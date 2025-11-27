LiverpoolBajnokok LigájaKerkez MilosPSV EindhovenSzoboszlai Dominik

„Már Szoboszlai is azt kérdezheti, mi értelme van az egésznek”

Napjainkban két dolog biztos, amikor a Liverpool pályára lép: kikap a csapat, és Szoboszlai Dominik lesz a fény az éjszakában. Így volt ez szerda este is, amikor az angol bajnok 4-1-re lebőgött az Anfielden a PSV Eindhoven ellen a Bajnokok Ligája 5. fordulójában. Szoboszlait nem csak a gólja miatt dicsérik, míg Kerkez Milos felemás értékeléseket kapott Angliában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 5:02
Szoboszlai Dominik (középen) mindent megtett, de ez kevés volt a Liverpool sikeréhez Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
Ahogy a Nottingham Forest elleni bajnokin, a PSV Eindhoven elleni BL-mérkőzésen is volt lendület a Liverpool játékában. Igaz, a hollandok azonnal gólt szereztek, de a sokkból néhány perc elteltével felébredt a hazai csapat, és Szoboszlai Dominik egyenlítő gólja után sorra dolgozta ki a helyzeteket. Az első félidő második fele alapján egyértelműnek tűnt, hogy a Liverpool az 1-1-es állás ellenére is behúzza a meccset, ám a második játékrész nagyon másképp alakult. Mintha elfogyott volna az angolok lendülete, és közben mintha a PSV minden megindulása góllal végződött volna – ehhez a Vörösök védelme is alaposan hozzájárult, nem volt olyan játékos a hátsó tengelyben, aki ne követett volna el nagy hibát, a mérkőzést végigjátszó Kerkez Milost is beleértve, de még Virgil van Dijk sem állt a helyzet magaslatán, a legrosszabb meccsei közé sorolható ez a klubja mezében.

Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja a PSV ellen, de a szakértők Kerkez Milos (jobbra) harci szellemét is dicsérik
Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja a PSV ellen, de a szakértők Kerkez Milos (jobbra) harci szellemét is dicsérik Fotó: Alfie Cosgrove

Lebőgött a Vörösök védelme

Ez a csapatkapitány osztályzatain is meglátszott, a másik középső védő, Ibrahima Konaté mellett a portálok többsége őt látta a Liverpool leggyengébb láncszemének a 4-1-es kiütéssel végződött hazai meccsen. Kerkez egy fokkal jobb volt hozzájuk képest:

  • BBC közönségszavazása: 2,78, az ötödik legrosszabb a Vörösöknél
  • Sky Sports: 5, holtversenyben a legrosszabb
  • Liverpool Echo (5, középmezőny): „Egy Liverpool-játékos, aki a borzalmas kezdés ellenére is küzdött, végig megőrizte a harci szellemét, és volt egy kísérlete, amellyel nem járt messze a góltól.”
  • Goal.com (4, Van Dijk és Konaté után holtversenyben a legrosszabb): „Az első óra egy volt a jobbik estéi közül, a felügyelete alatt tartotta a PSV támadásait a Liverpool bal oldalán, és Man alaposan megdolgoztatta. Csalódott lesz, amiért nem tudta tartani a lépést Tillel a PSV második góljánál.”
  • This is Anfield (5, középmezőny): „Az elején volt több kiváló belépője, és úgy tűnt, jó teljesítményt láthatunk majd tőle. Összességében nem is volt rossz, de nem tudta megelőzni Guus Tilt, hogy megakadályozza a második gólt. Rosszul helyezkedett egy fontos pillanatban. De ahogy a Liverpoolnál mostanában gyakran előfordul, a problémák túlmutatnak a leglátványosabb hibán.”

Szoboszlai a fény a liverpooli éjszakában

Aki biztosan nem a Liverpool problémáinak forrása, az Szoboszlai Dominik. A kipattanóból gólt szerző játékos, ahogy nagyjából minden mérkőzésen, ismét a csapata legjobbja volt:

  • BBC közönségszavazása: 4,9, a legjobb liverpooli
  • Sky Sports: 7, a legjobb liverpooli
  • Liverpool Echo (7, a legjobb): „Sokkal hatékonyabb volt a középpályán (mint jobbhátvédként – a szerk.), labdával és labda nélkül is meggyőző teljesítményt nyújtott, és jókor jó helyen volt ahhoz, hogy egyenlítsen. A második félidőben volt az egyik próbálkozásával közel járt a gólszerzéshez.”
  • Goal.com (6, a legjobb): „Slot a középpályára küldte, és a döntés kifizetődött, mivel tőle indult az akció az egyenlítő gól előtt. Az egész meccsen megállás nélkül futott, a döntő pillanatban ott volt, hogy megtörje az ellenfél játékát, és az ellenfél tizenhatosa körül is veszélyt jelentett.”
  • This is Anfield (6, a legjobb): 

Higgadtan fejezte be a támadást, amikor Gakpo lövése után elé pattant a labda. Rengeteget futott, de felteheti a kérdést, hogy mi értelme volt ennek.

