blGalatasarayArsenalSzoboszlai DominikLiverpool FC

Az Arsenal menetel, de mekkora bajban van a Liverpool? Így áll a BL-tabella öt forduló után

A Bajnokok Ligája új, nyolc forduló alapszakasza még rengeteg fordulatot hozhat, de lassan azért kezd tisztulni a kép. A még mindig százszázalékos Arsenal az első csapat, amely már biztosította továbbjutását, a BL-tabella túlsó végén egyetlen pont nélküli csapatként a korábbi győztes Ajax áll. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool nagyon rossz formában van, de a kiesés miatt vélhetően nem kell aggódnia, ahogy erős Sallai Roland együttese, a Galatasaray BL-pozíciója is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 7:44
Bár a BL-alapszakasz ötödik fordulójában a Liverpool és a Galatasaray is kikapott, a továbbjutásra továbbra is jó eséllyel pályáznak Szoboszlaiék és Sallaiék is Fotó: Middle East Images via AFP/Burak Basturk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Míg a BL régi csoportrendszerében öt forduló után gyakran már ismertük a kieséses szakaszba jutó csapatok többségét, az új, nyolc fordulós alapszakasz sokkal kiszámíthatatlanabb. Egyetlen biztos továbbjutó már van: az Arsenal, amely 3-1-re megnyerte az addigi százszázalékosok csatáját a Bayern München ellen, s 15 pontjával vezeti a BL-tabellát. A magyar érdekeltségű csapatok, a Liverpool (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos) és a Galatasaray (Sallai Roland) vereséget szenvedtek a héten, de kilenc ponttal még így is továbbjutó helyen állnak, hazai pályán zárhatnák a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcukat. Persze ez csak pillanatkép, három forduló alatt még sokat változik majd. A Liverpool decemberben még az Inter ellen játszik, januárban a Marseille és a Qarabag elleni meccsek várnak Szoboszlaiékra.

Az Arsenal biztos továbbjutása még nem a nyolcaddöntőt jelenti, csak azt, hogy a kieséses szakaszról már matematikailag sem maradhat le. Három csapat van, amelyik a rájátszásig még eljuthat, de a biztos nyolcaddöntőt érő top 8-ban már nem zárhat: a Villarreal, a Kajrat és az Ajax.

Liverpool, Galatasaray: közel a BL-továbbjutás

Bár a Liverpool éppen klubtörténeti mélypontra ért, az öt forduló alatt megszerzett kilenc pontjával legalább a BL egyenes kieséses szakaszának elérése miatt nem kell aggódnia a szerdai gólszerző Szoboszlai Dominiknek és csapattársainak.

Tavaly ugyan tizenegy pont kellett a továbbjutáshoz – sőt, a Dinamo Zagrebnek az sem volt elég –, idén viszont az eddigi eredmények alapján a tíz nagyon jó eséllyel, de több csapatnak akár a kilenc is elég lehet a továbblépéshez, ha nem nagyon rossz az adott együttes gólkülönbsége.

A változás egyik oka, hogy míg tavaly nyolc forduló alatt tizennyolc döntetlen született a BL-alapszakaszban, idén már öt forduló után tizenhét döntetlennél járnak a csapatok, márpedig a döntetlennél csupán két pont (egy-egy) kerül az óriástabellára három helyett.

Azaz e heti veresége ellenére a Liverpool és a Galatasaray is erős pozícióban érezheti magát a BL-ben, noha természetesen ez azt nem jelenti, hogy hátradőlnének.

Angol parádé, spanyol vesszőfutás

A Liverpool kilenc pontjával még az angol csapatok közül sem a legrosszabb mérleggel rendelkezik, a Tottenham szintén kikapott szerdán – igaz, a címvédő PSG elleni veresége sokkal kevésbé ok a csalódottságra, mint a Liverpool hazai, PSV elleni zakója.

A Tottenham nyolc pontjával a 16. helyen áll, de a Premier League-klubok közül a legrosszabb helyen. Azaz mind a hat angol BL-csapat a tabella első felében található.

Tavaly a topligák közül a Bundesliga veszített el már két csapatot (Stuttgart, RB Leipzig) az alapszakasz után, idén jelen állás szerint a La Liga (Athletic Bilbao, Villarreal) járna így, s a Barcelona 18. pozíciója sem ad túl sok okot az ünneplésre.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu