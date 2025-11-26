Bajnokok LigájaliverpoolPSV Eindhoven

Szoboszlai történelmi gólja ellenére is csúnyán lebőgött az Anfielden a Liverpool

Nincs formában a Liverpool, a PSV viszont tizenegy mérkőzés óta veretlen – nem voltak jók Szoboszlai Dominikék kilátásai a labdarúgó Bajnokok Ligája 5. fordulójának szerdai összecsapása előtt. A hollandok idén már egyszer, otthon legyőzték a Vörösöket, most idegenben próbálja megtenni ugyanezt. Az első lépést már meg is tette efelé a PSV, amely korán vezetést szerzett, ám erre gyorsan érkezett a liverpooli válasz, Szoboszlai talált be. Az 1-1-es első félidő után ismét összeomlottak az angolok, végül 4-1-re győztek az eindhoveniek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 21:20
Couhaib Driouech duplázott a Liverpool ellen Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahhoz képest, hogy a Premier League-ben milyen silány eredményeket ér el a Liverpool, a Bajnokok Ligájában nem áll rosszul az angol csapat. Az öt forduló alatt csak egy vereség csúszott be Szoboszlai Dominikéknek, 1-0-ra hasaltak el a Sallai Rolandot is alkalmazó Galatasaray otthonában, de emellett az Atlético Madridot és a Real Madridot is egy-egy góllal legyőzték, az Eintracht Frankfurtot pedig vendégként 5-1-re intézték el. Ezek után a BL tabellájának hatodik helyéről várták a folytatást, a szerdai, PSV Eindhoven elleni mérkőzést.

Szoboszlai, Kerkez és Szalah is a Liverpool kezdőcsapatában a PSV Eindhoven ellen
Szoboszlai, Kerkez és Szalah is a Liverpool kezdőcsapatában a PSV Eindhoven ellen Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Nincs formában a Liverpool, menetel a PSV

A holland alakulat már tavaly is megtréfálta a Liverpoolt, amely majdnem hibátlanul teljesítette az alapszakaszt, az utolsó fordulóban éppen Eindhovenben bukott el, amikor 3-2-re kaptak ki a tartalékos csapattal kiálló Vörösök. Most sem bízhatnak túl sok jóban Arne Slot fiai, ha megnézzük, hogy a PSV tizenegy mérkőzés óta veretlen, és a szériája során három döntetlen mellett az összes találkozót megnyerte, a Napolit például 6-2-re ütötte ki a BL-ben. Ehhez képest a Liverpool a legutóbbi tizenegy összecsapásából csak három zárult sikerrel, a legutóbbi kettő háromgólos vereség volt.

Az angolok életét nehezíti, hogy a visszatérése után egy meccsel első számú kapusa, Alisson megint hiányzik, nem a sérülése újult ki, hanem lázzal küzd. Más meglepetést nem tartogat a Liverpool kezdő tizenegye, amelyben két magyar válogatott futballista, Szoboszlai és Kerkez Milos is szerepel, előbbi újra a középpályán, ezúttal Curtis Jones lett a jobbhátvéd.

Ez pedig a PSV kezdőcsapata:

Azonnal hátrányba került a Liverpool, de jött Szoboszlai

Ide-oda kapkodhattuk a fejünket az első bő negyed órában. 

Virgil van Dijk talán egy pillanatra kosárlabdázónak képzelte magát, érthetetlen kezezése után már a 6. percben tizenegyeshez jutott a PSV, amelyet Ivan Perisic magabiztosan értékesített is. Ezután is inkább a vendégek támadtak, de a Liverpool a semmiből egyenlített: Cody Gakpo 14 méterről eresztett meg egy veszélyes lövést, amelyet még bravúrral védett Matej Kovár, Szoboszlai Dominik 11 méterről megeresztett ismétlésénél viszont már tehetetlen volt. Fontos és emlékezetes gól volt ez a magyar középpályástól, az ötszázadik a Liverpoolnak a BEK/BL-történelemben.

