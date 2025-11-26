Szoboszlai történelmi gólja ellenére is csúnyán lebőgött az Anfielden a Liverpool

Ahhoz képest, hogy a Premier League-ben milyen silány eredményeket ér el a Liverpool, a Bajnokok Ligájában nem áll rosszul az angol csapat. Az öt forduló alatt csak egy vereség csúszott be Szoboszlai Dominikéknek, 1-0-ra hasaltak el a Sallai Rolandot is alkalmazó Galatasaray otthonában, de emellett az Atlético Madridot és a Real Madridot is egy-egy góllal legyőzték, az Eintracht Frankfurtot pedig vendégként 5-1-re intézték el. Ezek után a BL tabellájának hatodik helyéről várták a folytatást, a szerdai, PSV Eindhoven elleni mérkőzést.

Szoboszlai, Kerkez és Szalah is a Liverpool kezdőcsapatában a PSV Eindhoven ellen Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Nincs formában a Liverpool, menetel a PSV

A holland alakulat már tavaly is megtréfálta a Liverpoolt, amely majdnem hibátlanul teljesítette az alapszakaszt, az utolsó fordulóban éppen Eindhovenben bukott el, amikor 3-2-re kaptak ki a tartalékos csapattal kiálló Vörösök. Most sem bízhatnak túl sok jóban Arne Slot fiai, ha megnézzük, hogy a PSV tizenegy mérkőzés óta veretlen, és a szériája során három döntetlen mellett az összes találkozót megnyerte, a Napolit például 6-2-re ütötte ki a BL-ben. Ehhez képest a Liverpool a legutóbbi tizenegy összecsapásából csak három zárult sikerrel, a legutóbbi kettő háromgólos vereség volt.

Az angolok életét nehezíti, hogy a visszatérése után egy meccsel első számú kapusa, Alisson megint hiányzik, nem a sérülése újult ki, hanem lázzal küzd. Más meglepetést nem tartogat a Liverpool kezdő tizenegye, amelyben két magyar válogatott futballista, Szoboszlai és Kerkez Milos is szerepel, előbbi újra a középpályán, ezúttal Curtis Jones lett a jobbhátvéd.

Team news is in for our clash with PSV 🔴💫 #UCL — Liverpool FC (@LFC) November 26, 2025

Ez pedig a PSV kezdőcsapata:

Azonnal hátrányba került a Liverpool, de jött Szoboszlai

Ide-oda kapkodhattuk a fejünket az első bő negyed órában.

Virgil van Dijk talán egy pillanatra kosárlabdázónak képzelte magát, érthetetlen kezezése után már a 6. percben tizenegyeshez jutott a PSV, amelyet Ivan Perisic magabiztosan értékesített is. Ezután is inkább a vendégek támadtak, de a Liverpool a semmiből egyenlített: Cody Gakpo 14 méterről eresztett meg egy veszélyes lövést, amelyet még bravúrral védett Matej Kovár, Szoboszlai Dominik 11 méterről megeresztett ismétlésénél viszont már tehetetlen volt. Fontos és emlékezetes gól volt ez a magyar középpályástól, az ötszázadik a Liverpoolnak a BEK/BL-történelemben.

Egy pillanatra aztán az Anfield közönségében megállt az ütő, ugyanis egy szabadrúgást követően másodszor is bevette Giorgi Mamardasvili kapuját a PSV, Yarek Gasiorowski volt eredményes a 18. percben, de lesállás előzte meg a gólt, ezt megúszta a Liverpool.