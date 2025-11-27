BLArne SlotPSV EindhovenAnfieldLiverpool FC

Soha korábban nem alázták meg ennyire a Liverpoolt, kiürül az Anfield

Szoboszlai Dominik gólja ellenére a Liverpool hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a BL-alapszakasz ötödik fordulójában a PSV Eindhoven ellen. A Liverpool egy hónap leforgása alatt harmadszor kapott ki legalább három góllal az Anfielden, erre Arne Slot regnálása előtt még soha nem volt példa a klub 1892 óta íródó történetében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 6:41
Mohamed Szalah is vakarhatja a fejét: a Liverpool sorra kapja a nagy zakókat az Anfielden Fotó: AFP/Paul Ellis
Liverpool–Crystal Palace 0-3 (Ligakupa), Liverpool–Nottingham Forest 0-3 (Premier League), Liverpool–PSV Eindhoven 1-4 (Bajnokok Ligája). Ezek nem a teljes klubtörténet legnagyobb hazai vereségei, csupán az elmúlt hónap termése. A Liverpoolt 1892-ben alapították, azóta a mostani a második olyan naptári év, amelyben eljutott három, legalább háromgólos hazai vereségig a csapat, de 1898-ban sem egyetlen hónap leforgása alatt történt ez, mint most Arne Slot legénységével.

Lassan megszokott kép: az Anfield eredményjelzője a Liverpool kiütéses vereségét mutatja, most éppen a BL-ben a PSV Eindhoven ellen
Lassan megszokott kép: az Anfield eredményjelzője a Liverpool kiütéses vereségét mutatja, most éppen a BL-ben a PSV Eindhoven ellen (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Bajnokok Ligájában egyetlen klub tudott eddig háromgólos győzelmet aratni az Anfielden, most a kontinens közvetlen élmezőnyéhez nem sorolható PSV beállította a Real Madrid rekordját – a spanyolok 2014-ben 3-0-ra, két éve pedig 5-2-re nyertek a Liverpool otthonában.

Liverpool: nagy vereségek sorozata az Anfielden

Nem véletlenül fakadt ki a PSV elleni vereség után a klublegenda, Steven Gerrard.

Ez elfogadhatatlan, túl sok gólt kapnak, teljesen kinyílnak, sebezhetők, ingatagok. Az Anfield árulkodó: üresek a székek

mondta Gerrard, akinek a Liverpoolnál töltött, az utánpótlást is beleértve huszonöt éve alatt a csapat ugyanúgy három, legalább háromgólos vereséget szenvedett az Anfielden, mint az elmúlt egy hónap alatt.

 

