb találatot a büntetőpontról.

Vitinha statisztikája

osztályzat: 8,6

lövés: 5

passzhatékonyság: 93% (94-ből 87 jó)

labdaérintés: 109

kapu előtti labdaérintés: 4

sikeres cselek: 1

sikeres párharcok: 6

Hogy milyen teljesítményt nyújtott a portugál a Tottenham ellen? Nos, talán az angol klub menedzsere, Thomas Frank nyilatkozata adja vissza legjobban a választ, melyet a Sky Sportsnak adott: „Vitinha a világ legjobb középpályása – ő fogja megnyerni a következő Aranylabdát.” A brit sportlap 10-esre értékelte a portugál középpályás teljesítményét.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának többi találkozójáról és a tabella jelenlegi állásáról itt olvashat.