Egy pillanatra aztán az Anfield közönségében megállt az ütő, ugyanis egy szabadrúgást követően másodszor is bevette Giorgi Mamardasvili kapuját a PSV, Yarek Gasiorowski volt eredményes a 18. percben, de lesállás előzte meg a gólt, ezt megúszta a Liverpool.

Egyre inkább belelendültek a hazaiak, Mohamed Szalah többször is helyzetbe került, de a csapat gólzsákja továbbra is csak önmaga árnyéka, egy alkalommal az űrbe lőtte a labdát a kapu helyett. Az egyiptomi szélső szögletét követően Van Dijk találta el a felső lécet, de Hugo Ekitiké próbálkozásai is kimaradtak, így az első félidő 1-1-gyel zárult.

Szoboszlai Dominik gólja csak szépségtapasznak volt jó
Szoboszlai Dominik gólja csak szépségtapasznak volt jó Fotó: Alfie Cosgrove

Még háromszor beköszönt a PSV

A fordulás után a Liverpool kezdett jobban, Szoboszlai egy távoli lövéssel próbálkozott, ám a PSV egyre többször tört előre. Így volt ez az 56. percben is, amikor Mauro Júnior meglódult a bal oldalon, a középen érkező Guus Til elé tette a labdát, aki Kerkezt is megelőzve a kapu közepébe lőtt. Másodszor is hátrányba kerültek a Vörösök. 

Ezután mintha hamarabb talpra álltak volna, mint az első bekapott gól után, mentek előre az egyenlítésért, de ehelyett más következett. Mint oly sokszor, Ibrahima Konaté ezúttal sem volt a helyzet magaslatán, Ricardo Pepi lépett meg, akinek távoli lővését még védte Mamardasvili, Couhaib Driouech viszont bevágta a kipattanót, 3-1 a vendégeknek a 74. percben.

Ahogy a legutóbbi két meccsükön a Manchester City és a Nottingham Forest ellen, most sem úszták meg a háromgólos vereséget a liverpooliak, egy gyors kontra után Driouech állította be az 4-1-es végeredményt a 92. percben. A kilencpontos angolok ezzel visszaestek a 13. helyre, az immáron nyolccal álló hollandok a 15.-re léptek előre.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló, szerda

  • FC Köbenhavn (dán)–Kairat Almati (kazah) 3-2 (1-0), gólszerzők: Dadason (26.), Larsson (59., 11-esből), Robert (73.), illetve Szatpajev (81.), Bajbek (90.)
  • Pafosz (ciprusi)–AS Monaco (francia) 2-2 (1-2), gólszerzők: Luiz (18.), Salisu (88., öngól), illetve Minamino (5.), Balogun (26.)
  • Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 5-3 (1-1), gólszerzők: Vitinha (45., 53., 76. – 11-esből), Ruiz (59.), Pacho (65.), ill. Richarlison (35.), Kolo Muani (50., 72.)
  • Liverpool (angol)–PSV Eindhoven (holland) 1-4 (1-1), gólszerzők: Szoboszlai (16.), ill. Perisic (6. – 11-esből), Til (56.), Driouech (74., 90+2.)
  • Arsenal (angol)–Bayern München (német) 3-1 (1-1), gólszerzők: Timber (22.), Madueke (69.), Martinelli (76.), ill. Karl (32.)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2-1 (1-0), gólszerzők: Alvárez (9.), Gimenez (90+3.), ill. Zielinski (54.)
  • Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz) 0-3 (0-0), gólszerzők: Lookman (60.), Ederson (62.), De Ketelaere (65.)
  • Sporting Lisboa (portugál)–Club Brugge (belga) 3-0 (2-0), gólszerzők: Quenda (24.), Suarez (31.), Trincao (70.)
  • Olimpiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 3-4 (1-1), gólszerzők: Chiquinho (8.), Taremi (52.), El Kaabi (81.), ill. Mbappé (22., 24., 29., 60.)

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.