Az Arsenal menetel, de mekkora bajban van a Liverpool? Így áll a BL-tabella öt forduló után

Míg a BL régi csoportrendszerében öt forduló után gyakran már ismertük a kieséses szakaszba jutó csapatok többségét, az új, nyolc fordulós alapszakasz sokkal kiszámíthatatlanabb. Egyetlen biztos továbbjutó már van: az Arsenal, amely 3-1-re megnyerte az addigi százszázalékosok csatáját a Bayern München ellen, s 15 pontjával vezeti a BL-tabellát. A magyar érdekeltségű csapatok, a Liverpool (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos) és a Galatasaray (Sallai Roland) vereséget szenvedtek a héten, de kilenc ponttal még így is továbbjutó helyen állnak, hazai pályán zárhatnák a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcukat. Persze ez csak pillanatkép, három forduló alatt még sokat változik majd. A Liverpool decemberben még az Inter ellen játszik, januárban a Marseille és a Qarabag elleni meccsek várnak Szoboszlaiékra.

Az Arsenal biztos továbbjutása még nem a nyolcaddöntőt jelenti, csak azt, hogy a kieséses szakaszról már matematikailag sem maradhat le. Három csapat van, amelyik a rájátszásig még eljuthat, de a biztos nyolcaddöntőt érő top 8-ban már nem zárhat: a Villarreal, a Kajrat és az Ajax.

Liverpool, Galatasaray: közel a BL-továbbjutás

Bár a Liverpool éppen klubtörténeti mélypontra ért, az öt forduló alatt megszerzett kilenc pontjával legalább a BL egyenes kieséses szakaszának elérése miatt nem kell aggódnia a szerdai gólszerző Szoboszlai Dominiknek és csapattársainak.

Tavaly ugyan tizenegy pont kellett a továbbjutáshoz – sőt, a Dinamo Zagrebnek az sem volt elég –, idén viszont az eddigi eredmények alapján a tíz nagyon jó eséllyel, de több csapatnak akár a kilenc is elég lehet a továbblépéshez, ha nem nagyon rossz az adott együttes gólkülönbsége.